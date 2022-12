Con il 2023 che sta per arrivare, ci saranno novità e cambiamenti per i segni zodiacali. Secondo l'oroscopo del 2023, i Sagittario avranno dalla loro parte, per un lungo periodo, pianeti come Giove e Venere, e dovranno essere in grado di capitalizzare in amore e al lavoro, mentre Capricorno dovrà saper consolidare quanto fatto di buono durante il 2022. Sarà un anno stressante per gli Acquario, che non potranno più fare affidamento a stelle come Giove, mentre per Pesci ci saranno momenti costruttivi al lavoro, ma solo in seguito a scelte importanti.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del prossimo anno per i nati in Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Sagittario 2023: amore, lavoro e fortuna

Dopo un 2022 tutto sommato discreto, questo nuovo anno si rivelerà abbastanza discreto per i nati del segno. Il pianeta Venere nella prima parte dell'anno non sarà spesso in buon aspetto. La vostra vita sentimentale non sarà sempre rose e fiori, ma sarà nei momenti top che potrete rendere il vostro rapporto migliore, capitalizzando un'estrema intesa con il partner. I mesi estivi in particolare saranno pieni di passione, perfetti anche voi cuori solitari in cerca di rendere migliore la vostra vita amorosa. Con un po' di fortuna dunque, anche nei momenti più bui di quest'anno potrete vivere un rapporto sereno, con il partner, amici o familiari.

Per quanto riguarda il lavoro invece sarete più espansivi, con l'intento di allargare i vostri orizzonti e dare una svolta alla vostra carriera professionale. A partire da aprile, Marte non sarà più contro, e avrete più energie e voglia di fare per portare avanti i vostri progetti.

Voto - 7,5

Oroscopo 2023 Capricorno: amore, lavoro e fortuna

Se gli ultimi mesi del 2022 hanno rappresentano una ripresa dal punto di vista sentimentale, nei primi mesi di quest'anno sarete chiamati a mantenere stabile il rapporto con la vostra anima gemella. Il pianeta Venere vi darà un po' d'aiuto, ma non sempre potrete fare affidamento al romanticismo per vivere una relazione sana e longeva.

Dovrete anche dimostrare di avere maturità e buon senso e saper prendere sempre le giuste decisioni. Voi cuori solitari forse non sarete così impegnati nella ricerca dell'anima gemella, ciò nonostante, quando l'amore arriverà ve ne accorgerete, e non potrete farne a meno.

In ambito lavorativo sarà un anno diviso a metà. Nella prima parte dell'anno Giove vi darà poche speranze considerato che si troverà in quadratura dal segno dell'Ariete. A partire dalla prossima estate però, qualcosa potrebbe cambiare. Alcune idee che avete in mente da tempo potrebbero finalmente concretizzarsi, e con un pizzico di fortuna, arriveranno belle soddisfazioni. Attenzione invece alla salute e alle energie, soprattutto tra maggio e giugno, quando Marte si troverà in opposizione dal segno del Cancro.

Voto - 7,5

Oroscopo Acquario 2023: amore, lavoro e fortuna

Il nuovo anno porterà nuove responsabilità da gestire, anche sul fronte sentimentale. I primi mesi dell'anno potrebbero sembrarvi quasi come se vivrete una nuova vita, merito anche di Venere che navigherà in buone posizioni. Successivamente però, dovrete fare i conti con il pianeta dell'amore in opposizione dal segno del Leone, soprattutto a partire dai mesi estivi. Dovrete dunque dimostrare di sapere cosa vuol dire essere innamorati, e vivere una storia d'amore, anche voi cuori solitari in cerca di conquiste.

Sul fronte lavorativo il prossimo anno potrebbe rivelarsi stressante. Alcune idee e progetti dovranno concretizzarsi e, considerato che questo cielo cambierà drasticamente a partire da giugno, potrebbe esserci ansia o agitazione.

Con un po' di fortuna, potrete raggiungere i vostri obiettivi, ma dovrete mantenere la calma e la concentrazione. Per buona parte dell'anno, avrete Saturno stabile nel vostro cielo, che vi aiuterà nelle vostre imprese. Continuate dunque a dare il meglio di voi, allo stesso modo di come avete fatto l'anno precedente. Voto - 7

Oroscopo 2023 Pesci: amore, lavoro e fortuna

Ci saranno nuove sfide da affrontare secondo l'oroscopo del prossimo anno per i nati del segno. Sul fronte sentimentale queste stelle non saranno spesso influenti. Questo vorrà dire che dovrete essere in grado di coltivare in autonomia il vostro rapporto con il partner. Considerato che spesso con la vostra anima gemella ci sarà una discreta tranquillità e intesa, ciò sarà possibile, a patto che non vi mettiate in una posizione più agiata rispetto la persona che amate.

Se siete single avrete tutto il tempo per provare a costruire un nuovo rapporto con la persona che amate. Non ci sarà motivo di bruciare le tappe.

Sul piano professionale il prossimo periodo sarà costruttivo. Non dovrete dunque sprecare le opportunità che arriveranno, perché questo cielo sarà spesso favorevole. Potreste dunque prendere delle decisioni importanti, che potrebbero ribaltare la vostra carriera professionale, ma in meglio. In ogni caso, valutate per bene il susseguirsi degli eventi nel prossimo periodo. Alcuni sogni potrebbero essere realizzati, grazie alla vostra determinazione e, se necessario, all'aiuto di chi ha sempre creduto nelle vostre capacità. Voto - 8