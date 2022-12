L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 2 gennaio. Al centro della presente analisi sono i segni compresi nel filotto dalla Bilancia sino ai Pesci.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 2 gennaio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 2 gennaio, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Il vostro stato d'animo si prevede allegro e spensierato, anche perché vi si presenteranno diverse opportunità per fare incontri interessanti o per vivere piccole grandi gioie.

Giocate bene le vostre carte, solo in questo modo potrete trarre molto da questo periodo, apparentemente statico. Sapete bene che l'impegno e la sincerità conducono al più prezioso dei risultati: la vittoria! E nonostante quest'ultima non vi sia messa su un piatto d'argento, spesso continuate a lottare per raggiungerla e questo vi fa onore. Serata romantica in programma...

Scorpione: 'top del giorno'. L'Astrologia proprio in questo avvio settimanale promette cose molto buone. Una bella Luna brilla nel campo del Toro dando la possibilità a molti Scorpione di poter contare su sprazzi di buona fortuna, non solo legata al denaro ma anche ai rapporti sentimentali/affettivi. Questo lunedì dedicate un po' del vostro tempo alla cura dell'aspetto fisico, facendo movimento, regalandovi magari un buon massaggio terapeutico.

Approfittate del periodo per coltivare con maggiore serenità gli interessi personali. Buone prospettive per la sfera legata al lavoro.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 2 gennaio vede un avvio di settimana poco promettente. Le stelle di lunedì lasciano intendere che, attraverso una profonda meditazione riuscirete ad avere una visione chiara per trovare quello che realmente desiderate.

Avrete una buona capacità per afferrare diverse ottime occasioni e magari anche di adeguarvi alle circostanze. In campo pratico potrebbe farsi largo il desiderio di innovazioni. Piacevoli sorprese nel settore delle amicizie grazie al fascino e alla disponibilità che certo non vi mancano. Pronti a intrecciare trame maliziose?

Se siete già impegnato, attenti a non civettare troppo perché potresti provocare la gelosia di qualcuno...

Oroscopo e stelle del 2 gennaio, le previsioni astrologiche da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Questo lunedì allargate il vostro raggio d'azione se volete sviluppare nuove proposte o cercare contatti più stimolanti. Buone prospettive per i giovani intraprendenti in attesa di sistemazione. Per ottenere ciò che si vorrebbe, dovreste agire sempre e solo alla luce del buon senso. Fate spesso il punto della situazione per capire su che cosa potete contare di concreto. Magari cercate di organizzare la quotidianità in modo razionale, evitando di lasciarti guidare dall'inquietudine. Ottime prospettive per chi viaggia.

In amore spariranno anche i più piccoli timori e l'eros vi prepara a piaceri davvero immensi.

Acquario: ★★★★★. La Luna si accosta sempre più al settore dei Gemelli e questo darà a molti la possibilità di verificare la validità delle proprie amicizie. In alcuni casi persino di materializzare quei progetti iniziati circa alcuni mesi fa ma ancora in alto mare. I rapporti con gli amici saranno più calorosi che mai e proprio da loro potrete trarre una buona fonte di divertimento e serenità. In amore prevarranno sensi accesi dalla passione. Seducenti iniziative e spirito di conquista permetteranno di ostentare le vostre potenzialità affettive. L'influsso lunare avrà un positivo ascendente su molti di voi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 2 gennaio, promette un periodo stabile, abbastanza positivo e anche un pizzico fortunato. Ottime influenze astrali per chi ha come ascendente Ariete, Toro, Scorpione o Acquario. Potete iniziare fin da subito a stabilire eventuali progetti da realizzare insieme agli amici di sempre. La vostra linea d'azione si prevede forte e sicura. L'immagine pubblica e la corsa alla carriera saranno ben sostenute dalle stelle, perciò non sprecate le opportunità che vi si presenteranno. Nel lavoro avrete via libera ad ogni iniziativa: siate superiori a un collega che cerca di farvi arrabbiare. Non comportatevi da persone permalose.