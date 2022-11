Prende il via per tutti i segni zodiacali l'ultimo weekend del mese di novembre. Approfondiamo di seguito le previsioni e l'oroscopo dall'Ariete ai Pesci per la giornata di sabato 26 novembre 2022 con i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

L'oroscopo di sabato 26 settembre

Ariete: in amore questa giornata vi vede un po' preoccupati, qualcosa potrebbe non andare. Siate più cauti nelle scelte che farete. Nel lavoro è meglio tenersi lontani da qualsiasi tipo di collisione con soci e collaboratori.

Toro: per i sentimenti se siete troppo nervosi è meglio mantenersi alla larga dalle polemiche.

Nel lavoro alcune questioni vanno gestite con maggiore tranquillità.

Gemelli: a livello sentimentale, se una persona vi interessa, fatevi avanti ora, visto che questa giornata vi darà una maggiore carica. Nel lavoro se un accordo è saltato ora si potrà recuperare, ma con calma.

Cancro: in amore alcuni contrasti sono stati superati, per questo motivo ora potrete mettere le polemiche da parte. A livello lavorativo qualcuno potrà essere contro di voi, per questo motivo gestito al meglio ogni situazione.

Leone: in amore siete in attesa di un miglioramento, ma alcuni impegni al momento non aiutano in una storia. Nel lavoro momento di grande forza, per questo motivo non fermatevi proprio adesso.

Vergine: per i sentimenti questo momento vi vede maggiormente positivi, per questo motivo se c'è un problema meglio superarlo.

Nel lavoro se cercate un nuovo impiego le stelle sono della vostra parte.

Bilancia: a livello sentimentale è una giornata che vede la Luna in opposizione, serve maggiore pazienza. Controllate bene tutto quello che arriva. Nel lavoro ci potrebbero essere dei miglioramenti, anche se dovete gestire al meglio una trattativa.

Scorpione: in amore sono possibili dei riavvicinamenti, le emozioni che vivrete in questa fase andranno meglio.

Nel lavoro un cambiamento al momento potrebbe arrivare, ma siate più propositivi.

Sagittario: in amore è una giornata favorevole per gli incontri, ma ci vorrà maggiore tranquillità se dovete gestire un rapporto. Nel lavoro possibili cambiamenti, non mancheranno novità in vista dei prossimi giorni.

Capricorno: a livello amoroso, se siete rimasti soli, da ora avrete la possibilità di fare nuove conoscenze.

La giornata vede la Luna nel segno. Nel lavoro è una fase di maggiore vitalità.

Acquario: per i sentimenti gli incontri saranno favoriti, sarà possibile frequentare e incontrare nuove persone. A livello lavorativo sfruttate le prossime giornate per lanciarvi verso nuove impegni.

Pesci: in amore la fine del mese porterà qualche novità, attenzione però a delle possibili sbavature. Nel lavoro è meglio prendere tutto con maggiore cautela, ma qualche dubbio da risolvere ci sarà.