Ultima giornata della prima settimana del mese di novembre che sta per prendere il via per tutti i segni zodiacali. Le indicazioni e le novità astrologiche che arriveranno in amore e nel lavoro sono di seguito elencati per tutti i segni zodiacali, dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore giornata utile per riaccendere un legame, siete più motivati ​​adesso. Nel lavoro gli incontri importanti non mancheranno da qui a pochi giorni.

Toro: per i sentimenti alcuni componenti contribuiscono a ricucire uno strappo, in particolare se c'è stata una rottura di recente.

Nel lavoro cercate di rilassarvi e pensare alle cose da fare.

Gemelli: a livello amoroso momento molto promettente che porta maggiore energia. Attenzione nel lavoro ad alcune opposizioni planetarie che potrebbero portare momenti negativi.

Cancro: in amore con la Luna dissonante giornata che invita a evitare situazioni pesanti. A livello lavorativo non manca qualche novità ma meglio non scoraggiarsi.

Leone: per i sentimenti una storia potrebbe nascere a breve, attenzione solo a piccoli e possibili ritardi. Nel lavoro i rapporti al momento potrebbero essere complicati, vi sentite maggiormente polemici.

Vergine: per i nati sotto questo zodiacale in amore alcuni rapporti che sembravano chiudersi definitivamente potranno invece recuperare.

Nel giorno lavoro utile per i progetti in vista del futuro.

Previsioni e oroscopo del 6 novembre 2022: la giornata dei 12 segni zodiacali

Bilancia: per i sentimenti attenzione a qualche momento di calo, periodo che vi vede maggiormente nervosi. Nel lavoro c'è la necessità di ritrovare un certo equilibrio.

Scorpione: in amore potrebbe arrivare qualcosa di nuovo in questa giornata, nel complesso è un momento interessante.

Nel lavoro siate cauti al momento, se c'è un qualcosa da dover decidere qualcosa pensateci bene.

Sagittario: a livello amoroso meglio non lasciarsi trascinare dagli eventi, ultimamente qualcosa è cambiato. Nel lavoro sfruttate al meglio ogni tipo di capacità.

Capricorno: a livello amoroso possibili distrazioni in questa giornata che vi renderanno maggiormente agitati.

Siete alla ricerca di un nuovo equilibrio. Nel lavoro ci vuole una maggiore cautela.

Acquario: per i sentimenti bisogna mettere da parte alcune domande rimaste in sospeso. Evitate però di fare scelte azzardate. Nel lavoro potrebbero arrivare ora nuove responsabilità.

Pesci: in amore attenzione ad alcuni scontri, non mancheranno piccole tensioni da superare. Nel lavoro si rimandano alcuni importanti appuntamenti ai prossimi giorni.