Secondo l'oroscopo dell'11 novembre 2022 [VIDEO], la Luna darà tanta energia ai segni zodiacali come Vergine e Bilancia. I single dell’Acquario si sentiranno molto bene con una persona che appartiene a un segno d’aria. Per i nati in Pesci che stanno vivendo un periodo critico con il partner d’amore, è arrivato il momento di affrontare i problemi. Per sapere come sarà la vostra giornata a livello amoroso, di seguito trovate le previsioni degli astri dedicate alla giornata di venerdì 11 novembre e rivolte a tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo amoroso dell'11 novembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – In una relazione è molto importante saper coltivare la pazienza, perché aiuterà entrambi le parti. Non abbiate paura del fallimento. Tuffatevi a capofitto in un progetto di coppia e date tutta la vostra anima. La vostra passione verrà molto apprezzata dal vostro partner d’amore.

Toro – I single del segno saranno sicuramente civettuoli con un individuo dei Gemelli. Coloro che hanno una relazione sentimentale possono finalmente fare il passo successivo. Le stelle vi augurano buona fortuna. Se avete fratelli o sorelle, donate un po’ del vostro tempo a loro. Se non li avete, uscite con gli amici che considerate una famiglia.

Gemelli – Anche se siete un partner molto devoto, di tanto in tanto vi allontanate un po’ e ne siete consapevoli.

Non è una forma di tradimento, ma quello che state facendo non è corretto. Le persone che vi circondano sono affascinate dalla vostra meravigliosa personalità. Tuttavia, ogni tanto potete essere piuttosto spietati. Fate attenzione a ciò che dite.

Previsioni dell'amore, giorno 11 novembre: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – È molto importante saper tenere a freno la lingua per evitare fraintendimenti o discussioni infinite.

Guadagnate punti con la diplomazia, ma a volte lasciate che sia quell’altra persona ad avere l’ultima parola così evitate drammi inutili. Le emozioni indesiderate possono indugiare troppo a lungo, l’unica cosa che potete fare è risolverle, anche se è un percorso tortuoso e complicato.

Leone – In questo periodo è molto probabile che creiate connessioni durature, ma mantenete una mente aperta e fate del vostro meglio.

Alcune persone potrebbero mettere a dura prova la vostra vita personale, attenzione. Questa è una buona giornata per coccolarvi e rilassarvi. Iniziate la giornata con uno stato d’animo positivo.

Vergine – I nativi della Vergine sentimentalmente impegnati danno il massimo della passione la sera tardi. Se il vostro cuore è solo da tanto tempo e vi state stancando, questo è il momento di fare cose non convenzionali. La Luna vi sta inviando tanta energia. Siete molto gentili con le persone che vi stanno attorno, perché non provate a essere gentili anche con voi stessi? Amatevi di più.

Astrologia del giorno 11 novembre per l'amore: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – Le coppie avranno un piccolo litigio alla fine della giornata.

I single del segno andranno davvero d’accordo con i segni di terra. È come se parlassero letteralmente la stessa lingua. Con la Luna che emette buona energia, è molto probabile che nelle prossime ore vi divertirete a stare con un familiare anziano.

Scorpione – Dovete essere in grado di prendere le distanze quando una situazione si fa insostenibile. Solo perché litigate con il vostro partner d’amore non significa che sia tutta colpa vostra o che siete una persona cattiva. Le persone sono incredibilmente brave, bugiarde e rimarrete, ancora una volta, scioccati, quando scoprirete chi vi ha mentito e su cosa. Questo scombussolerà un po’ le vostre emozioni.

Sagittario – Una persona che vi ama veramente vi rispetterà sempre e sarà onesta con voi.

Tenetelo bene a mente. I single del segno godranno della compagnia di un Capricorno. Le vostre emozioni, in questa giornata, andranno su è giù ma va bene così.

La giornata dell'11 novembre secondo l'oroscopo per il campo dell'amore: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Non sentitevi in dovere di comportarvi in un certo modo con qualcuno. Questo non funzionerà a lungo termine. Per le emozioni che state provando, dovete avere pazienza: la guarigione richiede tempo.

Acquario – I single del segno si sentono bene con i segni d’aria. Dovete ricordare a voi stessi e al vostro partner d’amore quanto è importante la comunicazione per la vostra relazione. Trascorrete del tempo di qualità con una persona anziana della vostra famiglia, potrebbe avere delle belle cose da dirvi.

Pesci – I giochi di potere e le manipolazioni sono ancora presenti nelle relazioni amorose, è arrivato il momento di affrontare a testa alta questi problemi, senza nascondersi. L'Oroscopo dell'amore consiglia di mantenere la vostra posizione su questioni di principio. Molti nativi dei Pesci sentiranno il bisogno di seguire la folla o di fare ciò che fanno gli altri e questo non farà altro che aumentare l’ansia. Per scacciare via questo stato d’animo negativo, iniziate a fare nuove amicizie, a trovare persone che capiscano perfettamente i vostri bisogni profondi e sappiano darvi una mano.