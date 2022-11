Secondo l'Oroscopo della giornata di sabato 26 novembre, i Leone saranno attivi e indaffarati al lavoro, mentre i Toro potranno dare vita a momenti migliori in amore grazie alla Luna in trigono. Capricorno riuscirà a creare un'intesa migliore con il partner, mentre Scorpione dimostrerà di essere più responsabile. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 26 novembre.

Previsioni oroscopo sabato 26 novembre 2022 segno per segno

Ariete: il weekend non inizierà con le migliori premesse per i nati del segno. Se da una parte avrete Venere in buon aspetto, dall'altra dovrete fare i conti con la Luna in quadratura.

Meno parole dunque con la vostra fiamma, e più fatti se volete godere di un rapporto migliore. In ambito lavorativo Mercurio e Marte saranno di grande aiuto per i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale che si accenderà in questa giornata di sabato secondo l'oroscopo. Sarete più elastici con la vostra anima gemella, e potrete dare vita a momenti davvero appaganti, soprattutto voi nati nella prima decade. In ambito lavorativo dovrete saper tenere sotto controllo la pressione, e dimostrare di essere i più adatti anche in situazioni complicate. Voto - 7️⃣

Gemelli: curare al meglio i rapporti con il partner quando Venere si trova in quadratura sarà un'impresa difficile per voi secondo l'oroscopo della giornata di sabato.

Non sarà il momento adatto per fare un passo indietro, ciò nonostante non potrete nemmeno pretendere di avere ragione. In ambito lavorativo ci saranno delle decisioni da prendere, e non potrete correre rischi considerato Mercurio in opposizione. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale in bilico durante questa giornata di sabato.

La Luna in Capricorno potrebbe causare spiacevoli incomprensioni con la persona che amate. Sarà importante non perdere il vostro buon senso. Il lavoro si rivelerà proficuo, ma per raggiungere buoni risultati dovrete essere pazienti. Voto - 6️⃣

Leone: sarete piuttosto attivi e indaffarati sul posto di lavoro. Con stelle come Marte e Mercurio favorevoli però, metterete a punto ottimi progetti, ma non sempre potreste essere ricompensati come volete.

Per quanto riguarda i sentimenti potrebbero esserci situazioni in sospeso che fortunatamente saprete risolvere insieme alla persona che amate. Voto - 8️⃣

Vergine: sarà un sabato migliore sotto il profilo sentimentale grazie alla Luna in trigono, ma dovrete ancora fare molta strada prima di poter rivivere al meglio la vostra storia d'amore. Single oppure no, dunque, mettete da parte il vostro atteggiamento suscettibile, perché solo con la vostra fiamma potrete vivere una relazione migliore. Sul fronte lavorativo alcuni progetti non saranno così facili da gestire a causa di Mercurio negativo. Serviranno delle buone idee. Voto - 6️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di sabato sottotono per i nati del segno.

La Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà in questo inizio di weekend e, single oppure no, il vostro modo di amare non sempre sarà apprezzato, soprattutto se fine per voi stessi. Nel lavoro Mercurio e Marte porteranno fiducia e ottimismo. Portare avanti i vostri progetti non sarà un'attività così pesante. Voto - 7️⃣

Scorpione: il vostro fine settimana inizierà davvero bene sul fronte amoroso, merito della Luna in sestile dal segno del Capricorno. Potreste vivere esperienze particolari con la persona che amate, e con un po’ di fortuna riuscirete a rafforzare il vostro legame. Nel lavoro dimostrerete maggior responsabilità in quel che farete, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Sagittario: essere approssimativi quando Mercurio si trova in congiunzione non farà per voi. Per ottenere buoni risultati, la precisione per voi sarà molto importante. Sul fronte amoroso Venere vi aiuterà a rendere romantica la vostra relazione di coppia, ma anche voi cuori solitari sarete molto bravi a fare conquiste. Voto - 8️⃣

Capricorno: riuscirete a stabilire un'intesa migliore con la persona che amate secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, la Luna in congiunzione sarà di grande aiuto per costruire il rapporto che sognate. Nel lavoro cercherete il modo migliore per svolgere un progetto diverso dal solito. Cercate solo di non uscire dai binari. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale appagante in questa giornata di sabato.

Venere sarà in sestile dal segno del Sagittario, e vi darà una mano a vivere una relazione di coppia migliore. Se siete single questo cielo stimola nuovi incontri e un'intesa migliore con le persone a voi più care. Nel lavoro Saturno e Mercurio faciliteranno gli investimenti, e cresceranno le chance per progetti di più ampio respiro. Voto - 8️⃣

Pesci: non vivrete una situazione dolcissima in amore durante questo sabato, nonostante la Luna si trovi in sestile dal segno del Capricorno. Dovrete prendervi qualche momento di calma, cercare di fare il punto della situazione e comprendere quale possa essere la strada migliore per voi e la persona che amate. Sul piano professionale gli imprevisti non mancheranno grazie a Mercurio. Fortunatamente avrete Giove nel segno, ma non sempre godrete di risultati concreti. Voto - 6️⃣