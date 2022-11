L'oroscopo di giovedì 17 novembre svela tanti segreti. Le previsioni astrologiche descrivono gli aspetti più importanti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. In particolare, Gemelli, Scorpione e Capricorno vivranno molte emozioni, mentre Toro, Leone e Pesci saranno poco inclini all'amore. Ariete, Vergine e Sagittario vorranno raggiungere nuovi traguardi e, infine, Cancro, Bilancia e Acquario dovranno superare alcune delusioni. Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 17 novembre.

Previsioni astrologiche del giorno 17 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: alzerete l'asticella verso traguardi maggiori. Sentirete di poter fare qualcosa di più, soprattutto in ambito lavorativo. Ovviamente, per riuscirci, dovrete impegnarvi molto: niente cadrà dal cielo. I consigli della famiglia saranno graditi, mentre quelli degli amici non verranno presi in grande considerazione.

Toro: non avrete voglia di pensare a eventuali flirt. Preferirete concentrarvi sul lavoro e sulle amicizie. Andrete alla ricerca di nuovi hobby perché non vorrete l'ora di provare qualcosa di nuovo. Dal punto di vista personale, vi sentirete forti e determinati. Le difficoltà non vi spaventeranno.

Gemelli: questa giornata inizierà nel migliore dei modi.

Proverete tanti sentimenti positivi, soprattutto in amore. Le relazioni d'amicizia, però, non saranno da meno. Sperimenterete lati inediti del vostro carattere che vi consentiranno di adottare un approccio tutto nuovo alla quotidianità.

Cancro: questa giornata sarà ricca di incomprensioni. La vita di coppia, infatti, non seguirà il percorso desiderato.

Al contrario, subirà una brusca battuta d'arresto. Per sbloccare la situazione, dovrete guardarvi dentro. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non essere troppo severi con il partner.

Oroscopo del 17 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete voglia di iniziare una relazione sentimentale. Nella vostra vita, ci sarà una persona speciale, ma cercherete di non illuderla.

Al momento, infatti, avrete altre priorità. Proverete una spiccata curiosità verso determinate componenti. Starà solo a voi decidere come agire.

Vergine: riporrete molta fiducia in voi stessi. Non avrete nulla da dimostrare agli altri, ma vorrete essere fieri dei vostri progressi. Inseguirete il successo con fermezza e determinazione. Ogni mossa che compirete sarà attenta e ben studiata. Il partner potrebbe avere qualche piccolo dubbio.

Bilancia: sarà difficile dividere i consigli del cuore dalle regole della ragione. Vi imporrete di non seguire il vostro istinto per non rischiare di compromettere tutto ciò che siete riusciti a costruire fino a questo momento. La persona amata, ovviamente, avrà una reazione decisamente negativa.

Scorpione: la relazione con il partner sarà davvero intensa. Vivrete sentimenti inspiegabili che non saprete esternare neanche alla vostra famiglia. Sarà un po' presto per parlare di amore, ma sarete convinti di essere sulla strada giusta. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di gustarvi questo momento.

Previsioni astrologiche di giovedì 17 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete piuttosto ambiziosi. Il desiderio di affermarvi vi porterà a instaurare un rapporto poco armonico con i colleghi di lavoro. Non darete molta confidenza perché adotterete un atteggiamento egoistico. Per il momento, non sarete inclini ad ascoltare i consigli.

Capricorno: non prenderete le distanze dalle emozioni.

Al contrario, sarete pronti a dire la verità. Non mentirete al partner, lo metterete al concorrente di tutti i sentimenti provati e dei vostri desideri. La relazione di coppia, sicuramente, subirà una netta crescita. Ci saranno risvolti inaspettati.

Acquario: vivrete un momento destabilizzante, che non vi permetterà di esprimere tutto il vostro potenziale. Il lavoro non andrà per il meglio e anche il rapporto con il partner tenderà a sgretolarsi. Se non proverete a introdurre dei cambiamenti nella vostra routine le cose non miglioreranno.

Pesci: la vita da single non vi peserà. Al contrario, vi consentirà di concentrarvi su altro. Di recente, infatti, siete stati vittime di tante delusioni, soprattutto da parte di possibili interessi sentimentali. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di seguire sempre il vostro cuore.