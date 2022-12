Secondo l'oroscopo del 13 dicembre, per i Gemelli ci sono delle novità in arrivo in amore. I Capricorno, invece, sono un po' troppo indecisi sul futuro. Siate cauti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: siete un po' indecisi sul da farsi. In ambito professionale potreste perdere facilmente la pazienza, quindi, cercate di tenere gli occhi ben aperti.

11° Sagittario: le previsioni dell'Oroscopo del 13 dicembre vi invitano ad essere più intraprendenti. Se avete degli obiettivi da raggiungere, datevi da fare sin da subito e non aspettate che arrivi l'occasione giusta.

10° Leone: ci sono delle faccende in sospeso in amore. Se avete avuto delle discussioni di recente, adesso è il momento di chiarire e di recuperare. Non portate avanti il broncio.

9° Gemelli: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale, ma è necessario essere predisposti. In amore cercate di non dare troppo peso a quello che pensano gli altri.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: in questo momento è necessario giocare in anticipo in amore. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità, mentre in amore dovete cercare di essere meno polemici.

7° Toro: ci sono delle novità in arrivo, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, datevi da fare e non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo.

6° Scorpione: l'oroscopo del 13 dicembre vi invita a cogliere al volo certe occasioni. Buon momento per fare progetti in amore e non è escluso che possa esserci anche un ritorno di fiamma.

5° Acquario: giornata molto impegnativa per quanto riguarda il lavoro. Cercate di evitare le polemiche, soprattutto in ambito familiare.

In amore è tempo di osare e di essere creativi.

Oroscopo segni fortunati 13 dicembre

4° in classifica Ariete: buon momento per quanto riguarda i nuovi amori. Se siete alla ricerca dell'anima gemella, questo potrebbe essere il momento adatto. In ambito professionale, invece, ci sono delle cose da mettere a posto.

3° Vergine: siete dei sognatori nati e difficilmente riuscire a tenere i piedi per terra.

In certi casi, però, questo è strettamente necessario. Non siate troppo indecisi e allargate la vostra mente.

2° Bilancia: ci sono cambiamenti in arrivo. Non siate troppo esigenti. In amore vi sentite pronti per compiere qualche passo importante. Non vi arrendete e lottate fino in fondo per i vostri sogni.

1° Pesci: le stelle sono dalla vostra parte. La giornata del 13 dicembre sarà ricca di serenità e tranquillità. Cercate di rendere il clima più frizzante organizzando qualcosa di speciale.