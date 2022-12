Nell'oroscopo di mercoledì 21 dicembre troveremo sul piano astrale il Sole spostarsi dai gradi del Sagittario (dove risiede la Luna) al domicilio del Capricorno (dove stazionano Plutone, Venere e Mercurio). Saturno, invece, protrarrà il moto in Acquario, così come Marte continuerà l'anello di sosta in Gemelli. Urano assieme al Nodo Nord, infine, proseguiranno l'orbita in Toro come Nettuno insieme a Giove rimarranno nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Capricorno e Leone, meno entusiasmante per Cancro e Ariete.

Sul podio

1° posto Leone: sblocchi.

Il passaggio del loro astro governatore nel sesto campo questo mercoledì potrebbe significare sblocchi nelle trattative, risposte che arriveranno dopo una lunghe attese ma anche felici epiloghi burocratici per i felini e tale mood astrale durerà sino al 29 del mese.

2° posto Capricorno: granitici. Nessuno, o quasi, oserà contraddire i nati Capricorno nelle ventiquattro ore in questione, specialmente nel settore lavorativo dove il segno Cardinale verrà visto come una figura integerrima che meriterà esclusivamente rispetto.

3° posto Toro: restauratori. Lo Stellium in Capricorno, ancor di più dalle ore pomeridiane in poi, parrà invogliare il primo segno Fisso a dare una nuova vita a degli oggetti datati, come pezzi d'antiquariato, restaurandoli per farli divenire nuovamente funzionali ma anche accattivanti alla vista.

I mezzani

4° posto Scorpione: entrate extra. La prima decade di casa Scorpione, nel giorno del Solstizio d'inverno, avrà buone chance di poter arrotondare lo stipendio prodigandosi in qualche lavoretto supplementare, grazie al quale potrà permettersi qualche acquisto sfizioso.

5° posto Vergine: divertenti. La qualità regina del mercoledì dei nati Vergine potrebbe essere la loro inclinazione a vivere la giornata con meno stress possibile, risultando agli occhi della cerchia amicale decisamente più divertenti del solito.

6° posto Sagittario: lamentele al bando. Un po' per l'approdo del Luminare giallo in seconda casa e un po' per il transito del satellite femminile sui loro gradi, i nati Sagittario comprenderanno presumibilmente come piangersi addosso dovrà essere una pratica da accantonare.

7° posto Acquario: focus sugli imprevisti. Una nuova consapevolezza potrebbe schiudersi nelle menti dei nati Acquario in questo primo giorno invernale, ovvero il segno Fisso capirà come dietro ogni difficoltà di natura pratica si nasconda in realtà uno scrigno di opportunità.

8° posto Gemelli: risultati altalenanti. I risultati legati al settore professionale del primo segno d'Aria, nel corso del 21 dicembre, parranno avanzare in maniera altalenante ma, nonostante ciò, i nativi sembreranno non farci caso più di tanto.

9° posto Pesci: testardi. La cocciutaggine potrebbe essere il neo caratteriale del dodicesimo segno zodiacale nella giornata in questione, ancor più quando l'argomento toccherà gli ambiti sia della famiglia originaria che di tormentati amori passati.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: voglia di novità. La sgradevole sensazione di sentirsi sotto scacco sembrerà farsi prepotentemente spazio questo mercoledì nelle menti dei nati Cancro, in particolar modo le prime due decadi dovranno fare i conti con la loro voglia di novità e l'impossibilità momentanea a soddisfare tale desiderio.

11° posto Bilancia: chiudere un occhio. Qualcuno in casa assumerà, c'è da scommetterci, un comportamento sopra le righe e i nati Bilancia, pur rendendosene conto, preferiranno chiudere un occhio in modo da evitare di rendere l'atmosfera domestica ancora più gelida.

12° posto Ariete: colpi di testa. Il grande rischio questo mercoledì risiederà presumibilmente nella propensione del primo segno di Fuoco a mandare qualcosa o qualcuno al diavolo, senza aver riflettuto minimamente sull'azione o sulle parole proferite. Il consiglio delle stelle è di provare a far sbollire l'eventuale ira che emergerà dedicandosi alla rigenerante attività sportiva.