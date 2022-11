L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 novembre 2022 è pronto a dare voce al pensiero nascosto delle stelle. Sotto analisi astrologica è il giro di boa del mese, messo a confronto con i sei segni appartenenti alla prima sestina zodiacale.

Il periodo prepara varie sorprese dal punto di vista dei transiti. Parlando della Luna, il periodo ha già messo in conto tre tappe in altrettanti segni. La Luna in Leone lunedì 14 novembre alle ore 13:47 passerà in un segno di Fuoco. Giovedì 17 novembre alle ore 02:03 ci sarà invece il passaggio della Luna in Vergine.

A chiudere il cerchio lunare ci penserà l'arrivo della Luna in Bilancia, prevista per la giornata di sabato 19 novembre. Sempre nella stesa settimana ci saranno altri due transiti di spicco: Venere e Mercurio in Sagittario.

Approfondiamo ora tutti i dettagli iniziando a decantare le previsioni astrologiche da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. Questa settimana Venere, nel segno del Sagittario, prende a braccetto la Luna in Vergine e questo significa prima di tutto che i single del vostro segno avranno ottime possibilità di fare incontri molto, molto interessanti. In campo professionale, invece, in questo periodo sarete particolarmente produttivi.

Qualcuno è pronto a dare il proprio contributo, dovete accettarlo: prendete la mano che vi viene tesa. Al contrario, allontanare tutte le persone polemiche, provocatorie, agitate da qualche malanimo di sorta.

La classifica della settimana:

Top del giorno martedì 15 novembre;

martedì 15 novembre; ★★★★★ lunedì 14 e mercoledì 16;

★★★★ giovedì 17 e domenica 20;

★★★ sabato 19 novembre;

★★ venerdì 18 novembre.

♉ Toro: voto 6.

L'Astrologia invita a non dare troppo peso ad alcune frasi pronunciate dalla persona che amate: certe volte le parole sono pesanti, sì, ma non corrispondono ai pensieri effettivi. Saprai affrontare una delicata questione familiare con le parole e i gesti giusti, andando verso la sua risoluzione. In amore dovete avere tutta la pazienza di cui siete capaci.

Non nutrite rivalità di sorta nei rapporti sociali, accantonate qualsiasi polemica. In campo professionale le cose cominciano a migliorare, soprattutto perché possedete gli strumenti per affrontare nuovi progetti, nonostante le difficoltà ad essi legate.

La classifica settimanale:

★★★★★ sabato 19 e domenica 20;

★★★★ lunedì 14, martedì 15 e venerdì 18;

★★★ mercoledì 16 novembre;

★★ giovedì 17 novembre.

♊ Gemelli: voto 6. L’orizzonte in campo professionale si fa sempre più interessante. Possibili avanzamenti di carriera o, comunque, nuovi traguardi da tagliare. Se c’è qualche situazione complessa da affrontare, provate ad utilizzare l’arte della diplomazia. Se sentite che qualcosa non andrebbe fatta, però, non fatela e basta.

In amore ci vorrebbe un maggiore spirito di iniziativa. La Luna vi invita a ritagliarsi del tempo da dedicare agli hobby o, comunque, a qualcosa che piace.

La classifica della settimana:

★★★★★ giovedì 17 e venerdì 18;

★★★★ martedì 15, mercoledì 16 e sabato 19;

★★★ lunedì 14 novembre;

★★ domenica 20 novembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 7. La Luna nel segno dello Scorpione contribuisce a rafforzare un’amicizia a cui tenete già parecchio. In campo professionale non mancano momenti di tensione, ma evitando di rimuginare troppo riuscirete a superarle senza eccessive difficoltà. In amore tenete a bada la gelosia. Se volete cominciare qualcosa di nuovo, questo è il momento giusto.

Arrivano buone notizie in amore: cercate di essere meno rigidi. Single, nei primi approcci non lasciatevi incantare dai fiumi di parole in caso di nuovi incontri.

La classifica settimanale:

Top del g iorno domenica 20 novembre;

domenica 20 novembre; ★★★★★ giovedì 17 e venerdì 18;

★★★★ mercoledì 16 e sabato 19;

★★★ martedì 15 novembre;

★★ lunedì 14 novembre.

♌ Leone: voto 10. Sette giorni dal buon sapore sicuramente ottimo. Favoriti gli incontri di lavoro e anche lo studio. Non sarebbe male contattare un caro amico che ultimamente avete un po’ trascurato. In ambito sentimentale riceverete qualche piccola sorpresa, il che vi scalderà l’animo. La salute è buona, ma doveste proteggervi meglio dalle incombenze quotidiane. Anche l’umore è decisamente migliore rispetto ai giorni scorsi: vi appare tutto meno difficile e tutto più colorato.

La vita di coppia è resa più dolce da una rinnovata complicità e dalla voglia di trascorrere più tempo insieme, fra dialoghi e tenerezza.

La classifica della settimana:

Top del gi orno lunedì 14 novembre (Luna nel segno);

lunedì 14 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ martedì 15, mercoledì 16 e sabato 19;

★★★★ giovedì 17, venerdì 18 e domenica 20.

♍ Vergine: voto 9. La Luna nel segno con Venere e Marte che tifano per i nuovi amori: ergo, se siete single drizzate le antenne. Diciamo che in questo periodo saprete porvi nel modo più efficace. Per quanto riguarda il lavoro, il consiglio è quello di guardare avanti archiviando le recenti delusioni e amarezze. Il riscatto arriverà a breve. Troverete la strategia giusta per destreggiarvi fra alcune presenze non molto positive in ambito professionale.

La classifica settimanale:

Top del giorno giovedì 17 novembre (Luna nel segno);

giovedì 17 novembre (Luna nel segno); ★★★★★ lunedì 14, mercoledì 16 e venerdì 18;

★★★★ martedì 15 e sabato 19;

★★★ domenica 20 novembre.

È possibile continuare con i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana e la classifica finale.