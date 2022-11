L'Oroscopo della settimana dal 7 al 13 novembre 2022 porta in primo piano le classifiche con i voti in pagella interessanti la seconda settimana dell'attuale mese. In questo frangente ad essere virtualmente testati saranno i simboli astrali della prima sestina zodiacale: pronti a scoprire come potrebbero andare i prossimi sette giorni? Certo che si, dunque senza perderci in ulteriori chiacchiere iniziamo immediatamente con il mettere a fuoco le previsioni astrologiche da lunedì a domenica, come sempre dopo aver dato meritato spazio alla tabella con i nuovi transiti lunari.

Luna nei segni: l'oroscopo svela i transiti della settimana

La nuova settimana che sta per iniziare, in ordine di tempo la seconda del mese, prevede la messa in campo di tre cambi di segno da parte della Luna. Il primo transito in programma sarà quello relativo al passaggio della Luna in Toro, lunedì 7 novembre alle ore 06:41 della primissima mattinata. Il tour infrasettimanale continuerà mercoledì 9 novembre: alle ore 14:37 troveremo nel firmamento astrale la bella presenza della Luna in Gemelli. La settimana in merito ai transiti lunari sarà da ritenersi conclusa con l'entrata della Luna in Cancro messa in agenda per la giornata di inizio weekend, ossia sabato 12 novembre.

Oroscopo e stelle della settimana: previsioni astrologiche per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. Settimana mediamente positiva, eccezion fatta per le due giornate relative a mercoledì e giovedì. Ci saranno cose e persone che non vi andranno particolarmente a genio, questo è poco ma sicuro, comunque dovrete mettere in campo tutta la tolleranza di cui solo voi dell'Ariete siete capaci: ne varrà la pena e presto lo vedrete in modo tangibile.

Intanto, se aveste voglia di guardarvi intorno fatelo pure: di certo non farà male, anzi. La vita privata sarà un po’ scossa da alcune insicurezze (le solite che ben sapete) che ancora non riuscite proprio a vincere: parlatene con qualcuno di cui vo potete fidare, chissà che non esca fuori una soluzione efficace. Vorreste avere le idee più chiare a proposito di una situazione in ambito lavorativo: dovete avere pazienza, cercando di non drammatizzare.

La classifica settimanale:

★★★★★ sabato 12 e domenica 13;

★★★★ lunedì 7, martedì 8 e venerdì 11;

★★★ mercoledì 9 novembre;

★★ giovedì 10 novembre.

♉ Toro: voto 10. Inaugurerete la partenza della settimana con uno spirito particolarmente positivo. La presenza della Luna, questo lunedì in arrivo nel segno, potrebbe regalare motivazioni e occasioni giuste per alzare il tiro, non solamente in ambito sentimentale bensì anche in campo professionale. Preparatevi a gettare la basi a un nuovo grande progetto, sia esso riguardante la famiglia, i figli o altro. In amore, la strada da percorrere dovrà essere obbligatoriamente quella della sincerità e della trasparenza. Parlare chiaro e chiedere alla persona amata di fare altrettanto potrebbe gettare le basi per un rapporto duraturo e altamente soddisfacente per entrambi.

La classifica della settimana:

Top del giorno lunedì 7 novembre (Luna nel segno);

★★★★★ martedì 8, mercoledì 9 e venerdì 11;

★★★★ giovedì 10, sabato 12 e domenica 13.

♊ Gemelli: voto 8. Settimana perfetta per dare spazio a sogni o desideri in ogni ambito. Da lunedì fino a venerdì, dunque per cinque giorni di fila, vivrete dei bellissimi momenti, alcuni davvero molto positivi. Mercoledì, grazie alla presenza della Luna, avrete anche dei piccoli, grandi colpi di fortuna. In campo professionale si prospettano finalmente le giuste possibilità per dare piena voce al vostro vero valore. Quanto alla vita sentimentale, avete ormai raggiunto la maturità necessaria per riconoscere ciò che sembra secondario e invece è fondamentale.

Questo vi porterà a fare delle scelte con consapevole sicurezza.

La classifica settimanale:

Top del giorno mercoledì 9 novembre (Luna nel segno);

★★★★★ lunedì 7, martedì 8 e giovedì 10;

★★★★ venerdì 11 novembre;

★★★ sabato 12 novembre;

★★ domenica 13 novembre.

Oroscopo e pagelle settimanali: report per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 9. L'entrata della Luna in Cancro sarà per tanti di voi a dir poco meravigliosa: in campo professionale sarete praticamente imbattibili, insomma un concentrato di idee ed energia. In campo amoroso, invece, potresti avvertire un senso di appagamento generale, con i sensi pronti a regalare emozioni indescrivibili. Quell'antipatico senso si inadeguatezza che ogni tanto prende possesso del vostro stato d'animo lascerà il posto alla voglia di lasciarsi finalmente andare: pronti a mettere in pratica quelle cose che avreste sempre voluto fare ma mai osato?

Forse, come spesso capita, sarete ipercritici nei confronti di voi stessi: dai, questa volta non esagerate!

La classifica della settimana:

Top del giorno sabato 12 novembre (Luna nel segno);

★★★★★ giovedì 10, venerdì 11 e domenica 13;

★★★★ martedì 8 e mercoledì 9;

★★★ lunedì 7 novembre.

♌ Leone: voto 6. una settimana divisa in due: la prima metà decisamente passabile e con un lunedì e martedì veramente potenti da sfruttare. Poi da metà periodo inizierà un graduale declino fino ad arrivare al weekend di fine settimana davvero mesi maluccio. Non mollate per alcun motivo al mondo. E se ci fosse in ballo una questione particolarmente delicata, cercate di posticiparla un po’. In campo professionale questo venerdì evitate di perdere troppo tempo nel criticare gli altri ma concentratevi di più sul vostro operato.

In campo privato potreste perdere un po’ del vostro rinomato carisma, quasi sicuramente a causa dei troppi pensieri. Possibili entrate economiche non previste tra martedì e giovedì: occhi aperti e mente lucida, ok?

La classifica settimanale:

★★★★★ lunedì 7 e mercoledì 9;

★★★★ martedì 8, giovedì 10 e domenica 13;

★★★ venerdì 11 novembre;

★★ sabato 12 novembre.

♍ Vergine: voto 5. In arrivo una settimana poco confortevole per diversi aspetti. Intanto, martedì e giovedì non aspettate che le cose accadano ma sforzatevi di anticiparle in modo da poter eventualmente mettere una pezza nel caso in cui ci dovessero esserci intoppi o problemi. Ultimamente molti di voi tendono a sorvolare situazioni scomode che forse andrebbero approfondite meglio: sappiate che farlo spesso e non va affatto bene.

Quando vi sono "patate bollenti" da gestire dovete armarvi di tanta pazienza e risolverle. Ciò vale sia per quanto riguarda il lavoro che a proposito della vita sentimentale. Sabato 12 novembre potrebbe arrivare qualche sorpresa gradevole. La vita, in fondo, resta sempre una cosa meravigliosa!

La classifica della settimana:

★★★★★ sabato 12 novembre;

★★★★ lunedì 7, venerdì 11 e domenica 13;

★★★ martedì 8 e giovedì 10;

★★ mercoledì 9 novembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.