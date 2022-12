Con il 2023 alle porte, sono disponibili le previsioni astrologiche per i vari segni zodiacali. Soffermando in questa sede l'attenzione sulla seconda quartina zodiacale, nel 2023 i nati del Leone saranno più affiatati che mai (grazie soprattutto a Venere in buon aspetto per buona parte dell'anno), mentre la Vergine non dovrà demoralizzarsi a causa dei tanti ostacoli da affrontare. La Bilancia spesso sognerà ad occhi aperti, ma dovrà anche saper concretizzare tali sogni, mentre lo Scorpione dovrà saper bilanciare bene la propria vita sentimentale e professionale.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo dell'anno 2023 per i nativi Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Leone 2023: amore, lavoro e fortuna

Per il Leone l'intesa di coppia con il partner brillerà particolarmente in questo 2023, dopo un 2022 così così. Potrete vivere la vostra vita sentimentale con maggior consapevolezza e maturità, soprattutto a partire dai mesi estivi, quando Venere si trasferirà per un lungo periodo nel vostro cielo. Certo, non saranno solo rose e fiori, ciò nonostante questo cielo vi darà importanti opportunità per rinnovare il vostro rapporto con il partner, ma anche per provare a dare vita a nuovi rapporti, soprattutto voi cuori solitari. Con un po’ di fortuna, potrete anche aspirare a scelte importanti, per voi e per la vostra anima gemella.

In ambito professionale arriveranno tanti cambiamenti, che andranno a cambiare più o meno la vostra routine. Giove vi accompagnerà fino ai mesi primaverili di questo 2023, ma con astri ancora in cattivo aspetto come Saturno, meglio non volare troppo in alto. Economicamente vi libererete di alcune spese, ma potreste decidere di investire in altri progetti.

La cosa più importante sarà valutare bene la vostra situazione prima di buttarvi in nuovi progetti, che potreste poi non essere in grado di sostenere. Voto - 8

Oroscopo 2023 Vergine: amore, lavoro e fortuna

L'oroscopo del 2023 per la Vergine non è piacevole sotto ogni punto di vista. Il cielo cambierà spesso configurazione, e potrebbe cambiare ogni volta il vostro umore o i vostri progetti.

Dal punto di vista sentimentale cercherete di prendervi cura del partner, ciò nonostante, almeno durante i primi mesi dell'anno, non sarà semplicissimo. Il pianeta dell'amore ruoterà nel vostro cielo durante i mesi primaverili ed estivi, rendendo più movimentata la vostra vita amorosa. In questo periodo, soprattutto voi cuori solitari, potrete provare a dare vita a nuove conoscenze. Giove inoltre sarà favorevole in quel periodo, dunque, potrete anche contare su un po’ di fortuna in più.

Per quanto riguarda le questioni professionali, Mercurio vi accompagnerà durante il mese di gennaio, e vi permetterà di essere ben organizzati e precisi quanto basta con le vostre mansioni. Successivamente però, dovrete fare i conti con il pianeta Giove in opposizione, almeno fino al mese di maggio.

Per alcuni progetti dunque, potrebbe essere necessario l'aiuto di una mano più esperta. Il vero problema però potrebbero essere le vostre finanze. Valutate attentamente quali progetti sviluppare, perché alcuni potrebbero non darvi grandi soddisfazioni dal punto di vista economico, anche se saprete svolgerli alla perfezione. Voto - 7

Oroscopo Bilancia 2023: amore, lavoro e fortuna

Per la Bilancia prossimi dodici mesi potrebbero rivelarsi piuttosto interessanti per quanto riguarda le questioni di cuore. Certo, con Giove in opposizione fino a maggio potrebbero esserci alcune complicazioni, ciò nonostante anche voi potrete vivere momenti da favola con la persona che amate, soprattutto con l'arrivo della stagione estiva, quando il pianeta dell'amore Venere si troverà in sestile dal segno del Leone.

Successivamente, vi addentrerete verso una parte finale dell'anno dove potrete sognare ad occhi aperti. Se siete single attenzione a possibili delusioni o illusioni durante la prima parte dell'anno. In questo caso, non chiudete il vostro cuore, perché si sa, dopo la notte, viene sempre il giorno.

Sul fronte professionale invece sarà difficile portare avanti alcuni progetti, soprattutto durante la prima parte dell'anno considerato che stelle come Mercurio e Giove vi metteranno in difficoltà. In quel periodo, Marte in trigono vi aiuterà a reagire, ma non verranno sempre ciambelle col buco. Cercate dunque di investire le vostre forze ed energie in progetti che possono darvi delle garanzie. Non sarà il periodo più adatto per correre dei rischi.

Se possibile, rimandate alcuni progetti piuttosto importanti per voi. Voto - 7

Oroscopo 2023 Scorpione: amore, lavoro e fortuna

Per lo Scorpione non sarà l'anno ideale per parlare di sentimenti. Secondo l'oroscopo del 2023 le emozioni non mancheranno, ma potreste manifestarle alla persona sbagliata. Con Venere non sempre in buon aspetto poi, potrebbero esserci momenti poco romantici con la persona che amate. Per vivere una relazione senza grossi problemi, dovrete mettere da parte i vostri interessi, e pensare un po’ di più a ciò che potreste fare per rendere felice la persona che amate. Se siete single rivolgete i vostri sentimenti soltanto verso chi vi ha dimostrato anche un po’ d'amore vero.

Attenzione inoltre durante i mesi estivi, perché Giove e Venere in cattivo aspetto vi metteranno spesso in difficoltà.

Per quanto riguarda il lavoro sentirete l'esigenza di cambiare radicalmente alcuni aspetti della vostra vita professionale. Potreste decidere di cambiare lavoro, o intraprendere una nuova carriera altrove. In ogni caso, si tratterà di una decisione importante, che potrete portare a bordo soltanto se siete davvero convinti delle vostre idee. In quanto a fortuna Giove non sempre sarà dalla vostra parte. Avrete invece energie a sufficienza per provare a raggiungere i vostri obiettivi, grazie anche alla buona posizione di Marte, soprattutto nei mesi di aprile, maggio e novembre. Voto - 6,5

L'oroscopo dell'anno 2023 continua con la terza e ultima parte, dedicato a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci