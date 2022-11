L'Oroscopo della giornata di mercoledì 16 novembre vedrà l'ultimo quarto di Luna nel segno del Leone, che mostrerà energia e ottimismo, pronto a dare una svolta alla propria vita, mentre Scorpione dovrà fare a meno di Venere a partire da questa giornata. Ariete riuscirà a lavorare con maggior creatività, mentre Pesci potrebbe mettersi sulla difensiva. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 16 novembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 16 novembre 2022 segno per segno

Ariete: l'arrivo di Venere in trigono nel segno del Sagittario renderà la vostra vita sentimentale più movimentata e appagante.

Soprattutto voi cuori solitari sarete mossi anche da Marte, che vi metterà un certo entusiasmo e voglia di fare conquiste. Per quanto riguarda il lavoro saprete metterci maggiore creatività nei vostri progetti quando siete pervasi da tanto ottimismo. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che vedrà finalmente il pianeta Venere in una posizione migliore per voi nativi del segno. Di contro avrete ancora la Luna in quadratura, ciò nonostante, mostrandovi agli occhi degli altri come una persona migliore, potreste riuscire a recuperare terreno. In ambito professionale Mercurio continuerà a rallentarvi, ciò nonostante vi darete comunque da fare per portare a casa buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: con Venere che passerà dal segno del Sagittario, la vostra vita sentimentale potrebbe non essere più affiatata secondo l'oroscopo di mercoledì 16 novembre.

Per fortuna la Luna sarà in buon aspetto, ciò nonostante meglio tenere un basso profilo per il momento. Sul fronte professionale sarà difficile ignorare alcuni progetti davvero ghiotti. Con l'aiuto di Marte e Saturno, potreste ottenere qualcosa di davvero interessante. Voto - 7️⃣

Cancro: cielo che rimane comunque interessante per voi, nonostante Venere non sia più nelle vostre corde.

Cuori solitari o meno, avrete ancora le vostre buone occasioni per rendere la vostra vita sentimentale davvero interessante, soprattutto se siete nati nella prima decade. In ambito lavorativo Marte vi frenerà con i vostri progetti. La voglia di fare non vi mancherà, ma non potrete pretendere troppo. Voto - 7️⃣

Leone: si apre per voi un periodo decisamente interessante per quanto riguarda i sentimenti.

La Luna e Venere saranno al vostro servizio, e potrete dare vita a momenti davvero interessanti. Se tra voi e il partner c'è una crisi in corso, è arrivato il momento di porvi fine. Sul fronte lavorativo non tutti i vostri progetti sono realizzabili immediatamente. Dovrete avere pazienza. Voto - 8️⃣

Vergine: giornata tutto sommato discreta per voi secondo l'oroscopo. Da questo mercoledì, purtroppo, dovrete fare i conti con il pianeta Venere in quadratura. Le vostre imprese romantiche non sempre potrebbero andare a segno. Poche novità sul fronte professionale. In fondo meglio così. Sarete ancora in grado di mettere a segno discreti risultati. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale che s'intensificherà nuovamente per voi nativi del segno.

Soprattutto per voi cuori solitari, con Venere in sestile, sarà difficile sfuggire al richiamo dell'amore. Mettersi in gioco dunque sarà il primo passo da fare verso una storia d'amore affiatata. In ambito lavorativo avere un buon gruppo di colleghi che vi danno una mano può essere di grande aiuto. Voto - 8️⃣

Scorpione: il pianeta Venere non sarà più dalla vostra parte a partire da questa giornata. Secondo l'oroscopo, questa giornata potrebbe rivelarsi poco soddisfacente, anche a causa della Luna in quadratura che andrà a alterare il vostro umore. Potreste sentire la necessità di prendervi qualche momento solo per voi. In ambito professionale continuerete a fare bene il vostro lavoro, portando a casa buoni risultati e discrete soddisfazioni.

Voto - 6️⃣

Sagittario: l'arrivo di Venere nel vostro cielo accenderà la vostra vita sentimentale in questa giornata. Insieme alla Luna in trigono poi, single oppure no, godrete al meglio della compagnia delle persone che amate, soprattutto voi nati nella prima decade. Nel lavoro meglio non avere troppa fretta di fare. Prendete i vostri progetti con la dovuta calma. Voto - 8️⃣

Capricorno: le storie fugaci non fanno per voi e, secondo l'oroscopo, anche se Venere non sarà più in ottimo aspetto, vi darete da fare per rendere migliore la vostra vita sentimentale, soprattutto voi single. Per quanto riguarda il lavoro invece avrete in mente degli obiettivi ben chiari, che con l'aiuto di Mercurio e Giove potrete raggiungere.

Voto - 7️⃣

Acquario: finalmente Venere tornerà ad agire a vostro favore, ma in questa giornata avrete ancora molto da fare per recuperare terreno. La Luna infatti sarà in opposizione, e tra voi e il partner ci saranno ancora momenti difficili da gestire. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma non sempre nel modo in cui vorreste. Voto - 6️⃣

Pesci: con Venere che passerà in quadratura dal segno del Sagittario, giocherete sulla difensiva a partire da questa giornata. Single oppure no dunque, prestate attenzione al vostro atteggiamento. Molte volte non ci sarà alcun bisogno di reagire negativamente. In ambito lavorativo ve la caverete piuttosto bene, anche se le energie non saranno il massimo con Marte in quadratura. Voto - 6️⃣