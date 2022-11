L'oroscopo della giornata di mercoledì 30 novembre prevede un Toro più consapevole sul fronte amoroso, mentre Bilancia guarderà al futuro con maggior fiducia e ottimismo. La Luna frenerà i nativi Sagittario, mentre Scorpione saprà esercitare al meglio il proprio fascino. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 30 novembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 30 novembre 2022 segno per segno

Ariete: giornata discreta per quanto riguarda i sentimenti per voi nativi del segno. Vi sentirete spesso a vostro agio con la vostra fiamma, single oppure no.

Il vostro modo di amare sarà ben apprezzato, e il partner saprà come ricambiare il vostro amore. Nel lavoro a volte potreste avere qualcosa da ridire, ma lo fate a fin di bene. Voto - 8️⃣

Toro: la Luna in Pesci vi renderà più consapevoli delle vostre capacità sul fronte amoroso in questa giornata di mercoledì. Sarete più fiduciosi nei confronti della vostra anima gemella, cercando di costruire un rapporto sano e duraturo nel tempo. In ambito lavorativo Giove sarà vostro alleato. Alcune mansioni potrebbero risultare complicate, ma con l'aiuto di Giove ve la caverete bene. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di mercoledì sottotono sul fronte amoroso. Aspettare che siano gli altri a fare il primo passo potrebbe non essere un'ottima idea.

Se volete conquistare la persona che amate, single oppure no, dovrete darvi da fare, e non aspettare un colpo di fortuna. Nel lavoro dovrete essere in grado di prendere una posizione e portare avanti le vostre idee fino in fondo. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale favorevole secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

La Luna vi sorriderà dal segno dei Pesci, alimentando il vostro buon umore, rendendovi collaborativi nei confronti del partner e delle persone che amate. Nel lavoro sarà importante concludere alcuni progetti, e non andare fuori tempo massimo. Voto - 7️⃣

Leone: avrete molto da fare in questa giornata di mercoledì, e vi preparerete al meglio per riuscire a raggiungere i vostri obiettivi.

L'importante sarà non farsi prendere dal panico e gestire la situazione con calma. Per quanto riguarda i sentimenti godrete di un'ottima intesa con il partner, ma anche voi single potreste avere l'occasione di vivere momenti appaganti. Voto - 8️⃣

Vergine: sfera sentimentale in piena crisi per voi secondo l'oroscopo. Con la Luna e Venere in cattivo aspetto, purtroppo faticherete molto a gestire la vostra vita di coppia. Se siete single sollevare il broncio per questioni da poco non vi sarà d'aiuto. Nel lavoro vorreste avere più tempo per pensare ai vostri progetti, ma con questo cielo sarà meglio pensare prima a come svolgere bene alcune mansioni più complicate del previsto. Voto - 6️⃣

Bilancia: con Mercurio e Marte in buon aspetto, guarderete al futuro con maggior fiducia e ottimismo.

Le vostre mansioni professionali dovrebbero andare bene. Siate sicuri delle scelte che andrete a prendere. Per quanto riguarda i sentimenti ci penserà Venere a creare momenti di romanticismo solo per voi e per la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in trigono dal segno dei Pesci vi permetterà di esercitare al meglio il vostro fascino secondo l'oroscopo. In amore dunque avrete ancora discrete occasioni per vivere un magnifico rapporto con la persona che amate. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, nonostante i tanti ostacoli da affrontare. Forse non raggiungerete in tempo i vostri obiettivi, ma i risultati che otterrete non saranno così pessimi.

Voto - 7️⃣

Sagittario: la Luna in quadratura frenerà il vostro ottimismo sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Potreste sentirvi un po’ trascurati dal partner, ma con Venere in congiunzione, sappiate che potrete provare a risolvere eventuali problemi senza troppa fatica. Nel lavoro affronterete le difficoltà, e con Mercurio nel segno saprete far fronte a possibili imprevisti. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali convincenti in quest'ultima giornata di novembre. Sarà un mercoledì intenso sul fronte sentimentale, dove potrete mettere in mostra tutto il vostro romanticismo, merito anche della Luna in sestile. Nel lavoro potrebbe essere necessario dedicarsi a più progetti in questa giornata, ma con un po’ di fortuna grazie a Giove riuscirete a fare tutto bene.

Voto - 8️⃣

Acquario: periodo favorevole in ambito professionale per voi nativi del segno. Mercurio smetterà di infastidirvi, anzi, vi darà una mano con le vostre mansioni quotidiane, aiutandovi anche a recuperare del tempo che potreste sfruttare per altro. In amore Venere sarà in sestile e, single oppure no, vi metterà nelle giuste condizioni per amare al meglio la vostra fiamma. Voto - 8️⃣

Pesci: oroscopo di mercoledì che vedrà la Luna in buon aspetto per voi. In amore però avrete molto da fare prima di lasciarvi andare alle emozioni. Per il momento, sarà necessario risolvere una piccola discussione con il partner. Nel lavoro siate calmi e pazienti, perché Mercurio e Giove in cattivo aspetto vi metteranno in difficoltà. Voto - 6️⃣