L'oroscopo del weekend che va dal 17 al 18 dicembre vede i nati in Scorpione fiduciosi e con la voglia di rendere la loro vita quotidiana migliore sotto ogni punto di vista, mentre Ariete dovrà evitare possibili tensioni in amore. La Luna in Bilancia permetterà al segno d'Aria di recuperare intesa, mentre Acquario sarà piuttosto espansivo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 17 al 18 dicembre.

Previsioni oroscopo weekend 17-18 dicembre 2022 segno per segno

Ariete: vita amorosa destabilizzata dalla Luna in questo fine settimana per i nati del segno.

Single oppure no, dovrete essere pazienti, e cercare di vedere il lato positivo delle cose. In ambito lavorativo scegliete con cura le mansioni da svolgere. Concentratevi di più su ciò che siete in grado di fare. Voto - 6️⃣

Toro: previsioni astrali ottime dal punto di vista sentimentale per i nati del segno. Venere in trigono accenderà l'intesa con il partner, ma anche voi cuori solitari sarete più abili a corteggiare la vostra fiamma. In ambito lavorativo Mercurio e Giove porteranno equilibrio tra razionalità e fortuna, ottenendo risultati sopra la media. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in Bilancia vi permetterà di respirare un'aria davvero natalizia. Single oppure no, con un po’ di fortuna riuscirete a strappare non solo un sorriso verso la vostra fiamma.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti, ma con Giove in quadratura meglio non correre troppi rischi. Voto - 7️⃣

Cancro: configurazione astrale sottotono in questo weekend. Il vostro cuore è in tempesta al momento, e con il partner non sarete in grado di trovare la giusta sintonia. Avete bisogno di riscoprire voi stessi, ma soprattutto, quanta bellezza c'è nel vostro rapporto.

Nel lavoro i vostri progetti andranno avanti grazie a Giove, ma non esattamente come sperato a causa di Mercurio opposto. Voto - 6️⃣

Leone: sarà un fine settimana piacevole dal punto di vista sentimentale. Potrebbero essere in arrivo dei cambiamenti nella vostra vita amorosa, ciò nonostante sarete pronti a prendere il meglio per voi e la persona che amate.

Nel lavoro le buone notizie arriveranno da parte di Marte, che vi darà grandi energie, ma per il resto, dovrete essere ancora pazienti. Voto - 7️⃣

Vergine: il pianeta dell'amore Venere porterà un'enorme grinta, che saprete sfruttare al meglio per portare a un livello superiore la vostra storia d'amore. Sul fronte professionale il sostegno di Mercurio sarà importante. Riuscirete a essere razionali, ma con Marte e Giove negativi dovrete fare i conti anche un po’ di sfortuna. Voto - 7️⃣

Bilancia: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, questo fine settimana respirerete un'atmosfera più rilassata e piacevole, ma sarete ancora distanti dal potervi lasciare andare alle emozioni. Potrebbe però essere un buon momento per provare a cercare il dialogo con la persona che amate.

In ambito lavorativo sarebbe opportuno non lasciare troppe faccende in sospeso, per quanto complicate esse siano. Voto - 6️⃣

Scorpione: sarete piuttosto fiduciosi durante questo weekend, merito di questo cielo che vi sostiene. In amore cercherete di rendere il rapporto con il partner migliore, mettendo in mostra tutte le vostre buone qualità. Nel lavoro avrete astri come Mercurio e Giove dalla vostra parte per riuscire a centrare i vostri obiettivi. Voto - 9️⃣

Sagittario: una bella Luna in sestile dal segno della Bilancia porterà maggior intesa con la persona che amate. Single oppure no, questo weekend potrebbe riservare piacevoli sorprese a chi ha saputo donare il proprio cuore. Per quanto riguarda il lavoro servirà una strategia davvero solida per riuscire a ottenere buoni risultati, soprattutto voi nati nella terza decade.

Voto - 7️⃣

Capricorno: sfera sentimentale sottotono in questo fine settimana, colpa della Luna in quadratura dal segno della Bilancia. Venere rimarrà nel vostro segno, ciò nonostante meglio non pretendere troppo al momento dalla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro avrete bisogno della spinta giusta per ottenere di più dai vostri progetti, e Giove e Mercurio potrebbero darvi ciò che avete bisogno. Voto - 7️⃣

Acquario: la Luna in trigono dal segno amico della Bilancia vi renderà più espansivi del solito, e sul fronte sentimentale vi sentirete più a vostro agio con il partner, soprattutto voi nati nella seconda decade. In ambito lavorativo Marte e Saturno sosterranno le vostre imprese.

Con il giusto impegno avrete i vostri momenti di gloria. Voto - 8️⃣

Pesci: le energie non saranno il massimo in questo weekend, ciò nonostante avrete la voglia di fare qualcosa di produttivo, ma soprattutto che vi piaccia. In amore non avrete nulla da temere per il vostro rapporto. Con Venere in sestile riuscirete a stabilire la giusta intesa con la persona che amate. Voto - 8️⃣