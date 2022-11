Martedì 15 novembre troveremo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Leone, nel frattempo Venere, il Sole e Mercurio transiteranno nel domicilio dello Scorpione. Nettuno assieme a Giove, invece, permarranno in Pesci, così come Saturno resterà stabile nel segno dell'Acquario e Plutone protrarrà il moto in Capricorno. Urano insieme al Nodo Nord, infine, continueranno il transito in Toro come Marte proseguirà l'anello di sosta nell'orbita dei Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Sagittario, meno entusiasmante per Toro e Acquario.

Sul podio

1° posto Gemelli: strategici. Grazie alla Luna benevola e al supporto saturniano, i nati Gemelli potrebbero assumere un mood strategico quando si parlerà di rapporti relazionali, in quanto riusciranno a stringere accordi profittevoli facendo leva sia sulla loro capacità persuasiva che sulla sicurezza che trasmetteranno.

2° posto Sagittario: volitivi. Ciò che presumibilmente mancherà, in termini di risultati raggiunti in campo pratico o lavorativo, questo martedì in casa Sagittario, i nativi cercheranno di bilanciarlo mettendo in campo grande dinamicità e spirito di sacrificio.

3° posto Leone: risposte. Martedì ideale per i felini di prima decade che stanno attendendo una convocazione per un colloquio, lo sblocco di una trattativa professionale oppure un upgrade del loro ruolo all'interno dell'azienda.

Qualora non dovessero giungere le risposte nelle ventiquattro ore in questione, sarà probabile che i nativi scorgano dei rassicuranti spiragli in tal senso.

I mezzani

4° posto Ariete: finanze in risalita. Alcune spese legate al nido domestico rinviate negli ultimi mesi dai nati Ariete potrebbero essere finalmente affrontate, grazie soprattutto alla leggera risalita della quale godrà il bottino economico del segno di Fuoco in questo giorno d'autunno.

5° posto Capricorno: occasioni. Sia che si tratti di un'imperdibile offerta allo store di fiducia che di una ghiotta proposta di collaborazione dall'azienda concorrente, i nati Capricorno farebbero meglio a non perdere il treno delle occasioni che presumibilmente passerà questo martedì.

6° posto Vergine: routine. Ventiquattro ore senza infamia ne lode quelle che, con ogni probabilità, vivranno i nati Vergine, in particolar modo chi tra loro opera alle dipendenze altrui, in quanto dovrà fare i conti con le solite trite dinamiche.

7° posto Bilancia: rinunce. Pur di stare accanto a una persona cara, perlopiù un figlio, i nati Bilancia potrebbero mettere le loro esigenze in secondo piano questo martedì, preferendo rinunciare a una pizza con gli amici o a una cena galante col partner.

8° posto Scorpione: osservatori. Giornata che avrà buone chance di risultare utile ai nati sotto il segno dello Scorpione per comprendere appieno cosa sta accadendo attorno a loro e, per riuscire in tale intento, gli basterà parlare poco e osservare molto il mondo circostante.

9° posto Pesci: parole fuori luogo. Il rischio maggiore di casa Pesci in questo giorno novembrino sarà, c'è da scommetterci, di ferire involontariamente una persona appena conosciuta e, come se non bastasse, non avere modo di chiarire tale fraintendimento.

Ultime posizioni

10° posto Toro: amore flop. Bersagliati dal parterre planetario da più fronti, i nati Toro potrebbero sfogare la loro frustrazione nel ménage amoroso, divenendo scontrosi, apatici e inclini a dare la colpa all'amato bene per ogni cosa.

11° posto Acquario: spaesati. Un'ambigua sensazione di spaesamento avrà ottime possibilità di entrare a far parte della giornata di casa Acquario, specialmente per chi tra loro ha da poco intrapreso un nuovo cammino professionale.

12° posto Cancro: egoisti. L'altruismo potrebbe segnare il passo in casa Cancro e i nativi, di conseguenza, fregarsene delle esigenze altrui e pensare esclusivamente a loro stessi e al loro tornaconto, in particolar modo il terzo decano che si sentirà quasi in dovere di agire così.