L'oroscopo del 16 novembre 2022 sostiene che una Venere intensa darà forti segnali ai single dell’Ariete. Nel corso della giornata potrebbe scoppiare un piccolo litigio tra un Sagittario e il suo partner d’amore. I nati in Capricorno avranno dei momenti felici e appaganti, mentre i nativi della Bilancia dovranno escogitare qualcosa per eliminare definitivamente tutte le cose negative. Per sapere che cosa hanno in serbo le stelle per ciascun segno zodiacale, di seguito trovate le previsioni dell’amore per la giornata di mercoledì 16 novembre.

L'oroscopo amoroso del giorno 16 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Se il vostro cuore è solo da tempo, nelle prossime ore potreste ricevere un segnale da una Venere più intensa del solito. Se la vostra relazione dura da tanti anni, scoprirete qualcosa sul vostro partner che non voleva che voi sapesse. A volte, dovete solo lasciarvi andare e fare un bel respiro profondo. Se avete dei programmi in questa giornata, cancellateli. Concentratevi su voi stessi e sul vostro benessere.

Toro – I cuori solitari del segno potrebbero ricevere una visita da un ex. Siete voi a decidere se ascoltare ciò che a da dirvi, oppure negare la visita. Se la vostra storia d’amore è iniziata da qualche settimana, vi sentirete felici di questo legame.

Tutto sta accadendo così in fretta. Non riuscite nemmeno a cogliere un momento per ricordare i vostri pensieri. Il consiglio dell'oroscopo è di fare la meditazione: aiuta davvero.

Gemelli – Alcuni single del segno si divertiranno a flirtare con un nativo del Cancro. C’è forte tensione nei rapporti di coppia, soprattutto quelli datati.

Per fortuna, tutto si aggiusta con un bell’appuntamento a lume di candela. Siate un po’ fantasiosi e cercate di sorprendere la vostra dolce metà. Emotivamente, sarà una buona giornata per stare con le persone che amate.

Previsioni astrologiche per l'amore, mercoledì 16 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – Coloro che hanno un partner d’amore diventeranno più amorevoli e premurosi del solito.

Fare progetti insieme vi avvicina di più. Emotivamente, vi sentite stabili e felici. Il Sole vi sta inviando una buona energia.

Leone – Il vostro partner nota che vi state comportando in maniera un po’ strana. Raccontate cosa sta davvero succedendo, vuotate il sacco. I single del segno godranno della compagnia di un Cancro molto sensuale. Desiderate un senso di pace interiore. Se risolvete alcuni problemi interiori, vi sentirete una persona di successo.

Vergine – Le coppie che hanno attraversando un momento critico, adesso riacquistano fiducia nella loro relazione. Il vostro partner non vi mostra altro che gentilezza e amore, e voi lo ricambierete con la stessa moneta. Dovete ricordare a voi stessi che la guarigione non è un processo lineare.

Ci sono molti alti e bassi e ci vuole tempo per guarire completamente.

Astrologia e oroscopo del giorno 16 novembre per l'amore: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Vi piace la compagnia di un Acquario. Questo è il giorno perfetto per organizzare qualcosa di carino per il vostro partner d’amore. Cercate di spiegare in maniera chiara le vostre esigenze e i vostri desideri alla persona che amate. C’è una certa tensione nell’aria a causa di eventi precedenti. Fate qualcosa per liberare quell’energia negativa.

Scorpione – Alcuni single del segno sono pronti a socializzare e di incontrare nuovi potenziali partner, ma sarete molto lenti a impegnarvi. È un periodo in cui siete aperti a nuove relazioni ma volete prendere le cose a un ritmo più lento e costante, senza bruciare le tappe.

È un momento in cui siete emotivamente risoluti e potete prendere decisioni difficili.

Sagittario – I single del segno non avranno voglia di flirtare, anche se percepiscono il pieno effetto del potere di Venere. Le coppie sposate hanno un piccolo litigio alla fine della giornata. Emotivamente, vi sentite bene e leggeri come una piuma. Vi divertirete a stare con un familiare anziano.

La giornata del 16 novembre secondo l'oroscopo dell'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Alcuni single del segno avranno voglia di contattare un ex. Questa potrebbe essere una pessima idea. Coloro che hanno una relazione amorosa desiderano ardentemente attenzione e affetto. Questa giornata regala emozioni positive e potenti.

Siete felici, appagati e pieni di gratitudine.

Acquario – Siete un po' gelosi del vostro partner. Se vi piace una persona, tirate fuori il coraggio e invitatela a uscire con voi. Sarebbe positivo per la vostra salute emotiva trascorrere del tempo con i vostri fratelli o con i membri più giovani della famiglia.

Pesci – I cuori solitari dei Pesci si sentiranno gloriosi con i segni della Vergine divertenti e affascinanti. Le coppie riacquistano sicurezza, dopo un periodo di incertezze. Stare con la famiglia vi farà molto bene. Potreste ricevere una chiamata da una persona molto cara.