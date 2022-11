Per il weekend 19 e 20 novembre 2022, l’Oroscopo vedrà in prima posizione il segno dell’Ariete, con un balzo significativo per il segno dell’Acquario. Il Bilancia e il Sagittario saranno nel mezzo della classifica.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo del weekend per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo del fine settimana: notizie ottime per Toro

1° Ariete: ora ciò che servirà al vostro segno zodiacale saranno tante nuove conoscenze, e nella serata di sabato sicuramente ne farete molte ed anche interessanti per poter instaurare una nuova cerchia di amicizie.

Avrete anche una bella notizia da parte della famiglia nella giornata di domenica.

2° Toro: riceverete delle bellissime notizie che coinvolgeranno sia la famiglia che alcune faccende di carattere privato e personale. Avrete anche occasione di confessarvi alla persona amata o semplicemente di trascorrere più tempo con le vostra amicizie più sincere, secondo l’oroscopo.

3° Acquario: avrete una riappacificazione molto importante nella vostra vita, su cui investirete anche molto del vostro tempo. Potreste avere delle belle esperienze, anche qualche gita fuori porta, che possa farvi fare uno strappo alla regola. La salute troverà un ottimo rialzo.

4° Gemelli: avrete dei risvolti inaspettati sul piano amoroso, forse una dichiarazione che stavate attendendo da tanto tempo oppure un nuovo incontro che potrà farvi battere il cuore.

Secondo l’oroscopo potrete avere delle nuove responsabilità sul lavoro.

Routine per Bilancia

5° Capricorno: avrete delle problematiche che però troveranno riscontro entro il fine settimana corrente, per cui non avrete niente di cui preoccuparvi in modo eccessivo. Nel sabato le amicizie potrebbero farvi fare qualche bella esperienza, mentre la domenica vorreste stare in pieno relax per conto vostro.

6° Bilancia: avrete modo di mantenere la vostra routine ancora per un po’, mentre per quanto riguarda l’amore si potrebbe verificare una ‘ricaduta’ abbastanza significativa. Dovrete mantenere i nervi decisamente più saldi di quello che potreste pensare in un primo momento.

7° Sagittario: avrete modo di fare shopping e di divertirvi, ma al tempo stesso dovrete fare attenzione ai vostri risparmi e considerare dapprima le spese che dovrete eseguire prima di ogni cosa.

Potrete attuare qualche progetto di relax e di distensione nelle due serate del weekend.

8° Cancro: dovrete fare qualche sacrificio per poter raggiungere un obiettivo che state prendendo in considerazione da tanto tempo e che adesso potrebbe fare una pur minima differenza. Cercate di riposarvi il più possibile nella giornata di domenica.

Pesci in stallo

9° Pesci: non ci saranno né situazioni positive, ma neanche negative. Potrete avere qualche piccolo intoppo burocratico che però non sarà molto difficile da superare. Darvi da fare ora potrebbe togliervi molto della fatica di qualche settimana successiva, secondo l’oroscopo.

10° Leone: sarete abbastanza stanchi sul piano fisico, nel frattempo però troverete del riposo sul piano mentale grazie a qualche passatempo interessante.

Secondo l’oroscopo potreste essere decisamente a corto di idee che possano farvi fare la differenza sul piano professionale.

11° Vergine: dovrete affrontare delle perplessità in amore che probabilmente saranno il presupposto per una eventuale separazione, oppure un inizio che vi vedrà lontani dal contesto amoroso per un bel po’ di tempo. Secondo l’oroscopo la riflessione nella giornata di domenica potrebbe fare al caso vostro.

12° Scorpione: l’ideale in questo fine settimana non fare nulla che possa essere controproducente per gli affari e al tempo stesso per la vita privata. Potreste avere un umore che vi darà parecchio filo da torcere, soprattutto se avrete a che fare con la vostra squadra di lavoro. Cercate di portare pazienza per delle situazioni che richiedono calma.