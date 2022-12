Il 25 dicembre è arrivato: buon Natale! Non solo i bambini, ma anche molti adulti apprezzeranno l'arrivo di Babbo Natale, benefattore di case e dispensatore di serena prosperità interiore. In Astrologia lo scenario in campo è molto amichevole: la Luna transiterà in Acquario, che è il segno della partecipazione sociale, della diversità e della libertà. Connettetevi con chi amate o vi circonda, condividendo una giornata davvero molto speciale. Durante questo Natale incontrerete persone con interessi e gusti simili ai vostri. Lo scambio di idee, gusti e punti di vista farà emergere nuove sfaccettature della propria personalità, a patto di mostrarsi molto più aperti e flessibili.

In ogni momento vi sentirete compresi e ben ricambiati.

Andiamo a scoprire ogni dettaglio iniziando a dare voce all'oroscopo per la giornata di domenica 25 dicembre, valido per tutti i segni dello zodiaco a partire dall'Ariete fino ai Pesci.

L'oroscopo di Natale, domenica 25 dicembre

Ariete: felici! Questa domenica di Natale andrai a eventi o pranzi conviviali in cui incontrerai persone di età e strati sociali diversi. Incontrare i tuoi amici ti riempirà di energia e rinnoverà la tua visione del futuro. Cogli l'occasione per fare progetti e festeggiare in gruppo, perché hai più di un motivo per essere felice.

Toro: orgogliosi! Al momento del brindisi natalizio, racconta tutto ciò che hai realizzato perché hai motivi sufficienti per essere orgoglioso.

Approfitta della festa della celebrazione della Natività per fare bella figura soprattutto nelle pubbliche relazioni: ricordati di salutare anche quelle persone con cui hai solo un rapporto formale.

Gemelli: fortunati! Questo Natale, riceverete con gioia un colpo di fortuna che la provvidenza sicuramente vi darà. Sarà il modo migliore per mostrare la tua gratitudine a chi avete a cuore.

Approfitta di questo momento di festa per definire un nuovo corso per la tua vita. Entra in contatto con quegli amici che sono lontani.

Cancro: in evoluzione! Questo Natale capirai che tutto, anche ciò che sembra eterno, ha il suo ciclo. Ricorda che la vita è un continuo cambiamento, evoluzione, discesa e rinascita. Spostati verso il centro del ciclone, sapendo che il trambusto passerà.

La tua forza interiore troverà luce dove c'è oscurità.

Leone: favoriti! Festeggerai questo Natale circondato da persone che ti completeranno e che ti daranno una visione più ampia della realtà. Brindate, perché si possono creare nuove alleanze, sia in ambito amoroso e sia in quello dell'amicizia. Lo scambio ti aiuterà a rinnovarti interiormente.

Vergine: autoritari! Questo Natale il tuo spirito sarà migliorato, agirai in modo autoritario canalizzando l'energia in eccesso facendo cose anche per gli altri. Cerca di non stressarti o di non innervosirti: se noti che gli altri hanno difficoltà a starti dietro o a non comprendere le tue intenzioni, siate paziente.

Previsioni per la giornata del 25 dicembre

Bilancia: euforici! Dalla parte più remota del tuo essere irromperà uno stato di euforia che non provavi da molto tempo. Ringrazia le buone stelle per quei doni speciali capaci di renderti felice e sereno. Ricorda però che i doni del cuore sono più importanti dei beni materiali, anche se spesso tendi a ignorare questa innegabile verità.

Scorpione: concilianti! Questo Natale si presterà a dimenticare vecchie offese ed a riconciliarsi con quei parenti o amici da cui vi eravate allontanati. Fai sapere a quelli della tua solita cerchia che, nonostante alcune differenze di fondo, ci tieni ancora molto a loro come e più di prima.

Sagittario: sereni! Questo Natale il clima sarà sereno, speciale per scambio di idee, opinioni o per discutere degli argomenti che vi interessano di più.

Il buon dialogo vi renderà calorosi e aperti a ogni tipo di confronto. Se ti manca un fratello, una sorella, un cugino o un parente speciale, invia loro un messaggio per farglielo sapere.

Capricorno: sorridenti! Questo Natale sarete sorridenti, il vostro alberello sarà pieno di regali e sulla vostra tavola ci saranno ogni tipo di prelibatezza che non avete mai provato prima. Sii distaccato con le persone intorno a te in modo che la catena dell'abbondanza si allarghi. Dite un grazie alla buona provvidenza.

Acquario: generosi! Fedele al tuo stile generoso, caro Acquario, festeggerai il Natale circondato da amici. Scambierete idee e nasceranno progetti da sviluppare insieme. Sei una persona molto solidale e sappiamo già che cercherai di tendere la mano anche a chi è solo o indifeso.

Pesci: soddisfatti! Questo Natale farai il punto su quanto accaduto durante l'anno e alla fine dei conti sarai più che soddisfatto delle conclusioni raggiunte. Sentirai l'impatto positivo di alcune attività intraprese di recente. Fai una pausa per recuperare le energie perdute e poi dedicati anima e corpo a chi ami.