Secondo l'oroscopo del 17 dicembre i nati sotto il segno del Sagittario sono in netta ripresa, gli Ariete invece sono un po' confusi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Ariete: le stelle sono un po' altalenanti. Siete forti e determinati, e quando vi ponete un obiettivo difficilmente vi lasciate dissuadere, ma talvolta potreste ricevere anche delle batoste.

11° Gemelli: l'Oroscopo del giorno 17 dicembre esorta i nati sotto questo segno a credere di più nel destino. Non affannatevi troppo per far andare le cose nel modo in cui avevate immaginato.

10° Acquario: tra il 17 e il 18 dicembre potrebbero arrivare delle belle notizie, sia per quanto riguarda l'amore che il lavoro. Psicologicamente vi sentite un po' bloccati, c'è bisogno di un po' di svago.

9° Vergine: siete molto affaccendati in questo periodo. Questo da un lato è positivo, ma dall'altro vi rende particolarmente agitati. Cercate di ritagliarvi un po' di tempo anche per voi stessi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Toro: le previsioni dell'oroscopo del 17 dicembre vi invitano a guardare un po' oltre il vostro naso. Spesso tendete ad avere i paraocchi e la cosa potrebbe crearvi qualche malumore.

7° Leone: attenti alle piccole discussioni in amore. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità in arrivo, ma dovete essere bravi a cogliere al volo certe occasioni.

6° Scorpione: l'oroscopo vi invita a essere un po' più pazienti. Spesso tendete a perdere le staffe in men che non si dica. Ricordate che la calma è la virtù dei forti e in certi casi può essere un'arma vincente.

5° Cancro: ci sono delle buone novelle in arrivo in amore. Nel lavoro siete un po' stanchi, forse avete bisogno di staccare la spina per un po' di tempo e rilassarvi.

Non prendete delle decisioni in maniera troppo affrettata.

Oroscopo segni fortunati del 17 dicembre

4° in classifica, Bilancia: spesso siete spinti dall'istinto di aiutare sempre gli altri e andare incontro alle esigenze altrui. Non siate troppo polemici e lasciatevi andare un po' di più in amore.

3° Sagittario: giornata molto entusiasmante per i nati sotto questo segno.

Siete in netta ripresa dal punto di vista emotivo, quindi continuate su questa strada. Non circondatevi di persone negative.

2° Capricorno: dal punto di vista professionale siete molto decisi. Continuate a lottare per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Non aspettate che siano gli altri a fare la prima mossa.

1° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 17 dicembre esortano i nati sotto questo segno a non essere troppo pretenziosi. Ci sono delle belle novità in arrivo, ma dovete essere cauti.