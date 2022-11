È iniziato ufficialmente l'ultima settimana del mese di novembre. Leggiamo quindi di seguito le indicazioni astrologiche e l'oroscopo di martedì 22 novembre 2022 per tutti i segni zodiacali, con tutti i cambiamenti e le novità che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Le previsioni astrologiche di martedì 22 novembre

Ariete: in amore, se una storia al momento risulta difficile, sarà comunque possibile cambiare. Nel complesso la giornata sarà interessante. Nel lavoro c'è la necessità di recuperare un equilibrio interiore che manca da tempo.

Toro: per i sentimenti occorre fare attenzione alla Luna in opposizione, programmate comunque qualcosa di importante fin da ora in vista del weekend.

Nel lavoro ritrovate ora una nuova stabilità e più voglia di fare.

Gemelli: a livello amoroso se una storia al momento è in crisi occorre fare attenzione, qualcosa potrebbe non funzionare anche nel medio periodo. Alcuni problemi saranno da risolvere. Nel lavoro tenete d'occhio alcune operazioni che potrebbero portare all'errore.

Cancro: in amore la situazione è non proprio favorevole, riuscirete comunque a recuperare in un rapporto. A livello lavorativo le stelle non garantiscono un particolare successo, ma avrete la possibilità di dimostrare quanto valete.

Leone: in amore le relazioni al momento sono complesse, meglio non prendere tutto "di petto". Nel lavoro ci sono delle decisioni da prendere, ma forse è meglio rimandare alle prossime ore.

Vergine: a livello amoroso siete alla ricerca di risposte certe al momento, per questo motivo potrebbe non mancare un momento di nervosismo. Nel lavoro le preoccupazioni vanno sapute gestire a causa di Marte dissonante.

Scorpione: in amore risulterete vincenti in questa giornata, ci sarà anche la possibilità di rivedere un rapporto.

Nel lavoro provate a far valere le vostre idee.

Sagittario: a livello amoroso gli incontri che partiranno adesso saranno interessanti, dovrete però fare voi la prima mossa. A livello lavorativo alcuni affari potranno essere chiusi, favorite in particolare le nuove attività.

Capricorno: a livello amoroso le coppie che si vogliono bene potrebbero organizzare qualcosa di interessante.

Per i single invece incontri favoriti. Nel lavoro riuscirete a ottenere qualcosa in più, completare un programma.

Acquario: per i sentimenti questo mese al momento sta portando dei miglioramenti, alcuni però si sentono ancora insoddisfatti nella propria relazione. Nel lavoro alcuni progetti che sembravano bloccati ora potranno ripartire.

Pesci: in amore è meglio fare attenzione nei rapporti nati da poco, potrebbe esserci qualche contrasto da superare. Nel lavoro per ora non ci sono grandi novità, ma una risposta potrebbe arrivare nel mese di dicembre.