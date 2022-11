Per la giornata di martedì 15 novembre 2022, l’Oroscopo vedrà protagonista il segno del Toro, mentre il segno del Cancro sarà all’ultima posizione. Il Leone sarà nel mezzo, mentre anche la Bilancia potrebbe risollevarsi con qualche distrazione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L’oroscopo di martedì: Toro fortunato

1° Toro: la fortuna in campo finanziario si troverà in queste giornate di grande spinta professionale. Secondo l’oroscopo farete faville una volta in compagnia delle vostre amicizie, le quali saranno all’altezza della vostra allegria e della vostra vivacità.

2° Vergine: le occasioni per trovare lavoro e per guadagnare si faranno sempre più fitte e di conseguenza potreste avere anche a che fare con un investimento che renderà la vita privata sempre più agevole, secondo l’oroscopo. Ci saranno rialzi grazie al buonumore.

3° Capricorno: la vostra storia d’amore troverà una bella evoluzione che potrà essere anche fonte di una grande intesa sentimentale, oltre che passionale. La vostra vena creativa non smetterà di stupire le persone che vi circondano, secondo l’oroscopo.

4° Ariete: avere a che fare con la vostra energia positiva sarà di notevole aiuto per la vostra squadra di lavoro. Ora più che mai sentirete la collaborazione fra colleghi farsi sempre più intensa ed affiatata.

Avrete dei buoni sentimenti per tutti.

Leone energico

5° Scorpione: le energie potranno darvi una carica tale da lavorare, fare sport e chissà cos’altro. Potreste fare uno strappo alla regola grazie a qualche faccenda da sbrigare sul lavoro, mentre nella coppia ritornerà il sereno, se ci sono state incomprensioni recenti.

6° Leone: avrete un’ottima energia che per il lavoro sarà fondamentale.

Servirà ad essere molto dinamici sia con la mente che con il fisico, anche se nel pomeriggio si creeranno i presupposti per qualche sfida di troppo, secondo l’oroscopo.

7° Sagittario: ci saranno ottime prospettive di guadagno, ma potrebbero sopraggiungere degli ostacoli nel pomeriggio. Andare con i piedi di piombo potrebbe essere una soluzione da prendere in considerazione.

Siate meno indisponenti con le persone che vi circondano.

8° Bilancia: ora finalmente avrete un po’ di distrazione che potrà fare al caso vostro. Lo shopping in questo momento si presta bene alle vostre esigenze, anche in fatto di look, ma fate attenzione a non spendere troppo nel corso di queste giornate.

Pesci distratto

9° Pesci: distrarvi in questo periodo potrebbe essere controproducente per le vostre finanze. Dovrete risolvere qualche cavillo burocratico per cui spesso e volentieri vi siete fasciati la testa, ma dovrete fare le cose con la dovuta calma. Essere impulsivi vi darà più problemi del previsto.

10° Acquario: al momento l’idea di dovervi impegnare potrebbe non allettarvi molto, per cui essere nervosi potrebbe essere una conseguenza più che ovvia a questa situazione che per voi sarà molto snervante.

Dedicarvi a qualche hobby non vi farà male.

11° Gemelli: sarà necessario fare qualche piccolo sacrificio per poter migliorare, e la strada potrebbe presentare molte situazioni abbastanza ‘ripide’. Fare qualche pausa sarà necessario per poter ristabilire un po’ di energia a vostra disposizione, secondo l’oroscopo.

12° Cancro: potreste incorrere in una fatica inaspettata che vi darà parecchio di cui lamentarvi. Secondo l’oroscopo, dovrete chiarire delle incertezze che in amore potrebbero incrementarsi, se non prestate la dovuta attenzione. In famiglia avrete occasioni di andare d'accordo con tutti.