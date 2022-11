L'oroscopo di domenica 20 novembre è ricco di novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a mettere in luce gli elementi portanti di questa giornata. In particolare, daranno attenzione all'aspetto sentimentale e sociale. Non tutti i segni reagiranno allo stesso modo. Ci sarà chi si fiderà ciecamente del partner e chi sarà più sospettoso. Per esempio, Ariete, Leone e Capricorno non avvertiranno il bisogno di romanticismo, mentre Toro, Bilancia e Acquario daranno priorità alla famiglia.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 20 novembre.

Oroscopo di domenica 20 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: le recenti delusioni sentimentali, vi spingeranno a rivolgere l'attenzione in un altra direzione. Cercherete di riempire la giornata con qualcosa di diverso e produttivo. Otterrete buoni risultati, ma non vorrete permettere a nessuno di intromettersi. Sarete risoluti e determinati, anche nelle piccole cose. Le ore serali porteranno serenità e pacatezza.

Toro: farete di tutto per la vostra famiglia. Sarà uno degli elementi più importanti per voi. In alcune circostanze, vi renderete conto di non poter intervenire, la vostra presenza, però, non mancherà. Userete la dolcezza e la perseveranza. Dietro alle vostre parole si nasconderanno delle grandi verità.

Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di continuare così.

Gemelli: vorrete ampliare le vostre amicizie. Attualmente, infatti, avrete la sensazione di essere in una fase di stallo. Non sarà difficile realizzare questo obiettivo, ma sarà importanti essere selettivi. Non tutti, infatti, saranno adatti a voi. Coi sarà chi, approfittando della vostra gentilezza, proverà a chiedervi favori e a intromettersi nella vostra vita.

Cancro: farete di tutto per allontanarvi dalle persone negative. Vi dispiacerà dare un dolore agli altri, ma non avrete alternative. Finalmente, deciderete di dare la priorità alla vostra felicità. Inizierete un percorso delicato, caratterizzato da tanti ostacoli, ma anche dal desiderio di raggiungere la meta. I veri amici non vi abbandoneranno.

Previsioni astrologiche del giorno 20 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: i gesti romantici o eclatanti non faranno per voi. Al contrario, vi sentirete davvero a disagio in certe circostanze. Preferirete avere il controllo della situazione e decidere in autonomia le mosse successive da svolgere. Il partner potrebbe rimanere deluso da questo atteggiamento e chiedere maggiori attenzioni. La famiglia sarà dubbiosa.

Vergine: proverete un forte risentimento verso alcune persone. Vorrete mettere le cose in chiaro, ma avrete paura di aggravare le cose. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di prendere un po' di tempo per decidere. Azioni affrettate e poco ponderate non porteranno al risultato desiderato.

I consigli di un amico si riveleranno utilissimi.

Bilancia: la vita in famiglia sarà molto piacevole. Vi sentirete coccolati e amati. Cercherete di ricambiare queste attenzioni con altrettanto ardore. Qualcuno, però, potrebbe provare a mettervi in testa strane idee. Per riuscire a uscire da questo vortice, dovrete fare riferimento ai vostri principi e ai sogni che avete lasciato nel cassetto. Attenzione alle malelingue.

Scorpione: l'ansia avrà la meglio sulla ragione. Dovrete fare un passo indietro rispetto ai vostri impegni per non crollare. Per fortuna, si tratterà solo di una piccola battuta d'arresto. A breve, tornerete quelli di sempre. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non smettere di pianificare il vostro futuro: sicuramente, non ve ne pentirete.

Previsioni zodiacali del 20 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: sarete umili, ma imprevedibili. Vi piacerà indossare panni diversi dal solito e mettervi alla prova con situazioni impreviste. Non tutti vedranno di buon occhio il vostro comportamento. Gli amici, però, sapranno leggere nel vostro cuore. Non sarà il momento giusto per iniziare una nuova relazione sentimentale o d'amicizia.

Capricorno: Cupido avrà ancora tanti segreti. Non riuscirete a svelare tutte le sue incognite, soprattutto perché avrete accanto un partner poco disposto all'ascolto. I suoi comportamenti non vi renderanno affatto felici. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare ad analizzare la situazione da un altro punto di vista.

Acquario: non riuscirete a stare lontani dalla vostra famiglia. Avrete una grande premura verso le persone care. In alcune occasioni, però, rischierete di sacrificare voi stessi. Sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra un sano egoismo e un travolgente altruismo. In ambito sentimentale potrebbero esserci dei cambiamenti davvero molto importanti.

Pesci: crederete nelle vostre capacità e nel desiderio di successo. Non vi lascerete spaventare dai piccoli ostacoli presenti sul vostro percorso. Al contrario, trarrete forza e motivazione da tutto questo. Il partner vi troverà davvero affascinanti perché saprete toccare le corde più profonde del suo cuore. Vi preparerete a una settimana lavorativa scoppiettante.