Nuovo appuntamento con l'Oroscopo e le previsioni astrali della giornata del 16 novembre 2022. Di seguito approfondiamo le indicazioni astrologiche e le novità che prenderanno in via a partire da questa giornata per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci. Di seguito analizziamo i cambiamenti in amore e nel lavoro.

Previsioni dell'oroscopo del 16 novembre

Ariete: in amore è meglio condividere le emozioni con la persona amata e non stare troppo da soli in queste ore. Sarà una giornata importante per confrontarsi. Nel lavoro il cielo è favorevole, in particolare per le situazioni più complicate.

Toro: per i sentimenti, se avete vissuto una chiusura, da ora potrete ripartire, Venere non è più in opposizione. Nel lavoro in questo periodo fate attenzione a tutto quello che accade.

Gemelli: a livello amoroso è una giornata favorevole per portare avanti i nuovi progetti, attenzione solo a Venere in opposizione che potrà creare qualche fastidio. Nel lavoro tutte le situazioni che state vivendo in questo momento porteranno dei vantaggi.

Cancro: in amore è meglio non agitare troppo le acque, lasciate da parte gli impegni più faticosi. A livello lavorativo è una fase che vi vede maggiormente agitati, siate invece più tranquilli.

Leone: per i sentimenti, se una persona vi interessa Venere favorevole potrà aiutare, in questo momento vi sentite comunque più forti.

Nel lavoro le iniziative che partiranno ora saranno importanti nel prossimo futuro.

Vergine: in amore la Luna nel segno porta una fase di maggiore coraggio. Nel lavoro non mancheranno i buoni propositi in questa giornata.

Bilancia: a livello amoroso una storia potrebbe non essere semplice da gestire, arriveranno delle richieste da portare avanti.

Nel lavoro potrebbero arrivare alcune discussioni di troppo che vi faranno pensare.

Scorpione: a livello sentimentale potrete recuperare in questo momento, attenzione solo a un po' di agitazione. Nel lavoro meglio rimandare eventuali incontri alla prossima settimana.

Sagittario: in amore parte un periodo di recupero, con Venere che torna in buon aspetto.

Siete in attesa però di alcune risposte. Nel lavoro ci sono state troppe spese al momento, gestite al meglio tutto.

Capricorno: in amore potrete risolvere un problema che vi ha tenuto in sospeso per diverso tempo. La giornata aiuterà. Nel lavoro è una fase favorevole per portare avanti alcuni discorsi importanti.

Acquario: a livello amoroso c'è ancora la necessità di chiarire in una storia ma Venere torna favorevole. Nel lavoro fine del mese che sarà importante per voi.

Pesci: in amore è una giornata che invita a portare avanti dei progetti importanti, se una persona vi fa delle richieste non agitatevi. Nel lavoro non abbiate fretta, prendetevi tutto il tempo necessario.