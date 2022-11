L'oroscopo della giornata di mercoledì 9 novembre prevede una particolare freddezza nei nativi Acquario, utile in ambito lavorativo, un po’ meno in amore, mentre Toro riuscirà ad essere più originale del solito grazie alla Luna. Leone dovrà evitare contrasti sociali e sentimentali, mentre Gemelli dovrà affrontare nuove iniziative con più cautela. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 9 novembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 9 novembre 2022 segno per segno

Ariete: giornata che vi vedrà agire in maniera piuttosto lucida sul posto di lavoro.

Questo cielo non sarà completamente dalla vostra parte, ciò nonostante vi sentirete bene con voi stessi, e vi sentirete a vostro agio con la vostra anima gemella. In ambito lavorativo avere un'idea chiara di come svolgere i vostri progetti vi permetterà di essere un passo avanti rispetto agli altri. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale nel complesso discreta in questa giornata di mercoledì. La Luna vi renderà più originali e ottimisti del solito, e vi permetterà di catturare l'attenzione del partner. Sul fronte lavorativo le abilità ci sono, ma dovrete essere meno insicuri e più convinti delle vostre capacità. Voto - 7️⃣

Gemelli: meglio prendere alcune iniziative professionali con una certa cautela secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Giove in quadratura potrebbe essere causa di qualche sbavatura non trascurabile. In amore questo cielo sarà sereno, e vi permetterà di esprimere i vostri sentimenti nei confronti della vostra fiamma senza nascondervi. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale solida e appagante per voi nativi del segno. La Luna e Venere illumineranno la vostra giornata, che sarà piena di bei momenti tutti da vivere con la vostra anima gemella.

Per quanto riguarda il lavoro state vivendo un periodo intenso, pieno di cose da fare. Per fortuna avrete Mercurio e Giove dalla vostra parte. Voto - 8️⃣

Leone: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, meglio evitare contrasti in amore o nella vostra vita sociale secondo l'oroscopo, cuori solitari o meno. Il vostro modo di fare spesso potrebbe essere frainteso, e potrebbe essere causa di discussione.

In ambito lavorativo dovrete avere più fiducia nelle vostre capacità, ma soprattutto, mostrare più impegno in quelle mansioni particolarmente complesse per voi. Voto - 6️⃣

Vergine: vita amorosa eccellente in questa giornata di mercoledì. L'astro argenteo sarà in trigono, e insieme a Venere in sestile ci saranno occasioni da non perdere. Single oppure no, non avrete scuse per dedicarvi completamente alla persona che amate. Sul fronte professionale l'autostima cresce, e vi permetterà di lavorare più serenamente ai vostri progetti. Voto - 8️⃣

Bilancia: un po’ di timidezza potrebbe farsi sentire in amore secondo l'oroscopo del 9 novembre, ciò nonostante, una volta che riuscirete a rompere il ghiaccio, sarete voi a stimolare la conversazione.

Per quanto riguarda il lavoro non nasconderete le vostre ambizioni e, per quanto difficili possano sembrare, non vi fermerete di fronte nessun ostacolo. Voto - 8️⃣

Scorpione: previsioni astrali poco entusiasmanti in amore a causa della Luna opposta. Venere sarà ancora dei vostri, e con un po’ di pazienza, presto riuscirete nuovamente a dare il meglio di voi per le persone che amate. In ambito lavorativo investite più tempo sui vostri progetti, perché alcuni di essi stanno prendendo una direzione davvero interessante. Voto - 7️⃣

Sagittario: giornata di mercoledì discreta in amore secondo l'oroscopo. Single oppure no, sarà facile per voi entrare in empatia con gli altri, e riuscire a creare un bel legame, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In ambito lavorativo faticherete un po’ a portare avanti i vostri progetti, forse perché non siete sicuri della direzione che state prendendo. Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale eccellente in questa giornata di mercoledì, merito della Luna e di Venere dalla vostra parte. Potrebbe essere una giornata valida dunque per fare nuove conoscenze e allargare la vostra cerchia, oppure, se siete già impegnati, per fare qualcosa di nuovo e piacevole con la vostra dolce metà. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone idee in mente, e sarete abbastanza concentrati da saperle mettere in pratica. Voto - 8️⃣

Acquario: in questo mercoledì avrete bisogno di una certa freddezza sul posto di lavoro, utile per non uscire fuori dai binari con i vostri progetti.

In amore invece dovrete cercare di essere più calorosi con la vostra anima gemella, anche se con questo cielo non vi sentirete spesso a vostro agio. Se siete single avrete bisogno di riscoprire voi stessi. Voto - 6️⃣

Pesci: un'altra giornata interessante e romantica sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Godetevi questa Luna e questa Venere in posizione favorevole, voi single se volete trovare la persona giusta per voi, e voi impegnati per consolidare il vostro rapporto. Per quanto riguarda il lavoro avrete buone capacità e idee valide da applicare ai vostri progetti. Voto - 9️⃣