L'oroscopo del giorno 10 dicembre è pronto a svelare le previsioni zodiacali di sabato. Sotto analisi la giornata di inizio weekend, favorevolmente gratificata dall'ingresso di Venere in Capricorno. Ottimo giorno in arrivo, almeno sulla carta, per gli amici del Sagittario e dei Pesci, entrambi sottoscritti da cinque stelline di fortuna e positività al top. Curiosi di mettere in evidenza chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà la buona sorte a favore?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 10 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 10 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Questo weekend porterà tanta normalità, un po' di stanchezza fisica e tanta voglia di riposo. Date ascolto al fisico, il vero orologio interiore: presto riacquisterete energie, volontà di fare e voglia di nuove iniziative, adesso però state rilassati e tranquilli, ok? Lasciate spazio all’incontenibile voglia di spezzare la routine quotidiana. I rapporti con i vostri cari acquisteranno maggiore profondità. Riuscirete a dimostrare rispetto e stima a chi vi piace e a chi ammirate. Nel lavoro vi si richiederà di esprimere le vostre inclinazioni, ma non di decidere in prima persona (questa cosa forse un po' vi peserà).

In amore invece, non provocate la gelosia del partner, nemmeno per delle cose di poco conto. Riservate alla vita di coppia più attenzione e tenerezza del solito. Un consiglio: nella stagione invernale intensificate l’attività fisica.

Scorpione: ★★. Peccato per quella brutta opposizione in atto tra Sole e Marte, per voi del segno assai penalizzante.

Nulla di irreparabile, sia chiaro, a patto di non lasciarsi tentare da passi falsi dettati dalla fretta o dalla troppa faciloneria. Si potrebbero creare in alcuni casi situazioni spiacevoli, forse a causa dell’atteggiamento dispotico di un parente: tipo quelli che vogliono primeggiare sempre e comunque, avete presente? In questo modo il suddetto soggetto tenterà di imporre il suo punto di vista, poco rispettoso riguardo alcune vostre esigenze.

Attenti però: scendendo a facili compromessi potreste pentirvene. Non resta che pazientare e credere fermamente nelle vostre scelte. In amore una persona che conoscete da tempo, in pratica una amicizia speciale, potrebbe dichiararsi provocando in voi un terremoto emotivo: felicità o apprensione? Consiglio: non siate troppo ipocondriaci! I malesseri vanno e vengono e spesso sono chiaramente di origine psicologica.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 10 dicembre mette sul vostro conto la possibilità molto concreta che questo sabato possa risultare davvero piacevole, sotto molti punti di vista. Vi sentirete appagati e amati, la giornata favorirà ampiamente l’armonia interiore e affettiva. Farete altresì un passo avanti liberandovi una volta per tutte di quelli che non sono altro che fantasmi del passato.

Nel lavoro, il periodo certamente affarista vi darà in mano la carta vincente per rimpinguare con profitto i vostri interessi, magari cogliere al volo occasioni d'oro. Le entrate saranno buone, quindi potete iniziare a pensare a come spendere una certa cifra, sempre con giudizio però. Se fosse, fate pure un piccolo regalo a quelle persone che ritenete valga la pena riconoscere un certo attaccamento. In amore, visto il periodo favorevole, costringete immediatamente il partner ad accettare un dialogo chiarificatore: solo così alla fine tutto si risolverà al meglio (per voi). Consiglio: con le incombenze quotidiane sempre in primo piano, rispettate in modo intelligente le esigenze del corpo. Non aspettate che il malessere si manifesti, anticipatelo!

Oroscopo e stelle del 10 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: "top del giorno". Davvero splendido questo primo giorno di weekend, e per dirla proprio tutta, favolosa anche la giornata di domenica. Il motivo di tanta bontà astrale è presto detto: questo sabato avrete il privilegio di ospitare nel vostro settore una meravigliosa Venere, sicuramente di ottimo auspicio sia nella parte interessante l'amore e i sentimenti in generale che i rapporti con famiglia, amici, colleghi, etc. Parlando di lavoro, sicuramente questo sabato vi metterete in buona luce proponendo a profusione idee innovative. Dimostrerete tutta la vostra preparazione e competenza. In amore, se siete ancora single verrete corteggiati per il vostro fascino, simpatia e amabilità di carattere: se non possedete tali doti, pazienza, prima o poi arriverà anche il vostro turno...

Chi è in coppia invece, dovrebbe limitare la propria inclinazione a lamentarsi o criticare di continuo: ogni tanto lasciar correre risulta essere una scelta saggia. Consiglio: riuscirete a imbroccare dei ritmi di vita favorevoli solo convincendovi di farcela, altrimenti...

Acquario: ★★★★. Un sabato stabile, certamente impastato nella scontata routine, questo è certo. Eppure, ne siamo certi, a molti di voi la calma e la serena normalità quotidiana piace, e anche molto: come darvi torto? Buono il momento anche per progettare o meglio ancora iniziare a preparare le valigie per un breve viaggio vacanza: le sensazioni si riveleranno piacevoli non solo per voi ma anche per chi sarà in vostra compagnia.

Nel lavoro - ovviamente per chi è di turno anche questo sabato - cogliete il momento propizio per occasioni finanziarie sufficientemente fortunate. Potreste, volendo, anche ottimizzare le entrate bilanciando le uscite, in modo da realizzare piccoli desideri non messi in agenda. In amore il periodo farà rima con passione, veemenza impetuosa e intesa emotività: c’è forse bisogno di aggiungere altro? Consiglio: se vi sentiste un po’ giù, basterà l’invito di una persona amica per riaccendere la vostra potente vitalità.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 10 dicembre, visto il periodo altamente favorevole invoglia già da adesso a gongolare, sicuri di poter godere di un weekend altamente fortunato.

In questi due giorni sarete assai brillanti e impetuosamente simpatici, più che mai. Saprete sfruttare queste preziose risorse? Facendolo a dovere nascerà certamente una nuova voglia di andare incontro a persone, situazioni, avventure e chissà, forse nascerà qualcosa di veramente stuzzicante da non poterne in seguito più farne a meno. Ricordate che non tutte le ciambelle riescono col buco: meglio dunque non essere precipitosi ma affidarsi sempre al buon senso e alla lungimiranza. La calma poi, senz'altro è da annoverare come "la virtù dei forti" specialmente nei confronti delle odissee quotidiane. In amore, con questi splendidi disegni astrali ad ammantare di luce il vostro cielo, magistralmente vi abituerete a cogliere, facendolo vostro, l’attimo fuggente. Consiglio: ogni tanto è vitale lasciarsi andare a una piacevole e frizzante sensazione di leggerezza, l'importante è non farsi prendere la mano ma restare lievemente con i piedi per terra.