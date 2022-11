L'oroscopo dell'8 novembre 2022 è pronto a rivelare che effetto fa l’eclissi lunare a ogni segno zodiacale. I nati in Toro devono tenere assolutamente un profilo basso per non diventare il capro espiatorio di qualcuno. Gli imprevisti potrebbero costringere i Gemelli a fare un cambio di programma. Se siete curiosi di sapere che cosa accadrà sotto l’influenza dell’eclissi lunare, consultate le seguenti previsioni astrologiche di martedì 8 novembre e le pagelle con voto da zero a dieci.

La giornata di martedì 8 novembre secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – L’immagine di voi sembra aver preso un po’ di colpi nelle ultime settimane ed è improbabile che l’eclissi dell’8 novembre migliorerà la situazione. Mettete in scena uno spettacolo e fate finta che anche la fine del mondo non possa turbarvi. Fingete finché non ce la fate. Voto: 6

Toro – L'oroscopo dell’8 novembre consiglia di mantenere un basso profilo poiché l’ultima cosa che volete è catturare l’attenzione delle persone in posizioni di potere. Potreste non aver fatto nulla di male, ma loro hanno bisogno di un capro espiatorio. Voto: 6,5

Gemelli – Fissatevi nuovi obiettivi, ma tenete presente che gli imprevisti che si presentano sia a casa che al lavoro potrebbero spingervi a cambiare programma.

Va bene anche se appartenete a uno dei segni più flessibili dello zodiaco. Voto: 6,5

Cancro – Rifiutate di assumervi altre responsabilità e assicuratevi che le responsabilità che avete già sulle vostre spalle vengano affrontate in maniera misurata piuttosto che in una corsa folle. Se il vostro progetto è quasi finito, non dovete cambiare nulla.

Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 8 novembre: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Sembra che siate convinti che un amico o un collega faccia di tutto per complicarvi la vita, la verità, però, è un’altra: state esagerando. Fermatevi un attimo e riflettete sul vostro atteggiamento, mentre vi godete l’eclissi lunare.

Smettetela di lamentarvi di situazioni inesistenti. Voto: 6

Vergine – Non volete essere spietati con una persona cara, ma sapete benissimo che se non stabilite subito la legge prenderà sopravvento su di voi. È tempo di insistere affinché cambino i loro atteggiamenti. Voto: 7

Bilancia – L’eclissi lunare dell’8 novembre porta sicuramente sconvolgimenti di un tipo o dell’altro, ma non vi influenzeranno molto se tenete sotto controllo le vostre emozioni. Voto: 7

Scorpione – Un certo numero di piccole cose potrebbero andare storte nella vostra vita in questo periodo, ma poiché le cose importanti stanno andando bene non dovete preoccuparvi. Non date la vostra attenzione alle cose insignificanti, sapete benissimo che ampliare la mente vi aiuterà a rimanere calmi e sereni.

Voto: 7

L'oroscopo e le previsioni di martedì 8 novembre: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Nel corso della giornata, potreste bisticciare con una persona cara. Se ciò accade, dovete fare tutto il possibile per riparare rapidamente la vostra relazione poiché è probabile che l’eclissi lunare amplificherà le vostre differenze. Voto: 6

Capricorno – In ogni caso, in questa giornata mettete gli interessi di una persona cara davanti ai vostri, ma fate in modo che non se ne approfitti della vostra troppa generosità. Quindi, fate in modo che la persona in questione sappia che la vostra assistenza è di breve durata. Voto: 6,5

Acquario – Potreste aver difficoltà a comunicare con qualcuno che amate, ma anche le parole non vi usciranno facilmente dalla vostra bocca, potete comunque usare il linguaggio del corpo per fargli sapere come vi sentite.

Iniziate con un bacio e poi sorridete: la persona che vi piace tanto riceverà il messaggio. Voto: 7,5

Pesci – La vostra situazione finanziaria peggiora ogni giorno di più, quindi, smettete di controllare quanto avete sul vostro conto bancario o postale e godetevi le cose semplici e per lo più gratuite che la vita ha da offrire. Voto: 6,5