Ancora pochi giorni prima che inizi il secondo weekend del mese di novembre. Arrivano di seguito le indicazioni astrologiche e l'Oroscopo per tutti e dodici i segni zodiacali dell'11 novembre 2022. Come andrà la giornata lo scopriremo di seguito con le previsioni del giorno.

Ariete: in amore inizia una fase migliorativa per voi, non dovrete però lasciarvi prendere dalla frenesia. Nel lavoro ci sono alcune decisioni da dover prendere.

Toro: per i sentimenti se qualcuno vi interessa siate più attenti adesso, gestite al meglio tutte le situazioni rimaste comunque irrisolte.

Nel lavoro Mercurio chiede maggiore attenzione.

Gemelli: per i sentimenti qualcosa potrebbe mancare in questo momento, meglio non lasciarsi prendere dall'agitazione. Nel lavoro questa giornata non vi vedrà pronti ad ottenere quanto desiderato, riuscirete comunque a risolvere tutto.

Cancro: in amore attenzione alle parole in questa giornata, state mettendo alla prova una persona. A livello lavorativo dovete cercare di risalire dopo un calo avuto di recente.

Leone: per i sentimenti le stelle potrebbero portare un cambiamento al momento, siate comunque pronti all'azione. Nel lavoro meglio evitare qualsiasi tipo di decisione, siate più propositivi adesso.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore non mancheranno diverse soluzioni.

Sei una persona vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro potrete contare su nuove chiamate e incontri importanti.

Bilancia: per i sentimenti momento che aiuta, fate solo attenzione a qualche piccolo problema di coppia. Nel lavoro fase che porta un recupero, attenzione solo ad alcune questioni rimaste in sospeso.

Scorpione: a livello amoroso giornata che potrebbe portare qualcosa in più, fate di tutto per essere al top.

Nel lavoro non mancheranno nuove occasioni.

Sagittario: a livello sentimentale meglio evitare alcune complicazioni, qualcosa potrebbe non andare come vorreste. A livello lavorativo favoriti i progetti in vista del prossimo anno.

Capricorno: in amore qualcosa in un rapporto finalmente potrà essere migliorato. I single del segno invece che hanno conosciuto una persona da poco, potranno vivere qualcosa di importante.

Nel lavoro meglio tenere tutto sotto controllo in questa giornata.

Acquario: a livello sentimentale meglio non trarre conclusioni affrettate in questo momento, giornata che porterà qualche fastidio. Nel lavoro le idee potrebbero non essere chiare al momento, meglio aspettare qualche giorno.

Pesci: in amore serata non esaltante, meglio aspettare il weekend per recuperare. Nel lavoro momento giusto per chiedere qualcosa in più, non mancano le novità.