Nell'oroscopo di lunedì 19 dicembre troveremo sul piano astrale la Luna transitare nel segno della Bilancia, mentre il Sole stazionerà nel domicilio del Sagittario. Venere, Mercurio e Plutone, invece, protrarranno il moto in Capricorno, così come Nettuno assieme a Giove resteranno nel segno dei Pesci. Marte, intanto, continuerà l'anello di sosta in Gemelli come Urano insieme al Nodo Nord proseguirà il transito in Toro. Saturno, in ultimo, permarrà in Acquario.

Oroscopo quotidiano favorevole per Acquario e Bilancia, meno roseo per Cancro e Sagittario.

Sul podio

1° posto Acquario: individualisti. La noncuranza delle maldicenze sul loro conto unita a una ritrovata ambizione in campo professionale faranno presumibilmente sì che i nati Acquario, nel corso del 19 dicembre, assumano un mood individualista grazie al quale si toglieranno parecchie soddisfazioni.

2° posto Bilancia: tenaci. Malgrado il trambusto planetario che li sta investendo al momento, questo lunedì i nati Bilancia potranno contare sul trigono in onda tra la Luna nel segno e Saturno in moto diretto dall'amico Acquario, transito che li potrebbe rendere decisamente più determinati del solito.

3° posto Capricorno: focus sulle paure. Ottime le effemeridi per i nati Capricorno che, durante il giorno inaugurale della settimana, vorranno prodigarsi nello sconfiggere una paura che si trascinano da tempo, in quanto il parterre astrale vorrà donargli la possibilità di mettere una pietra sopra a tale timore una volta per tutte.

I mezzani

4° posto Gemelli: oltre le apparenze. Il terzo decano di casa Gemelli parrà trascorrere questo lunedì beneficiando di qualità percettive da record, grazie alle quali riuscirà a osservare il mondo circostante non soffermandosi sul lato superficiale degli eventi, bensì riuscendo a scorgere cosa si cela dietro le apparenze.

5° posto Vergine: aiuti. Le attività da portare a compimento in ambito lavorativo saranno, c'è da scommetterci, parecchie questo lunedì ma il segno di Terra non si perderà affatto d'animo, soprattutto perché alcuni colleghi si dimostreranno ben propensi a dargli una mano.

6° posto Toro: voglia di spensieratezza. Complice il desiderio di staccare la spina, ancor più vivido nella seconda decade, i nati Toro avranno buone chance di trovare il tempo per un aperitivo con gli amici di sempre oppure per dedicare qualche ora a uno dei loro hobby preferiti.

7° posto Pesci: burocrazia. Alcune pendenze burocratiche potrebbero reclamare l'attenzione dei nati Pesci in questo giorno di fine autunno, coi nativi che saranno chiamati a non nascondere la testa sotto la sabbia, così da evitare eventuali more o sanzioni in futuro.

8° posto Scorpione: vederci chiaro. Il ménage sentimentale di casa Scorpione rappresenterà, con buona probabilità, il loro Tallone d'Achille, in quanto a causa dello smisurato amore nei riguardi del partner vorranno vederci chiaro in situazioni che saranno nebulose esclusivamente dalla loro prospettiva.

9° posto Ariete: disattenti. Il neo quotidiano del primo segno di Fuoco potrebbe essere la difficoltà nativa nel mantenersi attivi e concentrati, difatti l'Ariete parrà peccare sia di pigrizia che di un atteggiamento non troppo focalizzato sul momento presente.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: burberi. Giove quadrato al giro di boa, aizzato dall'astro dei venti in scomoda posizione, avrà ottime chance di minare l'atteggiamento di casa Sagittario, coi nativi che diverranno burberi e indisponenti nel nido domestico.

11° posto Cancro: doveri. Sia che si tratti di pulizie in casa che di mantenere una promessa fatta a un'amica tempo addietro, i nati Cancro saranno presumibilmente chiamati a preferire il dovere rispetto al piacere durante le ventiquattro ore in questione.

12° posto Leone: fuori fase. Giornata da prendere con le pinze per i felini che avvertiranno una scomoda sensazione di destabilizzazione legata a qualche bega professionale. A tal proposito, sarà bene che i nati Leone questo lunedì pensino un po' meno ai loro interessi e più a loro stessi.