Le previsioni dell'oroscopo del 18 dicembre 2022 invitano i nati sotto il segno dell'Acquario ad essere più razionali. I Vergine, invece, devono fare attenzione alle persone di cui si fidano.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: siete persone molto sincere, che difficilmente riescono a tenere dentro le cose, soprattutto i sentimenti. Prestate attenzione alle persone con le quali vi aprirete.

11° Pesci: buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Siete un po' tesi in amore, pertanto, è il caso di mantenere il controllo.

Cercate di stare lontani dalle discussioni.

10° Ariete: in ambito professionale non dovete esporvi troppo, lasciate che siano gli altri a farsi avanti. In ambito sentimentale, invece, è tempo di fare un po' di ordine nella vostra mente e nel vostro cuore.

9° Gemelli: spesso agite mossi dall'istinto. Nel lavoro, però, è importante essere un po' più razionali e agire in maniera consapevole. Cercate di allargare i vostri orizzonti e di non fermarvi alle apparenze.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Toro: non siate troppo permalosi. Nella vita è altamente importante essere autoironici e lasciarsi scivolare addosso delle cose. In amore tendete a dare poche sicurezze e questo potrebbe far allontanare.

7° Cancro: siete un po' indecisi sul da farsi. Troppe cose in ballo e la vostra mente ci mette poco ad andare nel pallone. Cercate di essere attenti alle priorità che avete nella vita.

6° Bilancia: oggi siete un po' fiacchi. L'Oroscopo del giorno 18 dicembre vi invita ad essere meno rigidi con voi stessi e con gli altri. Ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda la sfera professionale.

5° Capricorno: siete tra quei segni maggiormente attenti ai dettagli. Apprezzate tanto i piccoli gesti e non amate le cose plateali. Nel lavoro siete precisi e attenti, ma in questo momento avete un po' la testa nel pallone.

Oroscopo primi quattro segni del 18 dicembre

4° in classifica Acquario: tendete sempre a dire quello che pensate, senza pensare troppo alle conseguenze, talvolta sarebbe opportuno contare fino a 10 prima di dire tutto quello che vi passa per la testa.

3° Scorpione: le previsioni dell'oroscopo del giorno 18 dicembre esortano i nati sotto questo segno a godersi di più il presente. Spesso tendete a ragionare troppo sul futuro, trascurando quello che vi accade.

2° Leone: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore. Cercate di allargare i vostri orizzonti e la cerchia delle vostre conoscenze, specie se siete single. Nel lavoro ci vuole determinazione.

1° Sagittario: mettetevi in gioco e buttatevi fino in fondo nelle cose. In amore è tempo di esporsi e di mostrare appieno i vostri sentimenti. Anche nel lavoro bisogna essere determinati.