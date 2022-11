L'oroscopo della giornata di martedì 22 novembre vedrà i nativi Vergine in ansia a causa di questo cielo contrario, mentre Pesci potrà fare affidamento alla Luna in trigono per ottenere stabilità in amore. Sagittario sarà ambizioso ma prudente, soprattutto al lavoro, mentre Sole e Luna accompagneranno i nativi Scorpione verso una piacevole storia d'amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 22 novembre.

Previsioni oroscopo martedì 22 novembre 2022 segno per segno

Ariete: sarà un bel periodo per dare maggiore spazio ai sentimenti secondo l'oroscopo, merito della presenza benefica di Venere, in trigono dal segno del Sagittario.

Single oppure no, questa potrebbe essere un'ottima occasione per consolidare una relazione sentimentale. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe portare qualche idea e piccole soddisfazioni. Lentamente riuscirete a fare importanti passi avanti. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in Scorpione v'impedirà di esprimere al meglio i vostri sentimenti secondo l'oroscopo. Il vostro umore non sempre sarà compatibile con quello della persona che amate. Pensate prima a risolvere eventuali problemi di coppia prima di dedicarvi del tutto alle emozioni. Nel lavoro a volte bisogna prendere scelte coraggiose per raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo non molto soddisfacente sul fronte amoroso. La settimana non è iniziata al meglio, e spesso faticherete a comprendere le intenzioni della persona che amate, e la situazione non tenderà a migliorare, non adesso perlomeno.

Nel lavoro sarete pieni di energie grazie a Marte, ma questo non vorrà dire che sarete produttivi come vorreste. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale favorevole in questo inizio di settimana, merito della Luna in buon aspetto. Single oppure no, questa potrebbe rivelarsi una giornata emozionante, da dedicare alla persona che amate.

Sul fronte lavorativo dovrete dimostrare maggior impegno in quel che fate. Giove in trigono sarà un buon alleato, ma sarà necessario fare di più. Voto - 7️⃣

Leone: la tenacia che vi metterà Marte sarà notevole, utile soprattutto in ambito lavorativo per gestire efficacemente i vostri progetti. Ciò nonostante, sarà importante non essere troppo affrettati con alcuni progetti più delicati.

In amore faticherete un po’ a essere compresi dalla persona che amate a causa della Luna in quadratura. Abbiate pazienza, fate un bel respiro e cercate di essere il più chiari possibile. Voto - 7️⃣

Vergine: questo cielo contrario porterà in voi una certa ansia secondo l'oroscopo, che dovrete essere in grado di gestire. Soprattutto sul fronte lavorativo, astri come Marte, Giove e Mercurio non lasceranno spazio agli errori. Se necessario, prendetevi del tempo in più. In amore la Luna in sestile vi renderà meno sofferenti, ma sappiate che per vivere nuovamente una bella storia d'amore, dovrete essere migliori di come siete adesso. Voto - 6️⃣

Bilancia: ottima giornata per voi sul fronte amoroso. In questo martedì di novembre godrete della buona posizione di Venere.

Cuori solitari o meno, sarete abili nell'intuire le intenzioni della vostra fiamma e soddisfare le sue esigenze, in particolare voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete molto attenti ad alcuni progetti in particolare, e con Mercurio a favore, non cadrete in errore. Voto - 9️⃣

Scorpione: il Sole e la Luna in congiunzione vi accompagneranno verso una piacevole storia d'amore secondo l'oroscopo della giornata di martedì. Non abbiate paura di vivere la vostra vita sentimentale come meglio credete, perché questo cielo vi permetterà di farlo. In ambito lavorativo a volte faticate un po’ a dimostrare le vostre abilità, ma quando vi mettete d'impegno, sapete ottenere risultati sopra la media.

Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale soddisfacente in questa giornata di martedì. Questo cielo vi darà grandi soddisfazioni nel prossimo periodo, e voi dovrete essere pronti a cogliere le occasioni che arriveranno. In amore avrete carattere, e saprete dare vita a momenti splendidi con la persona che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro sarete ambiziosi, ma con Mercurio in congiunzione sarete al tempo stesso prudenti. Voto - 8️⃣

Capricorno: presterete maggior attenzione ai dettagli in ambito lavorativo. Secondo l'oroscopo, preferirete evitare di cadere in banali errori, e l'aiuto di Giove sarà molto importante. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna v'illuminerà la giornata dal segno dello Scorpione.

Cuori solitari o meno, troverete spesso il pretesto ideale per vivere serenamente la vostra vita sentimentale, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 7️⃣

Acquario: non sarà una giornata molto interessante sul fronte amoroso, colpa della Luna in quadratura dal segno dello Scorpione. Anche se Venere sarà favorevole, cercate di vivere la vostra relazione un passo alla volta. In ambito lavorativo prendetevi il vostro tempo per gestire le vostre mansioni, perché alcune potrebbero rivelarsi complesse. Voto - 7️⃣

Pesci: Venere in quadratura sarà un problema per la vostra vita sentimentale. Per fortuna, in questa giornata ci sarà la Luna in buon aspetto, e sarà importante recuperare stabilità tra voi e la persona che amate. In ambito lavorativo avrete tanto da fare, e con Mercurio e Marte in cattivo aspetto, un po’ di pigrizia potrebbe farsi sentire. Voto - 6️⃣