L'Oroscopo della giornata di martedì 29 novembre vedrà i nativi Bilancia concentrati su lavoro e amicizie, mentre la Luna in Acquario porterà affiatamento e intesa ai nativi del segno. Leone sarà piuttosto apprensivo, soprattutto al lavoro, mentre Mercurio viaggerà nel segno del Sagittario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di martedì 29 novembre.

Previsioni oroscopo martedì 29 novembre 2022 segno per segno

Ariete: ottima giornata per quanto riguarda i sentimenti. Questo cielo vedrà la Luna e Venere in buon aspetto.

Le stelle v'inviteranno a essere davvero romantici, mostrando un notevole interesse verso la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro non perderete fiducia nelle vostre capacità, e raggiungere i vostri obiettivi con o senza l'aiuto degli altri. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in quadratura potrebbe causare qualche incomprensione tra voi e la persona che amate. Voi ci state mettendo tanto impegno per la vostra relazione di coppia, ciò nonostante potreste avere l'impressione che il partner non la pensi come voi. In ambito lavorativo prenderete i vostri progetti con la dovuta cautela, cercando di non commettere troppi errori. Voto - 6️⃣

Gemelli: giornata di martedì discreta sul fronte amoroso grazie alla Luna in trigono dal segno amico dell'Acquario.

Single oppure no, non avrete voglia di pensare ai flirt, ma su cosa potreste fare per mettere su una posizione migliore la vostra storia d'amore. Nel lavoro questo cielo sarà tutto sommato favorevole per provare a mettere insieme progetti di buona qualità. Voto - 7️⃣

Cancro: forzare troppo la mano in amore nel tentativo di vivere una storia migliore non vi sarà d'aiuto secondo l'oroscopo.

Questo cielo non sarà particolarmente influente, proprio per questo meglio non esagerare. Per quanto riguarda il lavoro, per raggiungere i vostri obiettivi professionali, a volte potrebbe essere necessario mettere da parte l'orgoglio e chiedere una mano. Voto - 6️⃣

Leone: quando alcuni progetti non vanno come volete, diventerete piuttosto mansioni e apprensivi.

Sarà importante dunque non perdere il controllo della situazione per non causare guai e perdere terreno. In amore la Luna sarà in opposizione, e non sempre potreste comprendere le intenzioni del partner. Se siete single potreste sentirvi un po’ indecisi sulle vostre questioni di cuore. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo non particolarmente felice per voi nativi del segno. Venere in quadratura v'impedirà di creare momenti di passione con la persona che amate. Dovrete essere comprensivi e mettere per primo il benessere del partner. Nel lavoro tenderete a fidarvi di voi stessi, e non sempre potreste riuscire a svolgere come volete le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarete piuttosto concentrati sul lavoro e sulle amicizie secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Potrete contare su delle stelle favorevoli in questo periodo, e saprete mettere insieme risultati davvero interessanti. In amore l'amicizia del partner sarà molto importante per voi, single oppure no. Con l'aiuto di Venere e della Luna, potrete vivere un rapporto davvero sereno. Voto - 8️⃣

Scorpione: giornata sottotono sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna si troverà in quadratura dal segno dell'Acquario, rendendo più complicato il rapporto con la vostra anima gemella. Un po’ meglio in ambito lavorativo, grazie in particolare a Giove in trigono. Con un pizzico di fortuna, riuscirete a gestire molto bene le vostre mansioni. Voto - 7️⃣

Sagittario: il pianeta Mercurio viaggerà nel vostro cielo in questa giornata di martedì.

Dal punto di vista professionale potrete mettere a segno buoni risultati se saprete gestire i vostri progetti con strategia. Per quanto riguarda i sentimenti, la Luna e Venere porteranno buon umore tra voi e il partner, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single avranno in mente buone idee per provare a conquistare la loro fiamma. Voto - 8️⃣

Capricorno: configurazione astrale favorevole per voi nativi del segno. Dal punto di vista sentimentale godrete di una relazione di coppia discreta, ma attenzione a non forzare troppo la mano. In ambito lavorativo provare qualcosa di nuovo potrebbe aiutarvi, ciò nonostante dovrete essere cauti. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna nel segno porterà affiatamento e intesa con la vostra anima gemella secondo l'oroscopo della giornata di martedì.

Insieme a Venere, single oppure no, non tarderanno ad arrivare bei momenti insieme la persona che amate. Nel lavoro Marte, Mercurio e Saturno vi aiuteranno a ottenere ciò che volete, dimostrando impegno e buona volontà. Voto - 8️⃣

Pesci: sfera sentimentale difficile da gestire in questa giornata secondo l'oroscopo. Single oppure no, dovrete fare i conti con il pianeta Venere in quadratura, e il vostro modo di amare non sempre potrebbe essere ben visto dalla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro Giove vi darà una mano con i vostri progetti, ma attenzione a Mercurio e Marte che potrebbero portarvi fuori strada. Voto - 6️⃣