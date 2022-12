Lunedì 12 dicembre troveremo sul piano astrale il Sole transitare nel segno del Sagittario, mentre la Luna risiederà sui gradi del Leone. Mercurio, Venere e Plutone, intanto, protrarranno il moto in Capricorno, così come Saturno resterà stabile in Acquario. Marte, invece, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come Nettuno assieme a Giove rimarranno nel domicilio dei Pesci. Urano insieme al Nodo Nord, infine, stazioneranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Vergine, meno roseo per Gemelli e Ariete.

Sul podio

1° posto Capricorno: concentrati.

Nessuno sembrerà essere sul pezzo come i nati Capricorno nella giornata inaugurale della settimana, col segno Cardinale che godrà di un'invidiabile concentrazione grazie alla quale nulla sarà lasciato al caso.

2° posto Vergine: persuasivi. Lunedì dove il segno Mobile, per merito del duetto Venere-Mercurio nel loro Elemento, avrà ottime chance di riuscire a convincere anche l'interlocutore più cocciuto, dote che si rivelerà particolarmente proficua per chi tra loro guadagna a provvigione.

3° posto Leone: stacanovisti. Ciò che il parterre astrale toglierà presumibilmente in termini di risultati potenzialmente raggiungibili al lavoro questo lunedì ai felini, il segno di Fuoco parrà compensarlo non risparmiandosi in termini di fatiche fisiche e mentali.

I mezzani

4° posto Toro: focosi. Se da un lato qualche bega professionale, soprattutto per la terza decade, sarà presumibilmente da mettere in conto in questo giorno di fine anno, dall'altro lato il segno Fisso potrà fare affidamento su una passionalità da mille e una notte.

5° posto Pesci: spiazzanti. Nel ménage amoroso di casa Pesci, nel corso del 12 dicembre, sarà probabile che i nativi spiazzino la dolce metà tirando fuori un argomento tanto insolito quanto stuzzicante, col partner che apprezzerà di buon grado la loro dolce provocazione.

6° posto Acquario: schietti. La settimana sembrerà iniziare con una versione senza peli sulla lingua dei nati Acquario, schiettezza che farà storcere qualche naso ma, al contempo, consentirà al segno d'Aria di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

7° posto Bilancia: umore altalenante. La voglia di rimboccarsi le maniche non dovrebbe mancare in casa Bilancia ma a venire meno, in queste ventiquattro ore, potrebbe la stabilità emotiva che minerà la buona riuscita delle loro attività.

8° posto Scorpione: rinunce. Qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto sul fronte monetario dei nati Scorpione questo giorno dicembrino, col segno Fisso che si vedrà costretto a rinunciare a qualche acquisto già programmato per evitare spiacevoli sorprese a fine mese.

9° posto Sagittario: equivoci. Complice un parterre astrale poco conciliante aizzato dal Luminare giallo sui loro gradi, gli arcieri potrebbero essere vittima di qualche fastidioso equivoco questo lunedì e spiegare la loro buonafede non sarà molto semplice.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: insoddisfatti. A causa di un po' d'impazienza che si farà strada dalle prime ore pomeridiane, i nati Ariete avranno buone chance di sentirsi un pizzico insoddisfatti in questa giornata di metà mese e a farne le spese sarà la dolce metà, la quale dovrà sorbirsi il loro broncio.

11° posto Gemelli: ritmi blandi. L'incedere dei loro progetti in essere, sia di ordine pratico che professionale, parrà risentire di qualche intoppo e, di conseguenza, non essere scorrevole e performante come al solito, coi nati Gemelli che non riusciranno a trovare la causa di tali ritmi blandi.

12° posto Cancro: attriti. Giornata da prendere con le pinze per il primo segno d'Acqua, in quanto lo stesso dovrà presumibilmente fronteggiare alcune diatribe relazionali che assorbiranno gran parte delle loro già esigue energie.