L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 dicembre 2022. In analisi da parte dell'Astrologia quotidiana la giornata numero quattro dell'attuale settimana. Mancano esattamente dieci giorni a Natale, vediamo di prepararci al meglio per festeggiare come si deve il periodo più bello dell'anno. Nel frattempo, tornando al nocciolo della questione, iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 15 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti. In evidenza in questo contesto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Previsioni zodiacali del 15 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Un giovedì discretamente positivo in molte situazioni. Tutto procederebbe a meraviglia, in compagnia della Luna nel segno della Vergine, se non fosse per l’opposizione di Nettuno alla stessa, il che vi renderà un po' scontrosi e forse anche diffidenti. Battibecchi e incomprensioni nella coppia per motivi di gelosia invitano a non prendere decisioni avventate. Nel lavoro gli spostamenti, gli affari e i rapporti di collaborazione potranno risultare difficoltosi. Evitate di prendere decisioni o di fare scelte importanti. In amore un pochino d'inquietudine per via di timori (infondati) vi condurranno fuori rotta.

Non ingaggiate un braccio di ferro con la persona amata: ne uscireste sconfitti...

Scorpione: ★★★★★. Mettete da parte i dubbi e tentennamenti: grazie alla Luna in Vergine, la giornata si prospetta pimpante, piena di incontri e nuove iniziative. Perfetta per programmare qualcosa per il prossimo weekend, tipo una gita fuori porta, una serata danzante oppure attività sportive per sfogare le tensioni residue.

Nel lavoro appuntamenti, affari e studi fileranno per il verso giusto. Riceverete delle informazioni da non trascurare: vi permetteranno di risolvere rapidamente un problema. In amore, semaforo verde per i single. Quando e dove meno ve l’aspettate, ecco che la passione vi stampa un indelebile quanto sensuale bacio sulla fronte: approfittatene!

La forma fisica sarà in rialzo: formulate programmi di viaggi o nuove attività.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 15 dicembre vede di buon auspicio il periodo, anche se non a massimo della positività. Potreste partire all’inseguimento dei vostri obiettivi, ma tenete in conto che qualcuno, o qualcosa, tenterà di mettervi i bastoni fra le ruote. Metteteci anche la pessima opposizione in atto tra Nettuno in Pesci e la Luna in Vergine e il dado è tratto! Il periodo potrebbe portare alla ribalta questioni irrisolte del passato. Mentre nel lavoro, un consiglio: utilizzate al meglio le energie e non curatevi di eventuali ostacoli incontrati sul cammino. Coraggio e sicurezza saranno le vostre armi vincenti, ok?

In amore intanto, il cuore come sempre si infiammerà con facilità: timori e resistenze, frutto di esperienze passate, vi impediranno purtroppo di lasciarsi andare come converrebbe.

Oroscopo e stelle del 15 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. Un giovedì poco efficace, delineato con la spunta negativa del sottotono, potrebbe effettivamente prender piede. Vi sentite intrappolati da impegni e attività che non vi piacciono? Delegate ad altri, accettando l’idea che siete utili ma non indispensabili. È sbagliato tenersi tutto dentro, perciò parlate dei vostri problemi senza paura di mostrare le vostre debolezze. Nel lavoro, se certi rapporti professionali mostrassero dei limiti, non rassegnatevi.

Valutate la situazione e aprite la porta a nuove possibilità. In amore poi, scarsa attenzione per le faccende di cuore. Presi dai vostri impegni apparirete un po’ freddi e poco interessati a ciò che vi si muoverà intorno a voi. Consiglio: un po’ di movimento per scongiurare appesantimenti della linea e maggiore ottimismo allontaneranno i malesseri passeggeri.

Acquario: ★★★★. Un buon periodo si affaccia in questo periodo di metà settimana. L’innato dinamismo che contraddistingue molti di voi forse lascerà spazio a un’insolita pigrizia. Rallentate i ritmi, se ne avvertiste il bisogno, ma occhio a non scivolare nell’apatia perché sarebbe un errore grossolano. Un atteggiamento passivo poi, inevitabilmente vi procurerebbe insoddisfazione e qualche rimorso di coscienza.

Nel lavoro, inutile farvi carico di questioni che non vi toccano, tanto più se rimuginando su una soluzione tendeste a trascurate cose più importanti. In amore, per rincorrere forti emozioni potreste ritrovarvi in una posizione alquanto difficile. Non mettete in discussione gli obiettivi raggiunti. La Luna intanto si appresta a divenire sempre più favorevole, ottima per iniziare dialoghi a scopo d'amicizia o a base sentimentale.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di giovedì 15 dicembre, mette in campo tanta buona positività. Insomma, Luna in opposizione a Nettuno, è vero; ma è anche vero che sarete schermati da un fortissimo Plutone in doppio sestile a Nettuno e Saturno, vostri astri di settore.

Grosse novità su vari fronti: affetti, lavoro, amicizie. Programmi dunque più che coraggiosi da poter mettere in campo, ovviamente ragionevoli, sia chiaro. In famiglia poi, l'atmosfera serena e progetti nuovi di zecca, come l’acquisto o la ristrutturazione della casa, permetteranno di consolidare rapporti e dialoghi e la serenità farà da padrona in casa vostra! Nel lavoro, tanta fantasia e intuito saranno i vostri assi nella manica. Visto che anche l’imprevisto giocherà a vostro favore, la partita senza dubbio sarà da considerare già vinta. Con un cielo così, tutto può accadere: dall’incontro fatale che lascia senza parole, alla decisione di metter su famiglia. Auguri!