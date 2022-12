L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 dicembre 2022. Allora vediamo cosa porterà di buono la quinta giornata di questa settimana iniziando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 16 dicembre2022. Pronti a consultare il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti?

Previsioni zodiacali del 16 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: "top del giorno". Avrete buoni alleati astrali, in primis la Luna nel segno, per passare la giornata nel modo migliore: l’ottima compagnia di cui godrete vi offre divertimento e spensieratezza.

Fate leva sulle buone sensazioni odierne per recuperare la serenità, in vista dei prossimi impegni. Nel lavoro, mettete a frutto le vostre competenze per valutare una buona opportunità d’investimento, ma non lasciatevi ingannare dall’apparenza, ok? In amore invece starà a voi offrire stimoli al partner per fargli superare la pigrizia e gettarsi con più entusiasmo nelle situazioni che gli proponete. Questa Luna appoggia favorevolmente i cambi di taglio e di colore dei capelli o, perché no, anche piccoli ritocchi all’immagine.

Scorpione: ★★★★. Una buona giornata, nulla da ridire. La gelosia però rischia di amareggiare i vostri rapporti affettivi. Cercate di non vedere il male dove non c’è ed evitate ogni possibile competizione.

Sarà necessario accelerare i ritmi e sobbarcarvi impegni onerosi, ma è prevista una piccola gratifica. Nel lavoro cambiamenti interessanti si prospettano nella situazione di tutti i giorni. Non siate diffidenti, ne trarrete vantaggi sia economici che professionali. In amore alcuni vostri modi conquistano la simpatia di chi vi sta intorno.

Fate però attenzione: una persona potrebbe farsi qualche illusione di troppo. Durante la giornata, anche se ci sono numerose incombenze da sbrigare, cercate comunque di prendervi un po’ di tempo tutto per voi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 16 dicembre giornata davvero magica! Sarete tra i favoriti del periodo: La Luna in Bilancia ristabilisce l’ordine emotivo, regalandovi energia, buona volontà e progetti vincenti.

Puntate pure in alto: farete centro! Un vecchio sogno nel cassetto, visto alla luce della realtà attuale, potrebbe cominciare a prendere forma. Nel lavoro, da oggi, con la tensione allentata da un po’ potete permettervi di tirare il fiato, raccogliere le idee e stabilire in tutta calma le prossime mosse. In amore giornata positiva per le coppie collaudate che, superata la fase delle romanticherie, sono vicine all’agognato traguardo matrimoniale. Ricordate che non tutto può essere catalogato e organizzato. Gli stati emotivi sono imprevedibili e sfuggono a qualsiasi controllo.

Oroscopo e stelle del 16 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★. In cerca di un nuovo amore proprio in un periodo indicato dagli astri come sottotono.

La necessità di adattarvi a nuovi scenari sentimentali non dovrebbe costituire un grosso problema per voi, sempre che moderiate le aspettative. All’occasione, avete dimostrato di sapervi muovere agilmente, arrivando sempre alla meta desiderata. Nel lavoro, recuperati senso pratico, prontezza di riflessi, comunicativa ed entusiasmo, potrete imprimere una bella spinta in avanti ai vostri progetti. In amore invece, quando le acque sono agitate anelate ad un po’ di pace, quando la situazione è tranquilla vi annoiate da morire: siete incontentabili! Nel caso di lievi squilibri metabolici, cercate di rimediare modificando la vostra dieta. Scegliete cibi più leggeri e salutari.

Acquario: ★★★★★. Realizzare i vostri desideri diventa facile, anche perché la Luna sostiene i pianeti nel vostro segno.

Incontri fortunati e occasioni da cogliere al volo. Al termine dell’orario di lavoro, non impigritevi ed approfittate del tempo libero per fare molto movimento. Sarete abili nel gestire situazioni conflittuali nel lavoro e magari appianare anche eventuali divergenze. Buoni risultati anche per chi è alle prese con gli esami. In amore il bisogno d’amare e di essere amati sarà la motivazione che vi spingerà a cercare l’intesa ed una maggiore complicità con il partner. Nelle faccende di cuore, dovreste dare più importanza ai desideri e alle esigenze di chi vi è accanto. Non vi fermate un attimo, ma per fortuna le stelle vi assicurano una bella dose di energie. Oggi, gratificatevi con un acquisto importante.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 16 dicembre, giudica il periodo di buona fattura. Niente di meglio che il passaggio della Luna in Bilancia per trascorrere una giornata all’insegna dell’originalità, come piace a voi. Il lavoro di routine vi va stretto, ma la prospettiva di cambiare aria vi farà tornare il sorriso sulle labbra. Spesso vi è difficile conciliare la spinta propulsiva che avvertite con gli obblighi e i doveri. Per vostra fortuna in questo periodo riuscirete a ignorarli quasi tutti. In amore invece non è il caso di scaricare sul partner la delusione per un programma sfumato; cercate, piuttosto, il suo appoggio e la sua comprensione. Troppi pensieri affollano la mente: rilassatevi con la lettura, oppure, se avete bisogno di compagnia, accettate un simpatico invito.