Per la giornata di lunedì 14 novembre 2022, l’oroscopo vede come indiscusso protagonista il segno del Vergine, mentre la Bilancia potrebbe vivere una giornata al di sotto dalle aspettative. Per il Toro e l’Acquario ci saranno dei rialzi.

A seguire approfondiamo le previsioni dell’Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di lunedì: proposte per Toro

1° Vergine: potreste fare un bell’incontro che vi metterà di fronte alla prospettiva di innamorarvi ancora, nonostante qualche delusione recente. Pure il lavoro vi darà delle opportunità che non dovrete assolutamente lasciarvi sfuggire.

2° Acquario: la creatività potrebbe essere efficace per i vostri progetti e la loro concretizzazione. Secondo l’oroscopo ci saranno dei risvolti interessanti per le relazioni interpersonali che vi interessano particolarmente, in primis quella amorosa.

3° Toro: arriverà qualche proposta decisamente positiva da parte del partner, utile per fare in modo che la vostra relazione arrivi davvero a un punto di svolta. Essere in sintonia con la famiglia sarà un punto cruciale per mantenere la serenità che avete appena conquistato.

4° Capricorno: avrete un atteggiamento positivo verso qualche sfida da portare avanti, ma starà a voi persistere e fare qualcosa di veramente concreto. Fare qualche affare probabilmente potrebbe essere davvero produttivo per le vostre finanze.

Cambiamenti per Sagittario

5° Scorpione: la comunicazione potrebbe essere fondamentale per tenere in piedi molte relazioni, prima fra tutte quella che vi lega al partner. Avrete degli incarichi sul lavoro che potrebbero incentivare la vostra creatività.

6° Sagittario: si verificheranno dei cambiamenti sul lavoro ai quali dovreste adattarvi il prima possibile, ma la prospettiva di guadagnare sempre di più potrebbe essere la motivazione principale della vostra collaborazione.

7° Pesci: da una parte sarete molto distratti, dall’altra invece potreste trovare una forte volontà di perseguire i vostri obiettivi. In amore potreste avere delle piccole scaramucce dovute a qualche gelosia riaffiorata nel passato e di cui non dovreste assolutamente preoccuparvi.

8° Gemelli: avrete del tempo per riflettere su qualche decisione alquanto spinosa nella vostra vita, che potrebbe comportare anche un cambiamento radicale nella vostra quotidianità.

Avrete comunque degli appoggi che saranno estremamente fondamentali.

Incertezza per Bilancia

9° Bilancia: dovrete fronteggiare qualche incertezza che si potrebbe acuire, la giornata sarà sotto le aspettative. Per il momento concentratevi sul lavoro e sugli affari economici: ciò potrebbe essere molto produttivo, i risultati riuscirete a vederli in fututo.

10° Ariete: avrete dei problemi da risolvere quanto prima, per farlo vi occorrerà necessariamente un ausilio esterno che possa in qualche modo consigliarvi sulla giusta strada da intraprendere. Potreste incorrere in incomprensioni con il partner decisamente forti.

11° Leone: spesso potreste non avere un atteggiamento conciliante, anzi, potreste risultare alquanto polemici a causa di qualche progetto sul lavoro che sarà molto spinoso per alcune problematiche che gli gravita attorno.

12° Cancro: l’ansia e lo stress potrebbero essere dei deterrenti al lavoro e alla serenità sul piano familiare e amicale. L’atmosfera con il partner potrebbe essere alquanto fredda, soprattutto nel corso del pomeriggio o della serata.