Con il 2023 in arrivo è il momento di raccogliere i frutti di questo 2022 che sta per passare e prepararsi al meglio per il nuovo anno. L'oroscopo dell'anno 2023 vede i nati in Ariete ripartire da nuove idee e progetti da coltivare, sfruttando la buona posizione di Giove, mentre per il Toro sarà il momento di mettere a punto nuovi progetti a lungo termine. Gemelli potrà finalmente scrollarsi di dosso alcune difficoltà e trarre vantaggio da alcuni eventi, mentre Cancro potrà guardare al futuro con maggior ottimismo e fiducia, soprattutto a partire da giugno.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'anno 2023 per i nati in Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo 2023 Ariete: amore, lavoro e fortuna

Sarà un anno importante per quanto riguarda i sentimenti, almeno per quanto riguarda i primi mesi di questo 2023. Se nel 2022 non siete partiti con il piede giusto, quest'anno potrebbe darvi qualche soddisfazione in più. Venere navigherà dalle vostre parti fino a maggio, per poi mettersi contro a giugno. La parte più importante dell'anno per dare una svolta alla vostra vita amorosa sarà tra luglio e ottobre, quando il pianeta dell'amore sarà stabile nel segno del Leone. Si apriranno per voi nuove storie d'amore, e avrete tutto il tempo per rendere il rapporto con la vostra unico, romantico, ma soprattutto duraturo.

Per i single sarà un anno di crescita personale, un anno in cui riuscire a programmare molte cose per il futuro, non solo faccende romantiche.

Nel lavoro Giove vi darà sostegno fino al mese di maggio, ma con Mercurio in cattivo aspetto, almeno durante il mese di gennaio, sarà difficile riuscire a pianificare per bene le prossime mosse.

Dovrete aspettare dunque i mesi primaverili, ma in generale, per ottenere buoni profitti, dovrete rimanere sempre sull'attenti. Il mese di giugno potrebbe rivelarsi il più creativo, grazie soprattutto alla presenza di Marte in trigono. In quanto a fortuna sarete messi discretamente bene, soprattutto nella prima parte dell'anno, quando Giove farà parte del vostro cielo.

Voto - 8,5

Oroscopo Toro 2023: amore, lavoro e fortuna

Sarà un 2023 altalenante dal punto di vista sentimentale. Vuoi perché Venere non sarà sempre dalla vostra parte, vuoi perché alcune cose con la vostra anima gemella non saranno così semplici da risolvere. Partendo dal mese di gennaio, Venere sarà in quadratura, dunque potrebbe rendere questo primo mese dell'anno difficile. Tra febbraio e giugno invece avrete discrete occasioni per vivere un rapporto più stabile, considerato che il pianeta dell'amore navigherà attorno al vostro cielo. Attenzione però nei mesi estivi e nella seconda parte dell'anno. Venere sarà stabile nel segno del Leone per un po’, rendendo di fatto difficile stringere o approfondire nuovi legami.

Dovrete dimostrare quanto sia importante per voi il rapporto con la vostra fiamma.

In ambito professionale potrete contare sulla buona posizione di Giove che porterà anche quel pizzico di fortuna di cui avrete bisogno. Sarà un 2023 valido dunque per mettere in piedi progetti interessanti e a lungo termine. Forse le energie non saranno sempre al top, ma la voglia di fare e alcune idee davvero particolari, potrebbero permettervi di distinguervi dagli altri, elevando di fatto la vostra posizione. Voto - 7

Oroscopo 2023 Gemelli: amore, lavoro e fortuna

Questo 2023 non sarà avaro di emozioni . Questo cielo sarà piuttosto valido per provare a fare conquiste, ma anche per cercare di rendere migliore la vostra storia d'amore.

Se venite da un periodo di crisi, la parola chiave di quest'anno sarà ripartire. Avrete bisogno di scrollarvi di dosso alcuni problemi, eventi, amicizie o conoscenze che vi hanno solo rallentato. Voltare pagina, dunque, sarà quasi un bene per voi, e con questo cielo sereno per buona parte dell'anno, sarà possibile ricostruire una vita sentimentale e sociale migliore, soprattutto durante i mesi estivi, quando Venere passerà prima nel vostro cielo, per poi stabilirsi in sestile nel segno del Leone.

Per quanto riguarda il lavoro, secondo l'oroscopo del prossimo anno, potrete contare sul sostegno di Marte fino a marzo, mentre Giove orbiterà attorno al vostro segno. Anche in questo campo, potrete finalmente estinguere un debito, e ripartire carichi con nuove idee e progetti, che con un pizzico di fortuna potrebbero rivelarsi proficui.

La forza di volontà sarà molto importante dunque per riuscirete nelle vostre future imprese. Voto - 8

Oroscopo Cancro 2023: amore, lavoro e fortuna

Sarà un anno ricco di cambiamenti per i nati del segno, alcuni saranno la conseguenza di questo cielo in movimento. Sul fronte amoroso vivrete momenti piuttosto teneri con la persona che amate, alternati da altri un po’ più burrascosi, colpa di Venere in posizione spesso altalenante. I mesi estivi potrebbero rivelarsi interessanti per provare a costruire lentamente un rapporto concreto, sincero e affiatato. Se siete single questo caldo periodo potrebbe regalarvi calde emozioni, permettendovi di dare inizio a una nuova storia d'amore, e guardare al futuro con entusiasmo.

In ambito professionale la seconda parte dell'anno potrebbe rivelarsi piuttosto interessante. Se i primi mesi dell'anno andranno un po’ a rilento, da giugno le cose potrebbero cambiare, e potrete guardare al futuro con maggior ottimismo e fiducia, cercando di inaugurare progetti di più ampio respiro, che possano permettervi di fare importanti passi avanti per la vostra carriera professionale. Giove inoltre navigherà in buone posizioni, dunque avrete anche quel pizzico di fortuna che vi serve. Voto - 7,5

L'oroscopo dell'anno 2023 continua con la seconda parte, dove analizzeremo l'anno dei nati in Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione