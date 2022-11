Le previsioni astrologiche di martedì 22 novembre hanno in serbo tante emozioni. L'Oroscopo, sulla base dei movimenti planetari, è pronto a definire i principali aspetti della vita sentimentale, sociale e lavorativa dei segni zodiacali.

In particolare Cancro, Vergine e Scorpione brilleranno come non mai, mentre Gemelli, Leone e Acquario si faranno carico di molti sensi di colpa. Ariete, Sagittario e Pesci proveranno sentimenti contrastanti e infine Toro, Bilancia e Capricorno si daranno molto da fare.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 22 novembre.

Previsioni astrologiche di martedì 22 novembre: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non riuscirete a fare chiarezza nei vostri sentimenti. Apparirete confusi e poco inclini al dialogo. Preferirete tenervi tutto dentro e cambiare approccio. Il lavoro rappresenterà un rifugio. Non darete a vedere il vostro disagio, ma lotterete per portare a termine tutte le mansioni. La vita domestica vi apparirà noiosa e poco produttiva.

Toro: sarete inarrestabili. Niente e nessuno riuscirà ad arginare le vostre energie. Dimostrerete di avere un'incredibile positività. Non vi importerà di sbagliare, vorrete solo mettervi alla prova e sperimentare. Avrete accesso a tante nuove opportunità. Dovrete solo fare un'accurata selezione per non trovarvi con troppe cose da gestire.

Gemelli: vivrete in preda all'ansia. Vi darete colpe inutili che creeranno un grande turbamento dal punto di vista emotivo. Vi sembrerà impossibile riuscire a liberarvi da questa situazione. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a fare affidamento sulle persone care. Le loro parole vi infonderanno l'energia necessaria per farcela.

Cancro: sarà una giornata molto positiva per il vostro segno. Le stelle favoriranno gli approcci sentimentali. Finalmente, troverete il coraggio per avvicinare una persona speciale che stavate puntando da tempo. Adorerete trascorrere il tempo in sua compagnia, ma non dovrete tirare troppo la corda. La spontaneità sarà l'arma vincente.

Oroscopo del giorno 22 novembre: dal Leone allo Scorpione

Leone: non sarete sereni. Avrete bisogno di analizzare diversi aspetti della vostra vita per porre fine a ciò che vi fa soffrire. Tenderete a prendervi la colpa per azioni non commesse. Ci sarà chi approfitterà della vostra fragilità, però, le previsioni astrologiche chi consigliano di fare molta attenzione. La ripresa non tarderà ad arrivare. Il partner prenderà le distanze.

Vergine: vi sentirete energici e romantici. La relazione con il partner andrà a gonfie vele. Gli esprimerete tutto il vostro affetto, anche nelle situazioni più imprevedibili. Il lavoro vi stimolerà, ma non sarà la componente più importante di questa giornata. Metterete al primo posto i sentimenti, la naturalezza delle emozioni e il desiderio di scoperta.

Bilancia: non accetterete l'idea di rimanere senza fare nulla. Vi attiverete per dare un senso a questa giornata. Deciderete di recuperare il tempo perduto e di portare a termine compiti arretrati. Sarete fieri di voi stessi, ma il partner potrebbe esprimere il suo disappunto. A differenza vostra, infatti, affronterà un momento davvero stressante che richiederà calma e dialogo.

Scorpione: seguirete l'istinto. Non sarete più disposti a dare adito a idee incerte e portate avanti da persone poco degne della vostra fiducia. Dimostrerete di avere tutte le carte in regola per percorrere il vostro cammino. Il lavoro non comporterà ostacoli particolarmente rilevanti. Al contrario, sarete molto abili con tutte le mansioni, anche con le più difficili.

Previsioni zodiacali del 22 novembre: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: i rapporti di coppia non faranno per voi, almeno non in questo momento. Sentirete il bisogno di prendere le distanza dall'amore e di dedicarvi ad altro. Sfrutterete il vostro talento per accedere a occasioni lavorative d'eccezione. La famiglia e gli amici non smetteranno mai di supportarvi e di trasmettervi tutto il loro affetto.

Capricorno: la parola "stanchezza" non rientrerà nel vostro vocabolario. Sarete pronti a reinventarvi e a partecipare a nuovi progetti. Avrete un grande spirito d'iniziativa che vi consentirà di sorprendere il capo e i colleghi di lavoro. Non sarete molto entusiasti di fare gioco di squadra, ma non vi tirerete indietro per alcun motivo.

Acquario: la giornata prenderà una piega spiacevole. Purtroppo, nonostante gli sforzi, non riuscirete a sistemare le cose. Seguirete la corrente, rischiando di sacrificare sogni e ambizioni. Vi sentirete in debito con alcune persone per via della loro generosità. In realtà, le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di analizzare bene la situazione.

Pesci: soffrirete per amore. Questo, però, non vi impedirà di prendervi cura di voi stessi e delle persone che vi stanno a cuore. Avrete molti sogni nel cassetto, dovrete solo attendere l'occasione giusta per realizzarli. Crederete nel dialogo e nella generosità delle persone: Preferirete non ricorrere ai liti per risolvere determinati problemi.