L'oroscopo di sabato 12 novembre vedrà nuove emozioni e momenti davvero speciali per i nativi Cancro, accompagnati dalla Luna nel segno e Venere in trigono, mentre Bilancia potrebbe essere più chiusa in amore. Gemelli si mostrerà forzuto, soprattutto in ambito lavorativo, mentre Leone avrà qualcosa di davvero importante da ricordare per sempre. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 12 novembre.

Previsioni oroscopo sabato 12 novembre 2022 segno per segno

Ariete: sarà una giornata difficile in amore, colpa della Luna in quadratura dal segno del Cancro.

Il vostro modo di amare non sempre sarà apprezzato dal partner. Meglio tentare un'altra strada. Il lavoro si rivelerà tutto sommato proficuo in questo inizio di fine settimana. Con l'aiuto di Marte, arriveranno risultati interessanti e incoraggianti. Voto - 7️⃣

Toro: l'astro argenteo tornerà ad agire a vostro favore secondo l'oroscopo. L'amore non sarà ancora al centro dei vostri pensieri, ciò nonostante il benessere del partner per voi rimarrà una questione molto importante. Nel lavoro la vostra capacità introspettiva non sarà così eclatante per via di Mercurio opposto. Per ottenere buoni risultati, dovrete avere le idee chiare di come agire. Voto - 6️⃣

Gemelli: peccato per questa Luna che lascerà il vostro cielo in questo inizio di weekend.

Questo però non vorrà dire che in amore non arriveranno momenti appaganti. Cuori solitari o meno, sappiate che ci sarà sempre qualcuno che vi apprezzerà per quello che siete. Nel lavoro Marte vi renderà forzuti e volenterosi. Con un po’ di fortuna, raggiungere risultati sopra le aspettative. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale magnifica per godere al meglio di questo fine settimana.

In amore godrete della Luna e di Venere in buon aspetto, dunque non tiratevi indietro all'idea di vivere in maniera più attiva la vostra vita sentimentale. Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti senza difficoltà, e con risultati davvero ottimali. Voto - 9️⃣

Leone: avrete a che fare con momenti davvero particolari in questa giornata di sabato, soprattutto sul fronte amoroso.

Momenti che in un modo o nell'altro potrebbero segnarvi, e lasciarvi qualcosa che ricorderete a lungo. Nel lavoro dedicate questa giornata a quei progetti che sapete esattamente come portare avanti, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 7️⃣

Vergine: sfera sentimentale che tornerà a farsi piacevole in questo inizio di fine settimana. Sarete abbastanza maturi da superare alcuni ostacoli della vostra relazione di coppia, e potrete godervi al meglio questa giornata. In ambito lavorativo Giove porterà un po’ di sfortuna, ma con impegno e razionalità potrete raggiungere i risultati sperati. Voto - 8️⃣

Bilancia: è abbastanza evidente che ci sono alcuni cambiamenti nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

La Luna in quadratura potrebbe rappresentare un ostacolo per voi, ciò nonostante non dovrete chiudervi in voi stessi. Nel lavoro questo cielo non vi sosterrà in modo particolare, tuttavia avrete comunque buone possibilità di raggiungere discreti successi. Voto - 6️⃣

Scorpione: cielo che continuerà a darvi grandi soddisfazioni sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo. Sarete davvero pieni di fantasia con il partner, e fare breccia nel suo cuore sarà possibile se mostrate sentimenti, simpatia e maturità. In ambito lavorativo ci saranno trattative importanti che non potrete lasciarvi sfuggire. Voto - 9️⃣

Sagittario: finalmente tornerete a respirare in amore secondo l'oroscopo di sabato. Il fine settimana inizierà in maniera più convincente per voi, con momenti abbastanza dolci tra voi e il partner.

Cercate di mantenere quest'atmosfera più a lungo. In ambito lavorativo la passione muoverà la vostra voglia di fare, ma con Giove in quadratura dovrete dimostrare impegno anche quando non arriveranno i risultati sperati. Voto - 7️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno la Luna contro di voi in questo inizio di weekend. Sul fronte amoroso potreste sentirvi un po’ a disagio, ma se il rapporto tra voi e la vostra fiamma è forte, non c'è niente che non potete fare insieme. In ambito lavorativo state andando bene grazie a Mercurio e Giove, dimostrando costanza e impegno qualunque progetto dovrete portare avanti. Voto - 7️⃣

Acquario: settore professionale discreto in questa giornata di sabato.

L'aiuto di Marte e Saturno si rivelerà prezioso, ciò nonostante meglio non strafare considerato che Mercurio sarà ancora in cattivo aspetto. In amore attenzione a qualche piccola discussione con il partner. Sarà molto importante non ingigantire la questione. Voto - 6️⃣

Pesci: ottima giornata sul fronte amoroso per voi nativi del segno. La Luna e Venere vi sorrideranno, e potrete godere di una relazione di coppia davvero affiatata. Se siete single dimostrate di essere abbastanza sensibili, garbati e maturi. Per quanto riguarda il lavoro arriveranno idee davvero interessanti che potrebbero trasformarsi in grandi successi. Voto - 9️⃣