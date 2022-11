L'Oroscopo di venerdì 18 novembre vedrà un Capricorno generoso dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna, mentre Mercurio sarà in trigono per il segno dell'Ariete. Toro sarà piuttosto emotivo, mentre Acquario saprà prendersi le sue responsabilità. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di venerdì 18 novembre.

Previsioni oroscopo venerdì 18 novembre 2022 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana diverso dal solito per voi e questa giornata di venerdì andrà capitalizzata sul fronte sentimentale.

Sfruttate dunque la buona posizione di Venere per creare la giusta intesa con il partner o con la vostra fiamma. In ambito lavorativo, Mercurio in trigono potrebbe creare interessanti opportunità di successo. Voto - 8️⃣

Toro: sarà una bella giornata da dedicare all'amore secondo l'oroscopo della giornata di venerdì. Godetevi questa meravigliosa Luna in trigono per vivere con maggior entusiasmo ed emotività il vostro rapporto con il partner. In ambito lavorativo, a volte potrebbero essere necessari dei sacrifici per ottenere di più dai vostri progetti. La domanda è se voi siete disposti a farli. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale complessa da gestire in questa giornata di venerdì. La Luna e Venere non sempre vi permetteranno di essere un tutt'uno con il partner.

Sarà necessario prima risolvere alcuni problemi in famiglia per vivere in armonia. Mettete da parte il vostro spirito romanticone e mostrate maggior responsabilità e maturità. Nel lavoro, Marte marcerà nel vostro segno, ciò nonostante, con Mercurio opposto, serviranno buone idee per avere risultati migliori dai vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali positive per voi sul fronte amoroso. La Luna in sestile continuerà a portare buone emozioni, da condividere con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, non sempre sarà facile mantenere alto il ritmo, ma se volete ottenere i risultati sperati, sarà necessario fare un piccolo sforzo.

Voto - 8️⃣

Leone: giornata interessante sul fronte amoroso per voi nativi del segno. Un'ottima Venere in trigono dal segno del Sagittario v'indicherà la via migliore per vivere al meglio la vostra relazione di coppia. Se siete single, dedicate più tempo ai vostri hobby e interessi. In ambito lavorativo, saprete svolgere bene le mansioni che vi verranno assegnate. La vostra sete di successi però non si placherà e vorreste poter fare di più. Voto - 8️⃣

Vergine: una bella Luna in congiunzione vi accompagnerà durante questa giornata di venerdì. Ciò nonostante, ricordatevi che Venere sarà ancora in quadratura. Single oppure no, dunque, valutate bene se le vostre imprese romantiche possono essere efficaci.

Per quanto riguarda il lavoro, dovrete essere più sicuri delle scelte che andrete a prendere. Voto - 7️⃣

Bilancia: periodo affascinante sul fronte amoroso grazie alla buona posizione di Venere. Vi avvierete verso un weekend favorevole, dunque preparatevi al meglio per vivere una relazione di coppia meravigliosa. Per quanto riguarda il settore professionale, sarete particolarmente attivi grazie a Marte. Mercurio, inoltre, porterà buone idee. Tutto quello che dovrete fare dunque sarà mettere in pratica le vostre abilità e competenze. Voto - 9️⃣

Scorpione: godetevi appieno questo venerdì di novembre. Secondo l'oroscopo, potrete contare sulla buona posizione della Luna e dare maggiore spazio alle persone che amate.

Se siete single, vi piacerà stare a contatto con nuove persone e costruirci un legame. In ambito lavorativo, potreste essere in attesa di novità. Nel frattempo, però, dovrete continuare a dimostrare il vostro potenziale. Voto - 8️⃣

Sagittario: con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, questa giornata di venerdì non sarà il massimo sul fronte sentimentale. Ricordatevi però che Venere è nel vostro segno, pronta a darvi una mano a esprimere tutto il vostro potenziale in amore. In ambito lavorativo, saprete prendere decisioni ponderate grazie a Mercurio nel segno. Attenzione però a Marte e Giove negativi. Voto - 7️⃣

Capricorno: la Luna in trigono vi renderà piuttosto generosi, secondo l'oroscopo di venerdì.

Single oppure no, con questo atteggiamento il rapporto con la persona che amate si rivelerà davvero appagante, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro, anche se ci vorrà un po’ di tempo in più, l'importante sarà raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8️⃣

Acquario: sfera sentimentale favorevole secondo l'oroscopo di venerdì. Venere in sestile accenderà lentamente l'entusiasmo tra voi e la vostra anima gemella. Con il tempo, e con pazienza, presto godrete di ottime emozioni. Sul fronte professionale le vostre mansioni procedono regolarmente. Non abbiate fretta per il momento di aspirare a qualcosa di più, perché avete dimostrato più volte il vostro potenziale.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un venerdì nero per voi nativi del segno sul fronte amoroso. La Luna e Venere vi metteranno spesso in difficoltà in amore. Meglio non insistere troppo con la persona che amate, evitando spiacevoli discussioni. In ambito lavorativo, forse ci saranno meno opportunità del solito a causa di Mercurio e Marte in quadratura. Ciò nonostante, dovrete saper capitalizzare quelle poche occasioni che ci saranno. Voto - 6️⃣