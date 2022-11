Parte il secondo weekend del mese di novembre. Di seguito approfondiamo le indicazioni astrologiche e l'Oroscopo del 12 novembre 2022 con tutti i cambiamenti e le novità, sia in amore che nel lavoro, per i segni dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo di sabato 12 novembre

Ariete: in amore è un periodo che vi permette di verificare la tenuta di un rapporto. Per qualcuno ci sono novità interessanti in arrivo. Nel lavoro sono previste delle discussioni a causa della Luna contraria.

Toro: per i sentimenti quello che non vi interessa più potrà anche essere messo da parte, valutate al meglio quello che arriva.

Nel lavoro, se attendete qualche novità, essa potrebbe tardare al momento.

Gemelli: a livello sentimentale torna uno stato di maggiore serenità, inoltre in questo momento non mancheranno le buone idee. Nel lavoro agite ora prima dell'arrivo della fine del mese.

Cancro: in amore coloro che hanno avuto difficoltà nel passato ora potranno recuperare, c'è uno stato di maggiore serenità. A livello lavorativo ci sono stati dei conflitti che sarà necessario superare.

Leone: per i sentimenti, se una persona vi interessa, questo momento aiuta a fare maggiore chiarezza, fate attenzione solo a qualche ora di agitazione. Nel lavoro ci sono alcune questioni da superare o dimenticanze da non sottovalutare.

Vergine: in amore se c'è qualcosa da chiarire è meglio parlare prima della metà del mese, sarà importante non tenersi tutto dentro. Nel lavoro non mancano le novità, c'è voglia di fare qualcosa in più.

Bilancia: per i sentimenti le stelle al momento sono della vostra parte e aiutano, in particolare i single del segno. Nel lavoro non manca qualche buona opportunità, programmate qualcosa fin da ora.

Scorpione: in amore le coppie ora potranno prendere delle decisioni importanti grazie a diversi pianeti favorevoli. C'è voglia di fare qualcosa in più. Nel lavoro c'è la necessità di muoversi maggiormente da adesso.

Sagittario: a livello amoroso potreste avvicinarvi a una persona, ma ci sono delle decisioni da prendere nell'immediato.

Nel lavoro qualcuno dovrà aspettare una chiamata.

Capricorno: a livello amoroso potrebbero arrivare dei problemi in questo momento e delle questioni da risolvere. State attenti nei rapporti. Nel lavoro qualcuno potrebbe essere contro di voi, cercate di farvi scivolare le cose addosso.

Acquario: per i sentimenti la prima parte del mese ha portato delle difficoltà, ma ora comincerete ad essere più forti. Nel lavoro ci possono essere chiamate importanti o progetti entro il giorno 16.

Pesci: in amore è un fine settimana di recupero grazie alla Luna in aspetto interessante, sarà importante valutare diverse questioni entro metà mese. Nel lavoro ci vorrà maggiore prudenza, ma non mancherà una vittoria.