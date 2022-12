L'Oroscopo del giorno mette in rilievo le previsioni zodiacali del 17 dicembre 2022.

In questo contesto andremo a valutare i simboli astrali appartenenti alla seconda sestina zodiacale, ovvero Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 17 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 17 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Fortuna e positività in arrivo. La Luna sarà favorevole e attiverà i pianeti rilevati positivi per il segno.

Lucidi e concentrati saprete vedere le situazioni da diverse angolazioni, vedere con maggiore chiarezza del solito le persone e se ci fosse qualcuno che non convince saprete come tenerlo a bada, senza sollevare polveroni. In ambito lavorativo potrebbe arrivare un’allettante proposta di trasferimento, ma prima di accettarla valutate quanto stress vi comporterebbe tale cambiamento. Non vi mancheranno le parole, né lo spirito d’iniziativa, per mandare in porto i progetti più ambiziosi: i risultati non vi deluderanno. In amore, l’incontro casuale con una persona vi riserverà grandi sorprese. La sua immagine continuerà a rigirarvi nella testa per giorni e giorni... In famiglia toglietevi dalla testa il fatto di poter risolvere i guai di tutti, anche se ogni tanto ci provate.

Molti Bilancia hanno un forte senso di responsabilità e qualcuno tranquillamente se ne approfitta!

Scorpione: ★★★★. Miglioramenti in arrivo. La giornata si preannuncia tranquilla, come piace a voi, senza sussulti o imprevisti che possano distogliervi dalle occupazioni preferite. Smaltiti con calma gli impegni, potrete ritagliarvi un angolino tutto vostro per oziare e fantasticare in pace.

Nel lavoro dovrete sciogliere qualche nodo dovuto malintesi che si fossero creati quando la sintonia non è perfetta: l’esperienza sarà una risorsa da sfruttare. In amore va tutto bene, ma solo fino a quando i ricordi sono fonte di commozione. Quando poi vi impediscono di vivere con gioia il presente, meglio darci un taglio definitivo e via!

Speriamo per voi che finalmente arrivi una bella ricompensa. Qualche Scorpione si sentirà messo da parte o all' atto pratico non ci saranno grandi novità da assaporare. Le questioni di soldi invece per ora risultano ancora bloccate.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 17 dicembre prevede possa arrivare un sabato buono, anche se interessato da lievi distinguo che non siamo in grado di specificare. Diciamo che, in generale, la giornata secondo gli astri sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza. Nessuna nuova sarà sinonimo di buona nuova, anche se ci fosse il pericolo di ritrovarsi a sbadigliare a tutto campo (sempre meglio questo che altro).

Nel lavoro la prospettiva di una gratifica o di un aumento di stipendio è sempre una golosa tentazione; questo fatto vi stimolerà a lavorare con più precisione e tenacia. In amore invece, qualsiasi siano state le divergenze che in passato vi hanno diviso, buttatele dietro le spalle, tenendo presente solo ciò che adesso vi unisce. Single, puntate in alto e non fermatevi davanti a eventuali ostacoli. Con "la criniera" ben strigliata e con il manto tirato a lucido farete colpo.

Oroscopo e stelle del 17 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. Tira tutta un’altra aria in questo periodo, con la Luna quadrata ai vostri Mercurio e Venere nel segno e con il Sole sotto scacco da Nettuno e Giove!

Difficoltà di comunicazione? Un progetto da ridimensionare e tanta impazienza uniti a un’eccessiva rigidità in merito a idee e convinzioni alienerà molte simpatie. Contenete l’individualismo soprattutto in ambito lavorativo. Prendete coscienza dei problemi e usate l’intelligenza, senza fretta e senza tentare scorciatoie che potrebbero risultare rischiose. In amore è naturale che se siete di umore scuro per motivi vostri, la vita di coppia ne risenta con malintesi, incomprensioni ed equivoci. Il partner ce la metterà tutta per comprendervi, ma di fronte al vostro palese nervosismo c’è poco da fare, se non aspettare che passi. Non bisogna essere troppo fantasiosi, ma stare con i piedi per terra, i prossimi sei mesi saranno importanti.

Molti dovranno rimboccarsi le maniche visto che la giornata non porterà energie positive.

Acquario: ★★★★★. Questo sabato è previsto in ottima forma e forse realizzerete i vostri desideri. Tutto diventerà facile dato che il Sole sosterrà Saturno, pianeta presente nel vostro segno. Appuntamenti bollenti e situazioni altamente intriganti sia da single che da... già impegnati (occhio!). Se ci fosse una persona che vi dovesse delle spiegazioni, questo sabato le pretenderete ed è per questo che sarete molto intransigenti. Tenete presente che, come segno, siete tra i favoriti, quindi non avete niente che vi rallenti. Da domani potete pensare a nuovi progetti e incominciare ad organizzarli in un programma, naturalmente alzando il tasso dell’ambizione.

Interessanti i rapporti con gli Scorpione o i Sagittario. La vita di coppia deve riscoprire il piacere dei piccoli gesti; la condivisione della quotidianità dà sicurezza e solidità al rapporto. Nel lavoro mantenete l’attenzione concentrata: potete fare solidi passi avanti malgrado qualche ostacolo che, forse, avete ingigantito.

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 17 dicembre prevede un inizio weekend abbastanza sottotono. Smettetela di preoccuparvi perché tutto (o quasi) andrà per il meglio. In ambito lavorativo e il vostro impegno riceverà il meritato riconoscimento. In famiglia si respirerà un buon clima ed il dilagante ottimismo finirà per contagiare anche voi. Sarete in grado di realizzare un progetto impegnativo, ma dovrete essere accorti nel valutare in modo approfondito tutti i dettagli.

In amore piccole ma gradevoli novità in arrivo prossimamente: per adesso sedetevi e pazientate. Qualcuno molto presto farà inaspettatamente capolino nella vostra vita portando tanta gioia ed entusiasmo. Seguire un ritmo di vita sano e regolare vi aiuterà a mantenere il vostro equilibrio psicofisico: non siate pigri, uscite a passeggiare all'aria aperta.