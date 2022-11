L'oroscopo della giornata di venerdì 11 novembre vedrà un Ariete iperattivo al lavoro grazie a Marte, con la voglia di esprimere al meglio il proprio potenziale, mentre Cancro avrà buon fiuto per gli affari. Sfera sentimentale traballante per il Sagittario a causa della Luna, mentre Acquario dovrà dare la giusta priorità a desideri e progetti lavorativi. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 11 novembre.

Previsioni oroscopo venerdì 11 novembre 2022 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale appagante in questa giornata di venerdì, che vi renderà particolarmente entusiasti della vostra relazione di coppia.

Se siete single non mancherà in voi un certo bisogno emotivo. Sul fronte lavorativo con Marte in sestile dal segno dei Gemelli, mostrerete un'enorme voglia di fare. Sarete iperattivi, e vi darete da fare affinché riusciate a raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Toro: vivere una bella vita di coppia non è semplice quando Venere è alle vostre spalle. Di contro questo periodo non può durare per sempre. Avrete dunque bisogno di mantenere un certo ottimismo, soprattutto se tra voi e il partner la situazione non è così tragica. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio vi rende titubanti in certe decisioni. Dovrete essere più reattivi in quel che fate. Voto - 6️⃣

Gemelli: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo di venerdì.

La posizione benefica della Luna vi permetterà di essere gentili e sempre comprensivi nei confronti del partner. Ciò vi permetterà di costruire un legame forte. Nel lavoro Marte vi darà abbastanza energie anche per correggere alcuni errori da parte di Giove in quadratura. Voto - 8️⃣

Cancro: Mercurio in trigono dal segno amico dello Scorpione vi aiuterà a svolgere le vostre mansioni senza commettere troppi errori secondo l'oroscopo.

Insieme a Giove poi, potrete contare anche su un pizzico di fortuna. In amore questa giornata potrebbe regalarvi qualche emozione in più grazie a Venere. Soprattutto voi cuori solitari, mettetevi più mostra per attirare l'attenzione che meritate. Voto - 9️⃣

Leone: non nasconderete i vostri sentimenti in questa giornata per via della Luna in sestile.

Single oppure no, sappiate che questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Attenzione a quello che direte. Sul fronte lavorativo i vostri risultati sono un po’ altalenanti al momento a causa di Mercurio. Dovrete mostrare maggior costanza, e impegnarvi soprattutto in quei progetti per voi meno entusiasmanti. Voto - 6️⃣

Vergine: la Luna in quadratura porterà un po’ di agitazione sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Anche se Venere sarà favorevole, non puntate esclusivamente sul romanticismo. Avete tante altre doti che potete mettere in mostra. Nel lavoro avrete un buon ritmo, e l'aiuto di Mercurio si rivelerà prezioso soprattutto in quei progetti che richiederanno tecnica e capacità. Voto - 7️⃣

Bilancia: giornata davvero interessante per quanto riguarda i sentimenti secondo l'oroscopo.

La Luna vi sorriderà dal segno dei Gemelli, e riuscirete a entrare facilmente in sintonia con le persone che amate, soprattutto voi nati nella terza decade. Sul fronte professionale imparerete a rispettare l'opinione degli altri. Con la giusta unione, potrete fare molto di più. Voto - 8️⃣

Scorpione: oroscopo di venerdì positivo per quanto riguarda i sentimenti. Con Venere nel segno potrebbero esserci nuove passioni in arrivo. Cercate solo di non circondarvi di persone che non apprezzano il vostro modo di fare. Sul fronte lavorativo sarete abili con le vostre mansioni grazie a Giove e Mercurio, ma dovrete dimostrare un'intesa migliore con i colleghi. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale traballante in questa venerdì per via della Luna in opposizione dal segno dei Gemelli.

Non fatevi prendere da sentimenti contrastanti nei confronti del partner se tra voi ci sarà qualche discussione, ma soprattutto, non chiudetevi in voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro attenzione ad alcune nuove situazioni che potrebbero spiazzarvi un po’. Voto - 6️⃣

Capricorno: periodo interessante sul fronte amoroso secondo l'oroscopo. Venere vi sorriderà dal segno dello Scorpione, e vi metterà nelle condizioni adatte per godere al meglio della vostra relazione di coppia. Per quanto riguarda il lavoro avrete il sostegno dei vostri colleghi, e vi sentirete incentivati a fare qualcosa di più per voi e per i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: cielo un po’ contrastante per voi nativi del segno in questa giornata, soprattutto sul fronte lavorativo.

Dovrete dare la giusta priorità ai vostri progetti, e saper prevedere ed evitare possibili imprevisti. Sul fronte sentimentale vi sentirete più a vostro agio con il partner grazie alla Luna in trigono. Ciò nonostante, single oppure no, meglio non essere troppo diretti nei confronti della vostra fiamma. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale altalenante in questa giornata di venerdì. La Luna in quadratura potrebbe mettervi in difficoltà con il partner, e il fine settimana che sta per arrivare potrebbe non iniziare al meglio delle vostre aspettative. Molto bene invece sul fronte professionale grazie a Mercurio e Giove in buon aspetto. Con un po’ di fortuna, oltre che impegno, potreste riuscire a mettere insieme discreti risultati. Voto - 7️⃣