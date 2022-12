Lunedì 9 gennaio troveremo sul piano astrale la Luna sostare nel segno del Leone, mentre Saturno assieme a Venere risiederanno nell'orbita dell'Acquario. Marte, invece, continuerà l'anello di sosta in Gemelli, così come Plutone, Mercurio e il Sole permarranno in Capricorno. Nettuno, invece, rimarrà stabile sui gradi dei Pesci come Giove resterà nel domicilio dell'Ariete. Il Nodo Nord insieme a Urano, infine, stazioneranno in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Leone, meno roseo per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Capricorno: shopping.

La settimana inizierà presumibilmente con una giornata dove i nati Capricorno potranno concedersi una sessione di shopping indirizzata all'acquisto di oggetti inerenti alcune loro passioni, ad esempio una nuova marmitta per il loro chopper.

2° posto Sagittario: loquaci. Dotati di accattivanti qualità comunicative, gli arcieri sembreranno fare della loquacità la loro freccia più acuminata, ancor più nell'ambito famigliare dove riusciranno a portare dalla loro parte chiunque gli capiterà a tiro.

3° posto Leone: individualisti. La probabile strategia professionale di assumere un mood individualista potrebbe rivelarsi estremamente proficua per i felini questo lunedì, coi nativi che intraprendendo tale percorso non dovranno dividere i proventi con nessuno.

I mezzani

4° posto Ariete: amici in primo piano. L'affetto e il calore della cerchia amicale avrà, c'è da scommetterci, un ruolo spiccatamente impattante nella giornata inaugurale della settimana per il segno di Fuoco, con quest'ultimo che sarà più sereno sapendo di poter contare su chi gli vuol bene.

5° posto Toro: niente scuse.

Delle volte capita di giustificarsi con sé stessi per delle azioni procrastinate o volutamente non messe in atto per pigrizia, antipatie o quant'altro. I nati Toro, nel corso del 9 gennaio, accantoneranno completamente questo modo di fare, preferendo avanzare nel loro percorso esistenziale bandendo ogni sorta di rinvio o scuse.

6° posto Scorpione: schietti. Complice il quadrato Luna-Urano sommato allo Stellium in Capricorno, i nati Scorpione avranno buone chance di non avere peli sulla lingua nelle ventiquattro ore in questione, divenendo spiccatamente schietti nonché spogli di qualsiasi freno dialettico.

7° posto Pesci: essere d'esempio. Il dodicesimo segno zodiacale questo lunedì potrebbe trovarsi al centro di una diatriba dialettica oppure notare un comportamento scorretto da parte di qualcuno. Anziché redarguire le persone interessate, il segno Mobile dovrebbe fornire in prima persona il giusto esempio su quale comportamento si sarebbe dovuto attuare.

8° posto Cancro: amore sottotono. Le faccende sentimentali di casa Cancro sembreranno risentire di qualche momento di tensione, figlio delle ultime discussioni col partner mai chiarite fino in fondo che dovranno essere affrontate una volta per tutte.

9° posto Bilancia: distratti. Il tallone d'Achille dei nati Bilancia questo lunedì avrà buone possibilità di essere la difficoltà che riscontreranno nel mantenere alta la concentrazione, specialmente coloro che si ritroveranno a dover fare i conti con attività non particolarmente stimolanti.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: focus relazionale. Il parterre astrale, capitanato dal sestile Marte-Giove, illuminerà i rapporti relazionali di casa Gemelli, spingendo i nativi a mettere in campo maggiore sincerità e spirito critico, così da limitare eventuali maldicenze altrui.

11° posto Vergine: esausti. Nonostante il frenetico periodo festivo sia oramai alle spalle, riprendere il solito tran tran quotidiano potrebbe rendere scarno il bottino energetico del secondo segno di Terra, facendolo arrivare a sera con la lingua sotto i tacchi.

12° posto Acquario: nervosi. Il compagno fedele nonché indesiderato dei nati Acquario questo lunedì sarà presumibilmente il nervosismo, in quanto il segno d'Aria non tollererà che gli venga mossa alcuna critica e, qualora la stessa dovesse colpirli, non faticheranno a scagliarsi contro l'interlocutore.