Siamo giunti alla giornata del 25 novembre per tutte e dodici i segni zodiacali. Leggiamo di seguito le previsioni e l'Oroscopo dall'Ariete ai Pesci con tutte le novità e i cambiamenti che arriveranno sia dal punto di vista amoroso che lavorativo.

Ariete: in amore, se qualcosa non va meglio lasciarsi scivolare le cose addosso. Qualcosa potrebbe non andare come vorreste. Nel lavoro le polemiche non mancheranno, qualcosa non è chiaro.

Toro: per i sentimenti giornata che consiglia di non portare avanti dispute. Nel complesso però pomeriggio migliore della mattina.

Nel lavoro non si escludono polemiche per ottenere miglioramenti.

Gemelli: a livello sentimentale c'è qualche nervosismo a causa di Luna e Sole in opposizione. Potrete riscontrare problemi in una coppie. Nel lavoro meglio fare le cose con calma per evitare problemi.

Cancro: in amore periodo importante che potrebbe comportare anche un ritorno di fiamma. Se c'è la necessità di lavorare ad un progetto più ci si avvicina alla fine dell'anno e più le cose andranno meglio. A livello lavorativo non tutto è facile da gestire, per questo non perdete tempo.

Leone: per i sentimenti, grazie a diversi pianeti favorevoli migliorerete in un rapporto, cielo importante che aiuta a vivere sensazioni speciali.

Nel lavoro potrete superare un ostacolo grazie alla giusta preparazione.

Vergine: a livello amoroso momento di forte stanchezza e nervosismo, più ci si avvicina però alla fine settimana è più le cose miglioreranno. A livello lavorativo attenzione a qualche momento di stress, cercate di fare le cose con calma.

Bilancia: in amore il mese si chiude in maniera interessante, torna una fase di maggiore positività.

Nel lavoro le promesse del passato saranno mantenute da qui ai prossimi mesi.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore c'è da risolvere un problema, molti sentono la necessità di dover recuperare in una storia. Nel lavoro l'attività al momento procede bene, siete capaci in questa fase di migliorarvi.

Sagittario: a livello sentimentale stelle in buon aspetto e diversi pianeti favorevoli che aiutano.

Nel lavoro giornata interessanti per portare avanti nuove proposte.

Capricorno: per i sentimenti Giove in buon aspetto al momento vi permette di essere protagonisti, se qualcuno è contro di voi riuscirete comunque a risolvere ogni problema. Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere grandi vantaggi.

Acquario: a livello amoroso novità a breve, al momento ci sono meno problemi rispetto al passato. Nel lavoro meglio evitare azzardi, mantenete una certa rotta.

Pesci: in amore c'è da gestire al meglio una storia in questa fase. Un'amicizia comunque potrebbe diventare qualcosa in più. Nel lavoro state prendendo tutto troppo di petto, meglio prendersi una pausa di riflessione.