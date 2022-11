Per la settimana dal 14 al 20 novembre 2022, l’Oroscopo vedrà il pianeta Venere nella costellazione del Sagittario, mentre ci saranno il transito di Mercurio e quello di Marte nella costellazione dello Scorpione che favorirà il dialogo e la comunicazione. Momenti a dir poco eccellenti per i segni di terra.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana: notizie per Capricorno

1° Capricorno: le notizie straordinarie che riguarderanno la vostra storia d’amore potrebbero incrementare dismisura il vostro atteggiamento ottimista e positivo verso le persone che vi circondano.

Questo atteggiamento sarà fondamentale per avere anche una vita attiva sul piano lavorativo, con accordi che avranno la vostra piena collaborazione e una bella prospettiva di lavoro che vi farà guadagnare più di quanto vi aspettate. Qualche piccolo cavillo si risolverà nel giro del fine settimana.

2° Toro: avrete voglia di innamorarvi e di sviluppare una intesa che sappia come durare con una persona a cui tenete particolarmente. Avrete il pianeta Giove dalla vostra parte per poter cavalcare l’onda del successo sul piano professionale, mentre con Venere si svilupperanno ulteriormente le amicizie. Avrete dei momenti di riappacificazione con qualcuno che probabilmente non è stato molto corretto con voi.

Secondo l’oroscopo riuscirete a risolvere le problematiche personali molto più in fretta di quello che potreste pensare in un primo momento.

3° Vergine: ci saranno tante opportunità per i single di trovare la persona adatta, quindi non ci saranno occasioni da perdere, secondo l’oroscopo. La fortuna che si prospetta ottimale grazie al pianeta Giove potrebbe favorire accordi professionali molto produttivi e vincenti sul piano pecuniario.

Accettare le sfide sarà innanzitutto un modo per poter mettere alla prova voi stessi e migliorare ogni giorno che passa, secondo l’oroscopo. Avrete delle piccole perplessità in amore nel weekend.

4° Sagittario: ci sarà aria di cambiamenti sul lavoro, magari con qualche spostamento importante che decreterà un rialzo delle vostre finanze.

La fortuna di Venere agirà sugli affari, portandovi qualche accordo, ma sarà ottima anche per le questioni provate, per l’intesa di coppia ed eventualmente anche per qualche passo in avanti che progettate di fare già da molto tempo. La creatività di questo periodo potrebbe essere fonte di soddisfazioni, oltre che di guadagno.

Scorpione ottimo

5° Scorpione: nel complesso la situazione astrologica sarà buona. Le energie che arriveranno dal transito di Marte potrebbero favorire la vostra produttività sul lavoro, anche se nella vita privata potrebbero crearsi dei piccoli contrasti, forse in famiglia. Troverete nelle amicizie una buona prospettiva di dialogo che possa darvi anche qualche consiglio prezioso.

Non sempre avrete dei guadagni ottimali nell’immediato, ma riuscirete a preparare il terreno per progetti futuri che sicuramente faranno la differenza. Bisognerà avere pazienza, secondo l’oroscopo.

6° Ariete: si prospetta una settimana molto ottimista nonostante alcune problematiche da risolvere legate al mondo del lavoro. Avrete degli affari che potrebbero portarvi qualche guadagno extra e anche delle occasioni che possono fare felici le vostre aspettative personali. In amore avrete una bella atmosfera che vi porterà a qualche cambiamento positivo per la vostra storia d’amore. Secondo l’oroscopo, potreste avere un fine settimana all’insegna di buoni sentimenti e anche qualche nuova conoscenza.

7° Gemelli: avrete modo di riflettere su qualche decisione presa in tempi recenti e cambiare il cammino intrapreso. Ciò potrebbe comportare qualche piccolo sacrificio che però sarà ampiamente ripagato in futuro. Avrete dei problemi nel mezzo della settimana che però verranno risolti, anche con l’aiuto della famiglia. I successi finanziari potrebbero darvi delle sensazioni di sollievo nel corso del fine settimana. Con le questioni di cuore potrebbero aprirsi scenari decisamente inaspettati.

8° Acquario: avrete dei progetti lavorativi da sviluppare e per i quali dovrete impegnarvi molto. Questa situazione nel corso della settimana potrebbe favorire molta tensione e avviare dei contrasti con i colleghi, ma ciò non vi impedirà di raggiungere alcuni obiettivi.

In famiglia si creeranno delle divergenze, forse a causa di qualche cambiamento radicale avvenuto recentemente, per cui sarà necessario evitare litigi. Nel fine settimana le probabilità che ritorni il sereno saranno altissime, secondo l’oroscopo.

Concentrazione per Pesci

9° Pesci: dovrete concentrarvi su ciò che sarà importante in questo momento, relegando i passatempi e qualche cosa di troppo nel fine settimana oppure come svago nelle serate. Anche fare qualche nuovo progetto dovrebbe essere al primo posto nei vostri pensieri. Avrete dei guadagni che molto probabilmente non potranno soddisfare qualche necessità, ma che riusciranno a coprire le spese. In amore avrete delle perplessità molto grandi, ma nel complesso rimanere allo ‘status quo’ sarà per voi fondamentale in questo momento.

10° Leone: bisognerà fare attenzione a qualche parola di troppo che possa in qualche modo farvi suonare un campanello di allarme, soprattutto se si tratta della vostra relazione. Ci saranno degli incontri che però potrebbero non costituire ciò che state cercando in questo momento. Sarà il caso di evitare avventure, secondo l’oroscopo. Le faccende lavorative vi terranno molto impegnati, soprattutto quelle per cui dovrete innanzitutto risolvere problemi di contorno che vi procureranno della stanchezza profonda nel fine settimana.

11° Bilancia: una incertezza molto prolungata sia sul lavoro che nella vita privata potrebbe essere poco produttiva per entrambe le cose. Potreste avere dei diverbi con il partner o comunque una situazione di stallo che non è indice di buone prospettive.

Sul lavoro dovrete evitare conflitti con la squadra di lavoro, e fare in modo che qualche occasione produttiva economicamente arrivi anche al vostro indirizzo. Dovrete riflettere su quale strategia adottare per poter mantenere la vostra routine, sarà ottimale per evitare perdite significative.

12° Cancro: avrete un atteggiamento molto instabile, e questo potrebbe sortire qualche ‘effetto indesiderato’ nel corso della settimana. Nel rapporto di coppia si svilupperanno delle incertezze su alcune decisioni prese in tempi recenti che vi porteranno a riflettere e anche a giungere ad una separazione. Sul lavoro sarà molto più prudente affidarvi alla routine, perché avviare un progetto ambizioso in questo momento potrebbe sovraccaricarvi di lavoro e con tutta probabilità anche a qualche sacrificio di troppo.