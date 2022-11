Nella settimana fra lunedì 7 e domenica 13 novembre 2022 l’indiscussa protagonista dell’oroscopo sarà la Luna, favorevole al segno del Cancro e per estensione anche ai Gemelli.

A seguire le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo della settimana prossima: successi per Gemelli

1° Gemelli: più andrete avanti con la settimana, più avrete modo di collezionare successi ed esperienze sempre più stimolanti sul piano professionale. Nel mezzo della settimana si aprirà con un incontro che per i single significherà l’inizio di una relazione duratura, mentre nelle coppie si creerà una intesa fortissima che riguarderà principalmente il romanticismo.

Secondo l’oroscopo la collaborazione con i colleghi potrebbe farvi rivalutare il lavoro in squadra, soprattutto se ultimamente avete avuto a che fare con il lavoro in solitaria.

2° Toro: avrete un atteggiamento molto vivace e positivo, incline alla creatività come non l’avete mai sperimentata. Ora potrete dare nuova linfa a quei progetti che avete lasciato in sospeso e che ora farete ripartire alla grande. Con gli affetti ogni fraintendimento si scioglierà come neve al sole, mentre con il partner riuscirete a riacquistare quella passionalità che vi ha caratterizzati all’inizio della vostra relazione. Nel fine settimana potreste avere l’idea di organizzare qualche bella gita fuori porta.

3° Cancro: la Luna sarà la vostra compagna fedele in fatto di emozioni e di aspettative sul piano amoroso.

Ci saranno delle splendide novità che interesseranno il vostro ruolo nella coppia, nella quale si svilupperanno le relazioni più affiatate ma anche quelle che insieme hanno affrontato ogni tipo di ostacolo. Con la vostra carriera volerete in alto, e guadagnerete molto di più rispetto alla settimana precedente. Fare attività fisica in questo fine settimana ravviverà il vostro stato sia mentale che fisico.

4° Pesci: avrete delle belle novità che vi permetteranno di essere sempre più produttivi e perspicaci sul lavoro, intraprendenti e sempre disposti a tendere una mano alle persone che hanno bisogno del vostro aiuto. La collaborazione in famiglia potrebbe dare dei risultati più che soddisfacenti, mentre sul lavoro riuscirete a mantenere la rotta nonostante qualche piccolo ‘inciampo’ lungo la strada.

Avrete dei momenti di pausa che potrebbero essere molto utili per evitare accuratamente lo stress, specialmente in alcune giornate.

Luna nella costellazione del Leone

5° Leone: avvierete un periodo fatto di tanti successi che non faranno altro che incrementare le vostre prospettive finanziarie. Con una bella Luna che entrerà nella vostra costellazione nel fine settimana, le emozioni saranno quelle che vi daranno una spinta verso una evoluzione sia dal punto di vista personale sia all’interno della vostra relazione amorosa. Probabilmente avrete qualche spesa in più nel mezzo della settimana, ma non sarà così gravosa come potreste appurare in un primo momento.

6° Capricorno: qualche piccolo contrattempo potrebbe darvi qualche grana nel corso della prima metà della settimana, in aggiunta ad alcune incomprensioni che non sempre riuscirete a chiarire subito.

Sul lavoro non ci saranno situazioni troppo difficili, ma al tempo stesso dovrete necessariamente tenere alta la guardia per evitarle. Nella seconda parte della settimana avrete voglia di svagarvi, di uscire, o semplicemente di fare attività fisica. Vi servirà per potervi sentire sempre in forma e attivi.

7° Bilancia: tenderete moltissimo alla pigrizia, forse a causa di una spossatezza che avete accumulato nel tempo e che non vuole assolutamente saperne di andarsene. Avrete la concentrazione che andrà via via calando e che potrebbe non essere più recuperabile, al momento. In amore vi sforzerete di mantenere una placidità che però non rispecchia la vostra situazione emozionale. Dovrete chiarire con il partner circa una potenziale evoluzione di coppia che possa sfociare in una convivenza o nel matrimonio.

8° Sagittario: avrete qualche giornata sottotono, magari con alcune piccole scaramucce in famiglia o comunque all’interno dell’ambiente lavorativo. Però avrete anche altre giornate cariche di iniziative che però dovrete avere la perspicacia di affrontare al meglio e senza alcun tentennamento. L’ansia potrebbe far capolino proprio quando non dovrebbe, ma in questi casi riuscirete a fare appello alle vostre energie per poter uscirne. Con gli affetti potreste non essere molto in sintonia, in questo momento particolare.

Ariete diviso in due

9° Ariete: potreste avere una settimana divisa in due, in cui permarranno alcune notizie non proprio congeniali alle vostre necessità. Potreste avere degli imprevisti che metteranno i vostri progetti in secondo piano rispetto ad alcune priorità più urgenti, come quelle legate all’ambito familiare.

Nella seconda parte della settimana qualche situazione potrebbe sbloccarsi, anche in amore potreste avere dei piccoli segnali che vi diranno che la tensione si starà allentando sempre di più. Secondo l’oroscopo, il weekend potrebbe regalarvi un successo inaspettato.

10° Vergine: dovrete prestare molta cautela in questa settimana, perché ci saranno molte sfide difficili per le quali serviranno anche degli aiuti esterni. Dovrete fare qualche sacrificio per i vostri progetti, anche togliervi del tempo libero, affinché sia esauditi senza troppi ostacoli. Nella seconda metà della settimana ci potrebbero essere delle divergenze in amore oppure nella famiglia di origine. Secondo l’oroscopo il fine settimana potrebbe darvi parecchi grattacapi.

11° Acquario: avrete qualcosa per cui avrete del filo da torcere e per cui dovrete impegnarvi molto. Oltre a qualche sacrificio, secondo l’oroscopo questa settimana si aprirà con qualche lieve insuccesso a livello burocratico e qualche delusione da parte di qualche amicizia di lunga durata. L’amore potrebbe anche mettervi di fronte a un bivio, specialmente nel fine settimana. Starà a voi decidere che strada intraprendere.

12° Scorpione: ci saranno progetti che purtroppo incontreranno degli ostacoli e successivamente una battuta d’arresto molto significativa. Avrete un atteggiamento molto schivo e riservato, e spesso ciò si scontrerà inevitabilmente con la vostra squadra di lavoro, facendovi apparire al di fuori delle aspettative altrui. Con le vicende personali potreste avere una insofferenza maggiore rispetto a quella che avete avuto in precedenza. Secondo l’oroscopo anche qualche litigio potrebbe farvi sentire di cattivo umore