L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 19 dicembre 2022. Sotto analisi è la giornata iniziale della settimana che condurrà al Natale. Chissà chi avrà i favori dell'Astrologia tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Vediamo di appurarlo iniziando a togliere il velo all'oroscopo del giorno 19 dicembre: a voi il piacere di scoprire il responso in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 19 dicembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La ripartenza settimanale porta buone nuove a molti del segno.

Per coronare un sogno d'amore sarà necessario ascoltare meno le paure e allontanare il senso di inadeguatezza che, talvolta, vi assale. Ottimismo e intraprendenza: ecco quello che vi serve! Per risultare piacevoli agli altri e affascinare chi si vuole, iniziate ad apprezzare di più voi stessi avendo maggior fiducia nelle proprie doti. Da evitare pettegolezzi, specie nell'ambiente domestico.

Scorpione: 'top del giorno'. Alla grande questo nuovo inizio settimana, tutto all'insegna della Luna in ingresso nel vostro segno. Godetevi i benefici di questo lunedì, ma possiamo dire anche di quasi tutto il resto della settimana. Periodo pertanto molto generoso soprattutto per i programmi professionali, per gli esami e i colloqui di lavoro.

Creatività, determinazione e ricchezza espressiva saranno buone prospettive per arrivare al traguardo prefissato. Immaginazione feconda tutta da sfruttare, anche nel settore sentimentale.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 19 dicembre prevede una favolosa giornata a cinque stelle. In questo periodo potreste ricevere notizie da lontano o rivedere una bella amicizia con la quale avevate perso i contatti e che improvvisamente rientrerà a far parte della vostra vita.

Il ritrovarsi è sempre un evento da festeggiare. La sfera sentimentale poi sarà fonte di soddisfazioni e di una rassicurante sensazione di tranquillità. Curate bene i contatti e tenete a distanza chi volesse strumentalizzarvi. "Rinnovamento" sarà la password per entrare in contatto con nuove realtà.

Oroscopo e stelle del 19 dicembre, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Si profila un periodo abbastanza positivo, anche se non esente da possibili alti e bassi. Approfittate del vostro stato di semi-grazia per porre fine, da bravi mediatori, a quei contrasti che appesantiscono l’ambiente in cui vivete o lavorate. Gli astri imprimeranno sufficiente forza alle vostre decisioni e le solite ansie lasceranno spazio all’autocontrollo. Un datore di lavoro troppo tradizionalista non vedrà di buon occhio un vostro progetto innovativo. Starà a voi fargli cambiare idea! Se aveste intenzione di pianificare le ferie insieme al vostro partner, il senso ottimo pratico vi sarà di grande aiuto.

Acquario: ★★★★★. Ottimo lunedì in quasi tutti i settori della quotidiana esistenza. La Luna in Scorpione sicuramente favorirà la realizzazione di progetti pratici ed influirà positivamente sulla vostra serenità interiore. In vista di nuove prospettive, dedicate di buon grado un po’ di tempo alla programmazione dei vostri prossimi impegni. Fin qui ve la siete cavata bene nel gestire le situazioni, ma in un affare importante occorrerà procedere con una strategia mirata. Se siete single e non siete ancora riusciti a suscitare l’attenzione di quella persona che sapete, allora non vi resta che tentare la strategia dell’indifferenza.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 19 dicembre, prevede un avvio settimanale poco positivo.

Sotto il fuoco incrociato del Sole in quadratura a Nettuno e Giove nel segno, incertezze e dubbi si amplificheranno rendendovi tesi. Usate il buonsenso, non date corpo alle ombre: i vostri sospetti potrebbero essere solo frutto di una fervida fantasia. Piccole noie rallenteranno alcuni progetti, costringendovi a rivederne i dettagli. Fortunatamente, potrete contare sulla collaborazione di una persona ferrata in materia. Se il comportamento del partner non fosse di vostro gradimento, piuttosto che tirare conclusioni affrettate, fareste meglio a chiarire.