L'oroscopo del 6 dicembre 2022 è pronto a rivelare i consigli delle stelle per i nativi single. Per i cuori solitari del Toro sarà un periodo positivo, pieno di incontri. Per i single del Leone, invece, sarà un periodo tempestoso in cui sarà necessario trovare un modo per allontanare una persona fastidiosa dalla propria vita. I single dello Scorpione infine si dedicheranno alle faccende domestiche.

Di seguito le previsioni astrologiche per martedì 6 dicembre e i consigli degli astri.

L'oroscopo dei single, martedì 6 dicembre: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – Sapete benissimo come vivere al meglio ma certe emozioni forti ostacolano la vostra serenità. Per voi della prima decade sarebbe positivo uscire di più con gli amici, anche solo per poche ore. Potreste anche avere l’incontro dei vostri sogni. Quelli della seconda e terza decade hanno deciso di restare a casa a curare la propria malinconica. Le stelle cercano di convincervi a chiamare qualcuno. Qualche consiglio stellare? Mantenete la calma e tenete a freno la vostra impulsività con la persona che stimate tanto.

Toro – Questo è un periodo positivo che regala incontri inaspettati. Se appartenete alla terza decade, avrete un forte desiderio di realizzare un progetto importante che riguarda la vostra sfera sentimentale: questo sarà il momento giusto per realizzarlo.

Abbiate fiducia nelle stelle e forse, con un piccolo aiuto da parte loro, godrete di momenti indimenticabili con la persona conosciuta da poco. L'Oroscopo consiglia di mostrare al mondo tutte le vostre qualità.

Gemelli – Vi piacerebbe vivere due mondi insieme che mescolino la libertà di essere single con la voglia di vivere un’avventura amorosa.

Non è facile, ma le stelle vi aiuteranno a ottenere tutto ciò che desiderate. Se siete nati nella prima decade, la semplice idea che qualcuno voglia conquistare il vostro cuore e portarvi all’altare vi metterà in grosse difficoltà. Molti single passeranno la notte con la tristezza addosso. Gli astri consigliano di non affaticarvi troppo e di farvi un bagno rilassante.

Cancro – Fareste meglio ad aspettare prima di gettare la spugna. Anche se ultimamente avete avuto solo relazioni deludenti, consolatevi perchè i pianeti non sono ostili. Quelli della prima decade vivranno dei momenti platonici. La serata si apre alla tenerezza. Scrivete paroline dolci a qualcuno che non avete ancora conquistato. Le stelle consigliano di evitare qualsiasi tipo di discussione.

Previsioni astrologiche del 6 dicembre per i cuori solitari: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Leone – Una giornata tempestosa in cui dovrete affrontare una persona insopportabile che è determinata a corteggiarvi. Cercate di sbarazzarvene. Serata memorabile per i nati nella prima decade, le stelle promettono scintille, ma non aspettatevi troppo: un amore è sufficiente.

In serata sentirete il bisogno di chiacchierare con qualcuno. Chiamate il vostro migliore amico e ditegli cosa vi preoccupa. Consiglio del giorno: dedicatevi a un progetto avviato da tempo.

Vergine – In questo periodo sarà difficile trovare la voglia di andare a lavorare. Sarà meglio tornare alla quotidianità o ci saranno problemi. I nati nella terza decade si renderanno conto di essere stati recentemente malinconici e che gli amici si sono dispersi. Sfruttate questo periodo per cambiare il vostro aspetto. L'oroscopo consiglia di prendere in considerazione le vostre richieste.

Bilancia – Avrete una giornata emozionante, ma ricordate che tempi come questi non durano per sempre. Presto dovrete riabituarvi alla routine quotidiana.

Se appartenete alla seconda decade, incontrerete un vecchio amico che pensavate di aver perso. Tra una confessione e l’altra, forse potrebbe esserci qualcosa di più profondo e inaspettato. Non affrettate le cose, altrimenti rischiate di essere soddisfatti solo a metà. Le stelle vi consigliano di prestare attenzione agli incontri recenti: tra loro potrebbe nascondersi il vostro vero amore.

Scorpione – In questo periodo scoprirete le gioie domestiche dell’essere single. Vi dedicherete a svolgere piccole faccende quotidiane. Quelli della prima decade raccoglieranno tutto ciò che hanno seminato quest’anno. Potreste conoscere gente nuova, sarete affascinanti e carismatici, usate queste armi con saggezza.

Qualche consiglio? Condividete un po’ di passione con una persona che tiene molto a voi.

La giornata dei single secondo l'oroscopo del 6 dicembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Sagittario – Nonostante la scelta di non avere un partner fisso, c’è una parte di voi che sogna un matrimonio felice. Se siete nati nella terza decade, siete troppo concentrati a soddisfare voi stessi e tendete a mettere l’amore in secondo piano. Non cedete alla mancanza di energia e alla stanchezza che vi fa venire voglia di restare a casa. Questo è semplicemente il risultato della vostra malinconia interiore, quindi, mettetela da parte. Se volete un consiglio, ricordate che, a volte, uno sguardo dice più di mille parole soprattutto se è rivolto a qualcuno che vi conosce davvero.

Capricorno – Vi siete trattenuti in amore e la vostra timidezza ne è la ragione. Una persona molto speciale entrerà nella vostra vita e non dovreste procrastinare. Fate un respiro profondo e dichiaratevi. I nati nella seconda decade potrebbero ricevere una telefonata anonima che accenderà la passione. Consiglio del giorno: non temete le reazioni di una persona che vi interessa, fate sentire la vostra voce.

Acquario – Se siete diventati single solo di recente, vi state finalmente godendo le gioie della libertà. Avevate bisogno di questo tempo per riflettere e per conoscere meglio voi stessi. Voi della seconda decade dovete cercare di essere dei conquistatori implacabili e sfruttare il potere del vostro fascino.

Le stelle vi consigliano di conoscere bene qualcuno che vi è vicino.

Pesci – Guardando negli occhi di uno sconosciuto, vedete la promessa di un dono. Non volate troppo con la fantasia, potreste prendere una brutta batosta, meglio rallentare e approfondire la conoscenza giorno dopo giorno. I single che appartengono alla seconda decade potrebbero sperimentare un cambiamento inaspettato, quindi, cogliete al volo tutte le opportunità. L'oroscopo consiglia di non buttarvi giù se la vostra situazione sentimentale non è come vorreste.