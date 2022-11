L'oroscopo della giornata di sabato 5 novembre vedrà novità in amore per i nativi Ariete, merito della Luna in congiunzione, mentre Venere sarà dissonante per i nativi Acquario. Leone cercherà di essere più autonomo non solo al lavoro, mentre Gemelli concentrerà le proprie energie in ambito lavorativo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di sabato 5 novembre.

Previsioni oroscopo sabato 5 novembre 2022 segno per segno

Ariete: il fine settimana inizierà in modo concreto e con delle piacevoli novità per voi nativi del segno.

La Luna si affaccerà nel vostro cielo e, single oppure no, godrete di piacevoli momenti con la vostra fiamma, da consolidare la relazione che state costruendo. In ambito lavorativo potreste ritrovarvi ad affrontare qualche imprevisto. Senza Giove potrebbe sembrarvi difficile. Ricordatevi: abbiate fiducia nelle vostre capacità, e sarete in grado di prendere le giuste decisioni. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna alle vostre spalle e Venere in opposizione i sentimenti non saranno il vostro forte secondo l'oroscopo. Potreste anche decidere di prendere le distanze dal partner, ma sappiate che sarà una decisione molto delicata. Nel lavoro l'unico vostro alleato sarà Urano, che vi permetterà di avere buone idee in quei progetti a lungo termine.

Voto - 5️⃣

Gemelli: periodo favorevole sul fronte sentimentale grazie alla Luna in sestile dal segno dell'Ariete, che vi metterà spesso a vostro agio con il partner. Ciò nonostante in questa giornata sarete più concentrati verso il settore professionale. Queste stelle saranno tutto sommato discrete per fare dei buoni progetti.

Cercate di metterci quindi tutto il vostro impegno. Voto - 7️⃣

Cancro: sfera sentimentale in calo in questa prima parte di fine settimana. La Luna sarà in quadratura, mentre Venere sarà in trigono. Single oppure no, per vivere un bel rapporto con la vostra fiamma, sappiate che non basta essere solo romantici. In ambito lavorativo dovrete almeno tentare per ottenere i risultati che volete dai vostri progetti.

Voto - 7️⃣

Leone: la Luna in Ariete vi permetterà di prendere fiato in amore. Secondo l'oroscopo della giornata di sabato però, cercherete di essere più autonomi e indipendenti dagli altri, partner incluso. Se siete single l'amore non sarà una priorità al momento. Sul fronte lavorativo alcuni progetti potrebbero sembrarvi difficili. Focalizzatevi un obiettivo, e impegnatevi per raggiungerlo. Voto - 7️⃣

Vergine: giornata favorevole dal punto di vista sentimentale secondo l'oroscopo, merito anche di Venere in sestile dal segno dello Scorpione. Single oppure no, sarete in grado di creare l'atmosfera giusta con la vostra fiamma, e entrare in sintonia. Per quanto riguarda il lavoro Giove opposto non sarà di certo una buona notizia.

Con Mercurio in buon aspetto però, potreste riuscire ad aggirare alcuni imprevisti. Voto - 8️⃣

Bilancia: sarà un sabato difficile in ambito amoroso per voi nativi del segno. Con la Luna in opposizione, tra voi e il partner potrebbero emergere dissapori, magari in seguito ad alcune vicende un pò spinose. Un pò meglio in ambito lavorativo, grazie in particolare a Marte in trigono, che vi darà tutte le energie di cui avrete bisogno per portare a termine le vostre mansioni. Voto - 6️⃣

Scorpione: sfera sentimentale ottima secondo l'oroscopo di sabato. Ancora una volta, potrete contare sulla buona posizione di Venere. Cuori solitari o meno, riuscirete a conquistare l'attenzione e la fiducia della vostra anima gemella.

In ambito lavorativo v'impegnerete tanto per dare una buona impressione di voi e raggiungere risultati sopra le aspettative, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali favorevoli sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Una bella Luna in Ariete aprirà il vostro weekend molto bene in amore. Sarete di buona compagnia, e riuscirete a godere di momenti appaganti con la persona che amate. In ambito lavorativo le energie non saranno il top, ciò nonostante cercherete di gestire al meglio gli impegni e i progetti da terminare in questo sabato. Voto - 7️⃣

Capricorno: giornata un po' burrascosa sul piano amoroso secondo l'oroscopo. La Luna in quadratura dal segno dell'Ariete non sempre vi metterà a vostro agio con il partner.

Meglio non insistere troppo su certi argomenti, almeno per il momento. Molto bene in ambito lavorativo grazie a Giove e Mercurio. Con le giuste idee, e un pizzico di fortuna, saprete mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in sestile porterà un po' di armonia tra voi e la vostra anima gemella. Ciò nonostante Venere sarà ancora in cattivo aspetto, dunque meglio non avere grandi aspettative per la vostra relazione sentimentale. In ambito lavorativo la buona volontà sarà di certo di grande aiuto, ma dovrete avere anche buone idee. Voto - 6️⃣

Pesci: periodo d'oro per voi sul fronte amoroso. Godrete della buona posizione di Venere in questo periodo che, single oppure no, vi darà discrete occasioni per conquistare la persona che amate. Sul fronte professionale avrete astri come Giove e Mercurio dalla vostra parte. Forse le energie non saranno sempre al top, ma la buona volontà non vi mancherà di certo. Voto - 8️⃣